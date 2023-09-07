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طائرة الهليكوبتر Ingenuity تحلق لأكثر من 100 دقيقة على المريخ

9/7/2023 11:23:07 PM
(MENAFN- Youm7) حلقت مروحية Ingenuity التابعة لناسا أكثر من 100 فى سماء المريخ، وغطت الطائرة التي يبلغ وزنها 4 أرطال (1.8 كجم) 713 قدمًا (217 مترًا) في طلعة جوية استمرت 129 ثانية.



وأدى هذا الرقم الأخير إلى رفع الوقت التراكمي لبث المريخ على مدار القرن العشرين إلى 102.4 دقيقة، وفقًا لسجل رحلات المهمة.



وهبطت الهليكوبتر Ingenuity مع المركبة الجوالة Perseverance التابعة لناسا داخل حفرة Jezero Crater التي يبلغ عرضها 28 ميلاً (45 كيلومترًا) في فبراير 2021، وتبحث Perseverance عن علامات الحياة المريخية القديمة على أرضية Jezero، التي كانت تؤوي بحيرة كبيرة ودلتا نهر منذ مليارات السنين، وجمع العشرات من العينات للعودة إلى الأرض في المستقبل.



وكانت مهمة Ingenuity في الأصل هي إظهار إمكانية الاستكشاف الجوي على المريخ، على الرغم من الغلاف الجوي الرقيق للكوكب، ونجحت المروحية الصغيرة في هذه المهمة بعد حملة استغرقت شهرًا من خمس رحلات، ثم منحت وكالة ناسا تمديدًا، حيث يعمل Ingenuity كمستكشف لفريق المثابرة.



كما أن نجاح Ingenuity سوف يمهد الطريق لطائرات الهليكوبتر المريخية المستقبلية، إذا سارت الأمور وفقًا للخطة.



على سبيل المثال، تخطط وكالة ناسا لوضع مروحيتين شبيهتين بمركبة Ingenuity في مهمة الهبوط التي ستسترد العينات المجمعة من مركبة Perseverance ، وتعمل الوكالة على تصنيع طائرات هليكوبتر أكبر وأكثر قدرة يمكنها القيام باستكشاف المريخ بشكل حقيقي بمفردها، وجمع البيانات في الأماكن التي يصعب الوصول إليها وتغطية مساحات كبيرة من أرض الكوكب الأحمر.







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