ولاية كاليفورنيا تدرس مخاطر الذكاء الاصطناعى تمهيدا لتدريب الموظفين على استخدامه
التاريخ
9/7/2023 11:23:06 PM
(MENAFN- Youm7) وقع حاكم كاليفورنيا "جافين نيوسوم" على أمر تنفيذي يوجه الوكالات في الولاية لدراسة المخاطر المحتملة وحالات استخدام التكنولوجيا، وفقاً لموقع engadget.
وبموجب الأمر، تم تكليف وكالات الدولة بتحديد "الاستخدامات الأكثر أهمية للذكاء الاصطناعي في الولاية"، وإنشاء أطر لتدريب موظفي الدولة على كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية "المعتمدة من الدولة" في عملهم.
وبالمثل، فإنه يوجه نفس الوكالات لتحليل الآثار السلبية المحتملة للتكنولوجيا، بما في ذلك تأثيرها على المجتمعات الضعيفة والتهديدات التي تواجه "البنية التحتية الحيوية للطاقة" في الولاية.
ويضع هذا الأمر أيضًا الأساس لشراكات جديدة مع جامعة كاليفورنيا في بيركلي وجامعة ستانفورد، والتي ستساعد في دراسة كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على العاملين في الولاية.
وقال نيوسوم في بيان: "هذه تقنية تحويلية محتملة - يمكن مقارنتها بظهور الإنترنت - ونحن لا نزال نخدش سطح فهم ما يستطيع الذكاء الاصطناعي فعله، نحن ندرك الفوائد والمخاطر المحتملة التي تتيحها هذه الأدوات".
وكما تشير بلومبرج، فإن أمر كاليفورنيا يأتي قبل أمر تنفيذي من البيت الأبيض بشأن الذكاء الاصطناعي التوليدي المتوقع صدوره في الأشهر المقبلة، حيث
اجتمع قادة العديد من شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى مع مسؤولي البيت الأبيض على مدار الأشهر القليلة الماضية، وتدرس الإدارة اللوائح المحتملة للذكاء الاصطناعي، وقد وافقت أكثر من ست شركات بالفعل على بعض الضمانات، بما في ذلك الاستثمارات الجديدة في الأمن السيبراني، بعد تلك الاجتماعات.
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