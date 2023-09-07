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ولاية كاليفورنيا تدرس مخاطر الذكاء الاصطناعى تمهيدا لتدريب الموظفين على استخدامه

9/7/2023 11:23:06 PM
(MENAFN- Youm7) وقع حاكم كاليفورنيا "جافين نيوسوم" على أمر تنفيذي يوجه الوكالات في الولاية لدراسة المخاطر المحتملة وحالات استخدام التكنولوجيا، وفقاً لموقع engadget.



وبموجب الأمر، تم تكليف وكالات الدولة بتحديد "الاستخدامات الأكثر أهمية للذكاء الاصطناعي في الولاية"، وإنشاء أطر لتدريب موظفي الدولة على كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية "المعتمدة من الدولة" في عملهم.



وبالمثل، فإنه يوجه نفس الوكالات لتحليل الآثار السلبية المحتملة للتكنولوجيا، بما في ذلك تأثيرها على المجتمعات الضعيفة والتهديدات التي تواجه "البنية التحتية الحيوية للطاقة" في الولاية.



ويضع هذا الأمر أيضًا الأساس لشراكات جديدة مع جامعة كاليفورنيا في بيركلي وجامعة ستانفورد، والتي ستساعد في دراسة كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على العاملين في الولاية.



وقال نيوسوم في بيان: "هذه تقنية تحويلية محتملة - يمكن مقارنتها بظهور الإنترنت - ونحن لا نزال نخدش سطح فهم ما يستطيع الذكاء الاصطناعي فعله، نحن ندرك الفوائد والمخاطر المحتملة التي تتيحها هذه الأدوات".



وكما تشير بلومبرج، فإن أمر كاليفورنيا يأتي قبل أمر تنفيذي من البيت الأبيض بشأن الذكاء الاصطناعي التوليدي المتوقع صدوره في الأشهر المقبلة، حيث
اجتمع قادة العديد من شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى مع مسؤولي البيت الأبيض على مدار الأشهر القليلة الماضية، وتدرس الإدارة اللوائح المحتملة للذكاء الاصطناعي، وقد وافقت أكثر من ست شركات بالفعل على بعض الضمانات، بما في ذلك الاستثمارات الجديدة في الأمن السيبراني، بعد تلك الاجتماعات.







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