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يوتيوب يختبر ألعابًا صغيرة الحجم على سطح المكتب والهاتف المحمول

9/7/2023 11:23:06 PM
(MENAFN- Youm7) يطلق موقع YouTub منصة داخل التطبيق للألعاب صغيرة الحجم، مما يضيف إلى الطرق التي يمكنك من خلالها التفاعل مع المحتوى الموجود على خدمة الفيديو الشهيرة، وللأسف هذه ليست تجربة ألعاب سحابية كاملة ولكن ستكون مثل Miniclip الذى يعيش داخل موقع الفيديو الاجتماعى.



هذا عرض تجريبي وعلى هذا النحو فهو متاح فقط للمشاركين المختارين أو مختبري النسخة التجريبية، كيف تعرف إذا تم اختيارك؟ افتح موقع YouTube وابحث عن علامة التبويب "العناصر القابلة للتشغيل" بجانب المحتوى الموجود في خلاصة الصفحة الرئيسية ، وبالنسبة للقلة المحظوظة، تعمل الألعاب على كل من موقع ويب سطح المكتب والأجهزة المحمولة.



ولا توجد قائمة بالعناوين المنشورة في هذا الوقت، ولكن 9to5Google أكد أن هناك لعبة تسمى Stack Bounce متاحة والتي تتضمن تحطيم الكرة عبر الحلقات عبر نقرات في التوقيت المناسب، و إذا كان العنوان يبدو مألوفًا، فذلك لأن Stack Bounce معروض بالفعل على خدمة Google GameSnacks.



كما أن تحريك كرة ثلاثية الأبعاد بعيد كل البعد عن أنواع الألعاب التي كان Google Stadia يقدمها عند إغلاقه، على الرغم من أن الشركة تشير إلى أن النظام سيحفظ تقدم اللعبة، والذي يمكن الوصول إليه عبر علامة التبويب "السجل".



يمكن أن تكون هناك تجارب أكثر تعقيدًا في المستقبل، حيث لا يوجد الكثير من التقدم الذي يمكن إنقاذه عند تحريك الكرة المرتدة عبر الحلقات، وفي الوقت الحالى يعد بمثابة مستودع للألعاب الصغيرة.



يوتيوب ليست خدمة بث الفيديو الوحيدة التي تغمس أصابعها في الألعاب السحابية ولكن حققت Netflix دفعة كبيرة جدًا في هذا المجال في العامين الماضيين، وقامت مؤخرًا توسيع الخدمات لاختيار أجهزة التلفاز الذكية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية، حتى تيك توك يقوم بتجربة ألعاب بسيطة داخل التطبيق،بالإضافة إلى مسابقات التوافه الحية مع جوائز نقدية، و بدأت خدمة البث السحابي Stadia من Google في الظهور في شهر يناير.







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