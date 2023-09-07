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تطبيق Clubhouse يتحول من الصوت المباشر إلى المراسلة الجماعية

9/7/2023 11:23:06 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت شركة Clubhouse ، التي كانت في يوم من الأيام من أكثر الشركات المحبوبة علي وسائل التواصل الاجتماعي في عصر الوباء، في وقت سابق من هذا العام، أنها ستسرح نصف موظفيها حيث ركز مؤسسوها على بناء“Clubhouse 2.0” والآن، تشارك الشركة نتائج إعادة تصميم تهدف إلى جعل Clubhouse " أشبه بتطبيق مراسلة"، وفقاً لموقع engadget.



قالت الشركة في أحد التحديثات، إن التطبيق الصوتي يتحول من المحادثات الصوتية المميزة إلى الدردشات الصوتية التي تتمحور حول الأصدقاء، بدلاً من الغرف المترامية الأطراف حيث يستضيف المستخدمون محادثات بث مباشر مفتوحة لأي وجميع مستخدمي التطبيق، سيشجع Clubhouse الجديد المستخدمين بدلاً من ذلك على الانضمام إلى مجموعات مع الأشخاص الذين يعرفونهم.



تسمى هذه المجموعات، "المحادثات"، وتسمح للأصدقاء وأصدقاء الأصدقاء بتبادل الرسائل الصوتية، حيث
لا يزال هناك عنصر "تسجيل الدخول"، ولكنه أقل تركيزًا على التحدث في الوقت الفعلي، حيث يتخلص التطبيق أيضًا من الرسائل النصية المباشرة لصالح الرسائل الصوتية الخاصة، والتي تتصل برسائل البريد الصوتي أو الأجهزة الافتراضية.



ومع ذلك، فإن التحول الأكبر لا يقتصر على تنسيق المحادثات فحسب، بل إن Clubhouse يضع نفسه الآن على أنه أقرب إلى
Snapchat، حيث تتواصل مجموعات صغيرة من الأصدقاء بشكل خاص أو شبه خاص، بدلاً من تويتر، حيث يتواجد جميع مستخدمي التطبيق.



وكتبت الشركة في أحد التحديثات: "لا يتعلق الأمر بالاستماع بشكل سلبي إلى الأشخاص الذين يتحدثون، يمكنك الاستماع إلى محادثات رائعة على ملفات البودكاست، ويوتيوب، وتيك توك، والعديد من المنصات الأخرى، حيث يتعلق الأمر بالتحدث مع الناس، وأن تصبح أصدقاء حقيقيين مع أصدقاء أصدقائك، وأشخاص لم تكن لتقابلهم أبدًا بطريقة أخرى.



في حين أن التركيز على تطبيق المراسلة قد يكون أكثر منطقية نظرًا للانخفاض الحاد في المشاركة الذي شهده Clubhouse بعد تخفيف القيود الوبائية، فمن غير الواضح ما إذا كانت الشركة ستكون قادرة على العودة إلى نفس الارتفاعات الصاخبة لعام 2021، عندما اجتذبت ملايين المستخدمين ومليارات المستخدمين.









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