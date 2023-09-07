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غلق الملفات بـgoogle Workspace يمنع الزملاء من العبث بمستنداتك.. اعرف التفاصيل

9/7/2023 11:23:06 PM
(MENAFN- Youm7) يحصل مستخدمو Google Workspace على ميزة جديدة لمنع الزملاء من العبث بمستنداتهم، وسيكون لدى المستخدمين الآن القدرة على قفل ملفات Google Drive الخاصة بهم، مما يساعد في تقليل التعليقات والتغييرات غير المرغوب فيها عند المشاركة مع العديد من أعضاء الفريق.



وعلى الرغم من أن هذه ليست الميزة الأكثر ثورية، إلا أنها قد تكون مفيدة بالتأكيد خاصة للشركات التي تستخدم وتشارك الكثير من المستندات القابلة للعرض بشكل عام.



ويؤدي قفل المستند إلى وضعه في وضع القراءة فقط، مما يعني أنه لا يمكن للمشاهدين تعديله أو التعليق عليه أو ترك اقتراحات عليه، وسيظل المستند في وضع القراءة فقط هذا حتى يتم إلغاء قفله بواسطة مالكه، وفي منشور بالمدونة ، ذكرت جوجل أن هذه الميزة الجديدة "ستعمل على تبسيط عملية تقييد الملفات في Drive".



في السابق، كان بإمكانك تأمين مستند أو ملف عند مشاركته، أو من خلال استدعاء Google Drive API. تعمل ميزة القفل الجديدة على تبسيط الأمور: انقر بزر الماوس الأيمن على الملف الذي ترغب في قفله، ثم قم بالتمرير إلى معلومات الملف من القائمة المنبثقة، ثم حدد القفل.



ولقد تم بالفعل طرح ميزة قفل الملفات في بعض نطاقات الإصدار السريع وستستمر خلال الـ 15 يومًا القادمة، و يمكن للأشخاص الموجودين في نطاقات الإصدار المجدول أن يتوقعوا البدء في رؤية الميزة في 20 سبتمبر، مع فترة طرح مماثلة مدتها 15 يومًا.







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