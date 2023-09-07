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تايم أوت ماركت يتوجه إلى البحرين من خلال سيتي سنتر البحرين

9/7/2023 11:23:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

يفتتح‭ ‬تايم‭ ‬أوت‭ ‬ماركت،‭ ‬وجهة‭ ‬المأكولات‭ ‬والثقافة‭ ‬والتي‭ ‬تجمع‭ ‬أفضل‭ ‬الأطباق‭ ‬والعروض‭ ‬تحت‭ ‬سقف‭ ‬واحد،‭ ‬أبوابه‭ ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬ويشغل‭ ‬تايم‭ ‬أوت‭ ‬ماركت‭ ‬موقعاً‭ ‬مميزاً‭ ‬في‭ ‬الطابق‭ ‬العلوي‭ ‬في‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين،‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬منه‭ ‬إحدى‭ ‬أهم‭ ‬وأحدث‭ ‬وجهات‭ ‬المطاعم‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬توجه‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين‭ ‬بتوفير‭ ‬نمط‭ ‬حياة‭ ‬وتجارب‭ ‬ممتعة‭ ‬ومتميزة‭ ‬للزائرين‭ ‬والسياح‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

ويمتد‭ ‬تايم‭ ‬أوت‭ ‬ماركت‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬35‭ ‬ألف‭ ‬قدم‭ ‬مربع،‭ ‬حيث‭ ‬يستقطب‭ ‬أمهر‭ ‬الطهاة‭ ‬الحائزين‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬عالمية‭ ‬وأحدث‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬المطاعم‭ ‬والمقاهي‭ ‬وأبرز‭ ‬الفنانين‭ ‬والموهوبين،‭ ‬والذين‭ ‬سيشرف‭ ‬على‭ ‬انتقائهم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬العالميين‭. ‬وتوفر‭ ‬الوجهة‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬مطعماُ،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬قسم‭ ‬خاص‭ ‬للحلويات‭ ‬ومقهى‭ ‬وركنين‭ ‬للمشروبات‭ ‬الباردة‭ ‬والساخنة‭ ‬ومنصة‭ ‬عرض‭ ‬ومطعم‭ ‬بتجربة‭ ‬خارجية‭ ‬على‭ ‬السطح‭ ‬للاستمتاع‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬الطلق‭. ‬وتوفر‭ ‬الوجهة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬900‭ ‬مقعد‭ ‬على‭ ‬طابقين،‭ ‬حيث‭ ‬يجتمع‭ ‬الزوار‭ ‬حول‭ ‬طاولات‭ ‬مشتركة‭ ‬وسط‭ ‬مساحات‭ ‬فريدة‭ ‬وأجواء‭ ‬تعتبر‭ ‬الأحدث‭ ‬والأكثر‭ ‬تميزاً‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬ولاختيار‭ ‬المأكولات‭ ‬والأطباق،‭ ‬سيقوم‭ ‬فريق‭ ‬تايم‭ ‬أوت‭ ‬ماركت‭ ‬باختبار‭ ‬وتذوق‭ ‬الأطعمة‭ ‬المميزة‭ ‬لاستكشاف‭ ‬أفضل‭ ‬مواهب‭ ‬الطهي‭ ‬وأبرز‭ ‬المطاعم‭ ‬والعلامات‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬المأكولات،‭ ‬قبل‭ ‬دعوة‭ ‬أبرزها‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬الوجهة‭.‬

ويشكل‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين‭ ‬وجهة‭ ‬التسوق‭ ‬والتسلية‭ ‬والترفيه‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬يتضمن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬340‭ ‬علامة‭ ‬تجارية‭ ‬وبعدد‭ ‬زوار‭ ‬يتجاوز‭ ‬14‭.‬6‭ ‬مليون‭ ‬سنوياً‭. ‬ويمتد‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين،‭ ‬الذي‭ ‬تديره‭ ‬وتملكه‭ ‬شركة‭ ‬ماجد‭ ‬الفطيم،‭ ‬وهي‭ ‬شركة‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬متنوعة‭ ‬مرتبطة‭ ‬بنمط‭ ‬الحياة‭ ‬ضمن‭ ‬16‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وأفريقيا‭ ‬وآسيا،‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬تزيد‭ ‬عن‭ ‬1‭.‬7‭ ‬مليون‭ ‬قدم‭ ‬مربع‭ ‬من‭ ‬مساحات‭ ‬التجزئة،‭ ‬وتوفر‭ ‬مجموعةً‭ ‬من‭ ‬المتاجر‭ ‬الراقية‭ ‬والفنادق‭ ‬والمنشآت‭ ‬الترفيهية‭.‬

ويشكل‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين‭ ‬المحطة‭ ‬المحلية‭ ‬المثالية‭ ‬لتايم‭ ‬أوت‭ ‬ماركت‭ ‬العالمية،‭ ‬بفضل‭ ‬الجهود‭ ‬المتواصلة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬المجمع‭ ‬لاستقطاب‭ ‬علامات‭ ‬عالمية‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭ ‬وتكييفها‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬الأذواق‭ ‬المحلية‭. ‬ويسهم‭ ‬تايم‭ ‬أوت‭ ‬ماركت‭ ‬البحرين،‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬توجه‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين‭ ‬لإرساء‭ ‬علاقات‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬مع‭ ‬الزوار،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬لتقديم‭ ‬تجارب‭ ‬ممتعة‭ ‬ومميزة‭.‬

ويُعد‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين‭ ‬إحدى‭ ‬أشهر‭ ‬الوجهات‭ ‬السياحية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬حيث‭ ‬يشكل‭ ‬السياح‭ ‬من‭ ‬زواره‭ ‬نسبة‭ ‬17 ‭%‬ ‭ ‬تقديرياً،‭ ‬ويشكل‭ ‬تايم‭ ‬أوت‭ ‬ماركت‭ ‬البحرين‭ ‬وجهةً‭ ‬إضافية‭ ‬للضيوف‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها‭. ‬ويؤكد‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬تايم‭ ‬أوت‭ ‬ماركت‭ ‬التوجه‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للمجمع‭ ‬لاستقطاب‭ ‬علامات‭ ‬تجارية‭ ‬عالمية‭ ‬بالانسجام‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬2030‭ ‬واستراتيجية‭ ‬السياحة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬سمعة‭ ‬المجمع‭ ‬التجاري‭ ‬بصفته‭ ‬وجهة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬العلامات‭ ‬المبتكرة‭.‬

وتفتتح‭ ‬وجهة‭ ‬تايم‭ ‬أوت‭ ‬ماركت‭ ‬حالياً‭ ‬أبوابها‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬مدن،‭ ‬حيث‭ ‬يشكل‭ ‬فرعها‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬افتتاحه‭ ‬في‭ ‬لشبونة‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬أول‭ ‬وجهة‭ ‬مأكولات‭ ‬وثقافة‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وأدى‭ ‬نجاحه‭ ‬إلى‭ ‬افتتاح‭ ‬فروع‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬وبوسطن‭ ‬ومونتريال‭ ‬وشيكاغو‭ ‬ودبي‭. ‬وتخطط‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬العالمية‭ ‬لافتتاح‭ ‬فروع‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬تسع‭ ‬مدن،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬البحرين‭ ‬وبورتو‭ ‬وكيب‭ ‬تاون‭ ‬وبرشلونة‭ ‬وفانكوفر،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬تنفيذ‭ ‬كل‭ ‬منها‭ ‬بصورة‭ ‬فريدة‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬الأذواق‭ ‬المحلية‭.‬

واستُلهم‭ ‬هذا‭ ‬المفهوم‭ ‬العالمي‭ ‬الشهير‭ ‬من‭ ‬إرث‭ ‬تايم‭ ‬أوت،‭ ‬وهي‭ ‬مجلة‭ ‬تأسست‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬عام‭ ‬1968،‭ ‬بهدف‭ ‬مساعدة‭ ‬الناس‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬حياتهم‭ ‬واستكشاف‭ ‬الثقافات‭ ‬الحضرية‭ ‬الجديدة‭ ‬المنتشرة‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬آنذاك‭. ‬واليوم،‭ ‬يشرف‭ ‬فريق‭ ‬عالمي‭ ‬من‭ ‬الصحفيين‭ ‬الخبراء‭ ‬والمحليين‭ ‬على‭ ‬نشر‭ ‬مقالات‭ ‬لأفضل‭ ‬الأنشطة‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬القيام‭ ‬بها‭ ‬والأماكن‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬زيارتها‭ ‬والأطباق‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬تناولها‭ ‬في‭ ‬333‭ ‬مدينة‭ ‬عبر‭ ‬59‭ ‬دولة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المواقع‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والأجهزة‭ ‬المحمولة‭ ‬ووسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ومقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬ونشرات‭ ‬الأخبار‭ ‬والفعاليات‭ ‬الحية،‭ ‬وتتبع‭ ‬علامة‭ ‬تايم‭ ‬أوت‭ ‬ماركت‭ ‬العملية‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬انتقاء‭ ‬واختيار‭ ‬عروضها‭. ‬وأُطلقت‭ ‬مجلة‭ ‬تايم‭ ‬أوت‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2009،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شريك‭ ‬الامتياز،‭ ‬مجموعة‭ ‬ ITP ‭ ‬الإعلامية‭.‬

وتعليقاً‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع،‭ ‬قالت‭ ‬ساندي‭ ‬حايك،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لتايم‭ ‬أوت‭ ‬ماركت‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ماجد‭ ‬الفطيم‭ ‬العقارية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬لافتتاح‭ ‬وجهة‭ ‬تايم‭ ‬أوت‭ ‬ماركت‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين،‭ ‬مركز‭ ‬التسوق‭ ‬الأبرز‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬وتجمع‭ ‬الوجهة‭ ‬أفضل‭ ‬المأكولات‭ ‬من‭ ‬السوق‭ ‬البحريني‭ ‬المميز‭ ‬والمعروف‭ ‬بتميزه‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأطعمة‭ ‬تحت‭ ‬سقف‭ ‬واحد،‭ ‬حيث‭ ‬تتميز‭ ‬الأطباق‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬بتنوعها‭ ‬وغناها‭ ‬الثقافي،‭ ‬ونتطلع‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬المواهب‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬تايم‭ ‬أوت‭ ‬ماركت‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

وبهذا‭ ‬الصدد،‭ ‬قال‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬بريك،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ماجد‭ ‬الفطيم‭ ‬لإدارة‭ ‬الأصول‭: ‬‮«‬تكرّس‭ ‬شركة‭ ‬ماجد‭ ‬الفطيم‭ ‬جهودها‭ ‬لتعزيز‭ ‬استقطاب‭ ‬أكبر‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬العالمية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وأفريقيا‭. ‬وكونها‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬أحدث‭ ‬وجهات‭ ‬التجزئة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬تجارب‭ ‬تسوق‭ ‬وترفيه‭ ‬عالمية‭ ‬المستوى،‭ ‬يسرنا‭ ‬عقد‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬تايم‭ ‬أوت‭ ‬ماركت‭ ‬لتوفير‭ ‬تجربة‭ ‬جديدة‭ ‬وسباقة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬التزامنا‭ ‬بدعم‭ ‬رؤية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭ ‬وتحقيق‭ ‬أسعد‭ ‬اللحظات‭ ‬لكل‭ ‬الناس،‭ ‬كل‭ ‬يوم‮»‬‭.‬

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