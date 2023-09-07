تايم أوت ماركت يتوجه إلى البحرين من خلال سيتي سنتر البحرين

تايم أوت ماركت يتوجه إلى البحرين من خلال سيتي سنتر البحرين
التاريخ
9/7/2023 11:23:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
يفتتح تايم أوت ماركت، وجهة المأكولات والثقافة والتي تجمع أفضل الأطباق والعروض تحت سقف واحد، أبوابه بحلول نهاية عام 2024 في مملكة البحرين. ويشغل تايم أوت ماركت موقعاً مميزاً في الطابق العلوي في سيتي سنتر البحرين، مما يجعل منه إحدى أهم وأحدث وجهات المطاعم في المنطقة، بما يتماشى مع توجه سيتي سنتر البحرين بتوفير نمط حياة وتجارب ممتعة ومتميزة للزائرين والسياح مملكة البحرين.
ويمتد تايم أوت ماركت البحرين على مساحة 35 ألف قدم مربع، حيث يستقطب أمهر الطهاة الحائزين على جوائز عالمية وأحدث العلامات التجارية في عالم المطاعم والمقاهي وأبرز الفنانين والموهوبين، والذين سيشرف على انتقائهم مجموعة من الخبراء العالميين. وتوفر الوجهة مجموعة متنوعة من 11 مطعماُ، بالإضافة إلى قسم خاص للحلويات ومقهى وركنين للمشروبات الباردة والساخنة ومنصة عرض ومطعم بتجربة خارجية على السطح للاستمتاع في الهواء الطلق. وتوفر الوجهة أكثر من 900 مقعد على طابقين، حيث يجتمع الزوار حول طاولات مشتركة وسط مساحات فريدة وأجواء تعتبر الأحدث والأكثر تميزاً في مملكة البحرين. ولاختيار المأكولات والأطباق، سيقوم فريق تايم أوت ماركت باختبار وتذوق الأطعمة المميزة لاستكشاف أفضل مواهب الطهي وأبرز المطاعم والعلامات التجارية في عالم المأكولات، قبل دعوة أبرزها للانضمام إلى الوجهة.
ويشكل سيتي سنتر البحرين وجهة التسوق والتسلية والترفيه الرائدة في البحرين، حيث يتضمن أكثر من 340 علامة تجارية وبعدد زوار يتجاوز 14.6 مليون سنوياً. ويمتد سيتي سنتر البحرين، الذي تديره وتملكه شركة ماجد الفطيم، وهي شركة تعمل في قطاعات متنوعة مرتبطة بنمط الحياة ضمن 16 دولة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، على مساحة تزيد عن 1.7 مليون قدم مربع من مساحات التجزئة، وتوفر مجموعةً من المتاجر الراقية والفنادق والمنشآت الترفيهية.
ويشكل سيتي سنتر البحرين المحطة المحلية المثالية لتايم أوت ماركت العالمية، بفضل الجهود المتواصلة التي يبذلها المجمع لاستقطاب علامات عالمية إلى المنطقة وتكييفها بما يتناسب مع الأذواق المحلية. ويسهم تايم أوت ماركت البحرين، في دعم توجه سيتي سنتر البحرين لإرساء علاقات طويلة الأمد مع الزوار، من خلال التعاون مع الشركاء لتقديم تجارب ممتعة ومميزة.
ويُعد سيتي سنتر البحرين إحدى أشهر الوجهات السياحية في المملكة، حيث يشكل السياح من زواره نسبة 17 % تقديرياً، ويشكل تايم أوت ماركت البحرين وجهةً إضافية للضيوف من داخل البحرين وخارجها. ويؤكد التعاون مع تايم أوت ماركت التوجه الاستراتيجي للمجمع لاستقطاب علامات تجارية عالمية بالانسجام مع رؤية البحرين 2030 واستراتيجية السياحة في المملكة، مما يعزز سمعة المجمع التجاري بصفته وجهة رائدة في استقطاب العلامات المبتكرة.
وتفتتح وجهة تايم أوت ماركت حالياً أبوابها في ست مدن، حيث يشكل فرعها الذي تم افتتاحه في لشبونة عام 2014 أول وجهة مأكولات وثقافة في العالم، وأدى نجاحه إلى افتتاح فروع أخرى في نيويورك وبوسطن ومونتريال وشيكاغو ودبي. وتخطط العلامة التجارية العالمية لافتتاح فروع جديدة في تسع مدن، بما فيها البحرين وبورتو وكيب تاون وبرشلونة وفانكوفر، حيث سيتم تنفيذ كل منها بصورة فريدة تتناسب مع الأذواق المحلية.
واستُلهم هذا المفهوم العالمي الشهير من إرث تايم أوت، وهي مجلة تأسست في لندن عام 1968، بهدف مساعدة الناس على تحسين حياتهم واستكشاف الثقافات الحضرية الجديدة المنتشرة في المدينة آنذاك. واليوم، يشرف فريق عالمي من الصحفيين الخبراء والمحليين على نشر مقالات لأفضل الأنشطة التي يمكن القيام بها والأماكن التي يمكن زيارتها والأطباق التي يمكن تناولها في 333 مدينة عبر 59 دولة، من خلال المواقع الإلكترونية والأجهزة المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي ومقاطع الفيديو ونشرات الأخبار والفعاليات الحية، وتتبع علامة تايم أوت ماركت العملية نفسها في انتقاء واختيار عروضها. وأُطلقت مجلة تايم أوت البحرين في عام 2009، بالتعاون مع شريك الامتياز، مجموعة ITP الإعلامية.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت ساندي حايك، المدير التنفيذي لتايم أوت ماركت: «يسعدنا التعاون مع شركة ماجد الفطيم العقارية في البحرين لافتتاح وجهة تايم أوت ماركت البحرين في سيتي سنتر البحرين، مركز التسوق الأبرز في المملكة. وتجمع الوجهة أفضل المأكولات من السوق البحريني المميز والمعروف بتميزه في مجال الأطعمة تحت سقف واحد، حيث تتميز الأطباق في المملكة بتنوعها وغناها الثقافي، ونتطلع لتسليط الضوء على أفضل المواهب المحلية في تايم أوت ماركت البحرين».
وبهذا الصدد، قال خليفة بن بريك، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم لإدارة الأصول: «تكرّس شركة ماجد الفطيم جهودها لتعزيز استقطاب أكبر العلامات التجارية العالمية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وكونها الشركة الرائدة في إنشاء أحدث وجهات التجزئة من خلال توفير تجارب تسوق وترفيه عالمية المستوى، يسرنا عقد الشراكة مع تايم أوت ماركت لتوفير تجربة جديدة وسباقة في البحرين، مما يعزز التزامنا بدعم رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 وتحقيق أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم».
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