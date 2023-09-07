Friday, 08 September 2023 07:14 GMT

توفير 29 مشغل مغسلة الأقمشة في المستشفيات الحكومية مدة 3 سنوات

9/7/2023 11:23:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت نوال عباس: الجمعة ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00


طرحت‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬الالكتروني‭ ‬لموقع‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬اتفاقية‭ ‬مدتها‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬لتوفير‭ ‬خدمة‭ ‬أيدى‭ ‬عاملة‭ (‬29‭ ‬مشغل‭ ‬مغسلة‭) ‬لقسم‭ ‬خدمات‭ ‬الأقمشة،‭ ‬وسيتم‭ ‬استلام‭ ‬مظاريف‭ ‬عطاءات‭ ‬الشركات‭ ‬المتقدمة‭ ‬للمناقصة‭ ‬حتى‭ ‬تاريخ‭ ‬4‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬فتح‭ ‬المظاريف‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭.‬

وترغب‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬بطرح‭ ‬مناقصة‭ ‬عامة‭ ‬لتوفير‭ ‬أيد‭ ‬عاملة‭ (‬29‭ ‬مشغل‭ ‬مغسلة‭) ‬لقسم‭ ‬خدمات‭ ‬الأقمشة‭ ‬بمستشفى‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي،‭ ‬وستكون‭ ‬فترة‭ ‬التعاقد‭ ‬36‭ ‬شهرا،‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬توفير‭ ‬الخدمات‭ ‬8‭ ‬ساعات‭/ ‬7‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬تشمل‭ ‬العطل‭ ‬الرسمية‭.‬

وعلى‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناقصة،‭ ‬ممن‭ ‬تتوافر‭ ‬فيهم‭ ‬الكفاءة‭ ‬اللازمة،‭ ‬شراء‭ ‬وثائق‭ ‬المناقصة‭ ‬إلكترونياً‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نظام‭ ‬المناقصات‭ ‬الإلكتروني‭ ‬التابع‭ ‬لمجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات،‭ ‬وعلى‭ ‬مقدمي‭ ‬العطاءات‭ ‬إرفاق‭ ‬مبلغ‭ ‬الضمان‭ ‬الابتدائي‭ ‬المشار‭ ‬إليه‭ ‬أعلاه‭ ‬أو‭ ‬بنسبة‭ ‬1 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬العطاء،‭ ‬أيهما‭ ‬أقل،‭ ‬وفي‭ ‬جميع‭ ‬الأحوال‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬تقل‭ ‬قيمة‭ ‬الضمان‭ ‬الابتدائي‭ ‬عن‭ ‬100‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭. ‬

ويتم‭ ‬تقديم‭ ‬الضمان‭ ‬الابتدائي‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬شيك‭ ‬مصدق‭ ‬أو‭ ‬خطاب‭ ‬ضمان‭ ‬بنكي‭ ‬أو‭ ‬بوليصة‭ ‬تأمين‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬المحلية‭ ‬أو‭ ‬نقداً‭ (‬أوب‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬منصوص‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬وثائق‭ ‬المناقصة‭) ‬على‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬ساري‭ ‬المفعول‭ ‬طوال‭ ‬المدة‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬أعلاه‭. ‬وتخضع‭ ‬هذه‭ ‬المناقصة‭ ‬لأحكام‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬36‭) ‬لسنة‭ ‬2002‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬والمشتريات‭ ‬والمبيعات‭ ‬الحكومية،‭ ‬وتعديلاته،‭ ‬ولائحته‭ ‬التنفيذية‭ ‬الصادرة‭ ‬بالمرسوم‭ ‬رقم‭ (‬37‭) ‬لسنة‭ ‬2002،‭ ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬مراعاة‭ ‬الشروط‭ ‬التالية‭: ‬أن‭ ‬ترفق‭ ‬نسخة‭ ‬صالحة‭ ‬السريان‭ ‬من‭ ‬شهادة‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مشتملة‭ ‬على‭ ‬نشاط‭ ‬موضوع‭ ‬المناقصة‭ ‬ضمن‭ ‬أنشطتها‭. ‬وأن‭ ‬ترفق‭ ‬نسخة‭ ‬صالحة‭ ‬السريان‭ ‬من‭ ‬شهادة‭ ‬صادرة‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬لإثبات‭ ‬نسبة‭ ‬البحرنةً‭.‬

وتعطى‭ ‬المؤسسات‭ ‬البالغة‭ ‬الصغر‭ ‬والصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬أفضلية‭ ‬بنسبة‭ ‬10 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬التقييم‭ ‬المالي،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬ضمن‭ ‬عطاءاتها‭ ‬المقدمة‭ ‬للمناقصة‭ (‬شهادة‭ ‬تصنيف‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭) ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬والسياحة،‭ ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬الموردين‭ ‬غير‭ ‬المسجلين‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬المناقصات‭ ‬الإلكتروني‭ ‬بمجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬التسجيل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الرابط‭ ‬الإلكتروني‭.‬

MENAFN07092023000055011008ID1107030998

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث