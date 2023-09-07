



طرحت‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬الالكتروني‭ ‬لموقع‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬اتفاقية‭ ‬مدتها‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬لتوفير‭ ‬خدمة‭ ‬أيدى‭ ‬عاملة‭ (‬29‭ ‬مشغل‭ ‬مغسلة‭) ‬لقسم‭ ‬خدمات‭ ‬الأقمشة،‭ ‬وسيتم‭ ‬استلام‭ ‬مظاريف‭ ‬عطاءات‭ ‬الشركات‭ ‬المتقدمة‭ ‬للمناقصة‭ ‬حتى‭ ‬تاريخ‭ ‬4‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬فتح‭ ‬المظاريف‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭.‬

وترغب‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬بطرح‭ ‬مناقصة‭ ‬عامة‭ ‬لتوفير‭ ‬أيد‭ ‬عاملة‭ (‬29‭ ‬مشغل‭ ‬مغسلة‭) ‬لقسم‭ ‬خدمات‭ ‬الأقمشة‭ ‬بمستشفى‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي،‭ ‬وستكون‭ ‬فترة‭ ‬التعاقد‭ ‬36‭ ‬شهرا،‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬توفير‭ ‬الخدمات‭ ‬8‭ ‬ساعات‭/ ‬7‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬تشمل‭ ‬العطل‭ ‬الرسمية‭.‬

وعلى‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناقصة،‭ ‬ممن‭ ‬تتوافر‭ ‬فيهم‭ ‬الكفاءة‭ ‬اللازمة،‭ ‬شراء‭ ‬وثائق‭ ‬المناقصة‭ ‬إلكترونياً‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نظام‭ ‬المناقصات‭ ‬الإلكتروني‭ ‬التابع‭ ‬لمجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات،‭ ‬وعلى‭ ‬مقدمي‭ ‬العطاءات‭ ‬إرفاق‭ ‬مبلغ‭ ‬الضمان‭ ‬الابتدائي‭ ‬المشار‭ ‬إليه‭ ‬أعلاه‭ ‬أو‭ ‬بنسبة‭ ‬1 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬العطاء،‭ ‬أيهما‭ ‬أقل،‭ ‬وفي‭ ‬جميع‭ ‬الأحوال‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬تقل‭ ‬قيمة‭ ‬الضمان‭ ‬الابتدائي‭ ‬عن‭ ‬100‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭. ‬

ويتم‭ ‬تقديم‭ ‬الضمان‭ ‬الابتدائي‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬شيك‭ ‬مصدق‭ ‬أو‭ ‬خطاب‭ ‬ضمان‭ ‬بنكي‭ ‬أو‭ ‬بوليصة‭ ‬تأمين‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬المحلية‭ ‬أو‭ ‬نقداً‭ (‬أوب‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬منصوص‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬وثائق‭ ‬المناقصة‭) ‬على‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬ساري‭ ‬المفعول‭ ‬طوال‭ ‬المدة‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬أعلاه‭. ‬وتخضع‭ ‬هذه‭ ‬المناقصة‭ ‬لأحكام‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬36‭) ‬لسنة‭ ‬2002‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬والمشتريات‭ ‬والمبيعات‭ ‬الحكومية،‭ ‬وتعديلاته،‭ ‬ولائحته‭ ‬التنفيذية‭ ‬الصادرة‭ ‬بالمرسوم‭ ‬رقم‭ (‬37‭) ‬لسنة‭ ‬2002،‭ ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬مراعاة‭ ‬الشروط‭ ‬التالية‭: ‬أن‭ ‬ترفق‭ ‬نسخة‭ ‬صالحة‭ ‬السريان‭ ‬من‭ ‬شهادة‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مشتملة‭ ‬على‭ ‬نشاط‭ ‬موضوع‭ ‬المناقصة‭ ‬ضمن‭ ‬أنشطتها‭. ‬وأن‭ ‬ترفق‭ ‬نسخة‭ ‬صالحة‭ ‬السريان‭ ‬من‭ ‬شهادة‭ ‬صادرة‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬لإثبات‭ ‬نسبة‭ ‬البحرنةً‭.‬

وتعطى‭ ‬المؤسسات‭ ‬البالغة‭ ‬الصغر‭ ‬والصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬أفضلية‭ ‬بنسبة‭ ‬10 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬التقييم‭ ‬المالي،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬ضمن‭ ‬عطاءاتها‭ ‬المقدمة‭ ‬للمناقصة‭ (‬شهادة‭ ‬تصنيف‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭) ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬والسياحة،‭ ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬الموردين‭ ‬غير‭ ‬المسجلين‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬المناقصات‭ ‬الإلكتروني‭ ‬بمجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬التسجيل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الرابط‭ ‬الإلكتروني‭.‬