توفير 29 مشغل مغسلة الأقمشة في المستشفيات الحكومية مدة 3 سنوات
التاريخ
9/7/2023 11:23:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت نوال عباس: الجمعة ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
طرحت المستشفيات الحكومية في الموقع الالكتروني لموقع المناقصات والمزايدات اتفاقية مدتها 3 سنوات لتوفير خدمة أيدى عاملة (29 مشغل مغسلة) لقسم خدمات الأقمشة، وسيتم استلام مظاريف عطاءات الشركات المتقدمة للمناقصة حتى تاريخ 4 أكتوبر 2024 على ان يتم فتح المظاريف في اليوم التالي.
وترغب المستشفيات الحكومية بطرح مناقصة عامة لتوفير أيد عاملة (29 مشغل مغسلة) لقسم خدمات الأقمشة بمستشفى السلمانية الطبي، وستكون فترة التعاقد 36 شهرا، على ان يتم توفير الخدمات 8 ساعات/ 7 أيام في الأسبوع تشمل العطل الرسمية.
وعلى الراغبين في المشاركة في هذه المناقصة، ممن تتوافر فيهم الكفاءة اللازمة، شراء وثائق المناقصة إلكترونياً من خلال نظام المناقصات الإلكتروني التابع لمجلس المناقصات والمزايدات، وعلى مقدمي العطاءات إرفاق مبلغ الضمان الابتدائي المشار إليه أعلاه أو بنسبة 1 % من قيمة العطاء، أيهما أقل، وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل قيمة الضمان الابتدائي عن 100 دينار بحريني.
ويتم تقديم الضمان الابتدائي على شكل شيك مصدق أو خطاب ضمان بنكي أو بوليصة تأمين من إحدى المؤسسات المالية المحلية أو نقداً (أوب حسب ما هو منصوص عليه في وثائق المناقصة) على ان يكون ساري المفعول طوال المدة المنصوص عليها أعلاه. وتخضع هذه المناقصة لأحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم (37) لسنة 2002، كما يجب مراعاة الشروط التالية: أن ترفق نسخة صالحة السريان من شهادة السجل التجاري على أن تكون مشتملة على نشاط موضوع المناقصة ضمن أنشطتها. وأن ترفق نسخة صالحة السريان من شهادة صادرة من وزارة العمل لإثبات نسبة البحرنةً.
وتعطى المؤسسات البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة أفضلية بنسبة 10 % في مرحلة التقييم المالي، على أن تقدم هذه المؤسسات ضمن عطاءاتها المقدمة للمناقصة (شهادة تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة) الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، كما يجب على الموردين غير المسجلين في نظام المناقصات الإلكتروني بمجلس المناقصات والمزايدات التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني.
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