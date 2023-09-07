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انقلابيو الغابون يعينون المعارض ندونغ سيما رئيس وزراء انتقاليا

9/7/2023 11:21:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عين رئيس الغابون الانتقالي الجنرال بريس أوليغي نغيما، الخبير الاقتصادي والمعارض الشرس للرئيس المخلوع علي بونغو، ريمون ندونغ سيما، رئيس وزراء انتقاليا، بحسب مرسوم تلي عبر التلفزيون الحكومي.
وتولي ندونغ سيما (68 عاما) بين العامين 2012 و2014 رئاسة الوزراء في عهد بونغو، لكنه ما لبث أن ابتعد عن النظام متهما إياه بسوء إدارة البلاد ووصل به الأمر إلى حد الترشح ضد بونغو في الانتخابات الرئاسية في 2016 ومن ثم في 2023.
ووعد الرئيس الانتقالي بأن تجري في نهاية الفترة الانتقالية «انتخابات حرة». كذلك، أعلن تشكيل حكومة انتقالية تضم شخصيات من كل الأطياف السياسية.
وعلى الرغم من أن ندونغ سيما خاض الانتخابات الرئاسية ضد بونغو إلا أنه لم يكن المرشح الأساسي للمعارضة التي كانت قد دعت العسكر للاعتراف بـ «فوز» مرشحها ألبير أوندو أوسا بالرئاسة وتسليمه السلطة.

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