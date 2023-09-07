انقلابيو الغابون يعينون المعارض ندونغ سيما رئيس وزراء انتقاليا
التاريخ
9/7/2023 11:21:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عين رئيس الغابون الانتقالي الجنرال بريس أوليغي نغيما، الخبير الاقتصادي والمعارض الشرس للرئيس المخلوع علي بونغو، ريمون ندونغ سيما، رئيس وزراء انتقاليا، بحسب مرسوم تلي عبر التلفزيون الحكومي.
وتولي ندونغ سيما (68 عاما) بين العامين 2012 و2014 رئاسة الوزراء في عهد بونغو، لكنه ما لبث أن ابتعد عن النظام متهما إياه بسوء إدارة البلاد ووصل به الأمر إلى حد الترشح ضد بونغو في الانتخابات الرئاسية في 2016 ومن ثم في 2023.
ووعد الرئيس الانتقالي بأن تجري في نهاية الفترة الانتقالية «انتخابات حرة». كذلك، أعلن تشكيل حكومة انتقالية تضم شخصيات من كل الأطياف السياسية.
وعلى الرغم من أن ندونغ سيما خاض الانتخابات الرئاسية ضد بونغو إلا أنه لم يكن المرشح الأساسي للمعارضة التي كانت قد دعت العسكر للاعتراف بـ «فوز» مرشحها ألبير أوندو أوسا بالرئاسة وتسليمه السلطة.
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