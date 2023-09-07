القضاء الإداري الفرنسي يؤيد قرار الحكومة حظر العباءة في المدارس الرسمية
التاريخ
9/7/2023 11:21:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قضت أعلى محكمة إدارية في فرنسا بقانونية حظر العباءات في المدارس.
وقال مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة في فرنسا تنظر في الشكاوى ضد السلطات الحكومية، إنه رفض طلبا قدمته إحدى الجمعيات لإصدار أمر قضائي ضد الحظر الذي فرضته الحكومة الشهر الماضي، مؤكدا أنه لا يشكل تمييزا ضد المسلمين.
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