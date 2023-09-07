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القضاء الإداري الفرنسي يؤيد قرار الحكومة حظر العباءة في المدارس الرسمية

9/7/2023 11:21:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قضت أعلى محكمة إدارية في فرنسا بقانونية حظر العباءات في المدارس.
وقال مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة في فرنسا تنظر في الشكاوى ضد السلطات الحكومية، إنه رفض طلبا قدمته إحدى الجمعيات لإصدار أمر قضائي ضد الحظر الذي فرضته الحكومة الشهر الماضي، مؤكدا أنه لا يشكل تمييزا ضد المسلمين.

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