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غضب روسي لتزويد أميركا أوكرانيا باليورانيوم المنضب

9/7/2023 11:21:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أثارت قرارات الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بذخائر يورانيوم منضب قادرة على اختراق المدرعات الثقيلة، ونقل أصول روسية مجمدة إلى كييف غضبا روسيا واسعا، حيث ندد الكرملين بالقرار، معتبرا ان ذلك «نبأ سيئ جدا». ولفت المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن استخدام هذه الأسلحة في الماضي «أدى إلى زيادة جامحة» في الإصابات بالسرطان، معتبرا بالتالي أن هذا «نبأ سيئ جدا» سوف «تتحمل الولايات المتحدة مسؤوليته».
كما أكدت السفارة الروسية لدى واشنطن أن الإدارة الأميركية، بعد أن قررت تزويد نظام كييف بقذائف اليورانيوم المنضب، سيمهد النهاية لأجيال بأكملها.
وقالت السفارة في بيان: «إن القرار مؤشر على اللاإنسانية. ومن الواضح أن واشنطن المهووسة بفكرة إلحاق (هزيمة استراتيجية) بروسيا مستعدة للقتال ليس فقط حتى آخر أوكراني، بل أيضا تدمير أجيال بأكملها». وأضاف البيان: «من خلال تزويد السلطات الأوكرانية بهذه المنتجات العسكرية، تنخرط الولايات المتحدة في خداع الذات، وترفض قبول فشل ما يسمى بالهجوم المضاد للقوات الأوكرانية. ولن يتغير مسار العملية الخاصة، وسيواصل الجيش الروسي طحن الأسلحة المقدمة لنظام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي».
من جهته، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن إمداد أوكرانيا بقذائف باليورانيوم المنضب عمل إجرامي من جانب واشنطن.
وأضاف نائب الوزير، في كلمته خلال ندوة «تعزيز نظام منع انتشار الأسلحة النووية» في بيشكيك امس: «هذا التصرف ليس مجرد خطوة تصعيدية، بل هو انعكاس لتجاهل واشنطن الصارخ للأثر البيئي لاستخدام هذا النوع من الذخائر في منطقة العمليات القتالية».
إلى ذلك، ندد الكرملين امس بقرار الولايات المتحدة نقل أصول روسية مجمدة بقيمة 5.4 ملايين دولار إلى أوكرانيا، معتبرا ذلك «غير قانوني».

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