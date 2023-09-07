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ترامب يؤكد أنه سيدلي بشهادته في قضية الوثائق السرية مسموح لي أن أقوم بكل ما أريده

9/7/2023 11:21:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) خسر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مواجهة قضائية جديدة تضاف الى سجل القضايا الحافل التي يواجهها وهو يخوض حملته للترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024، ويعتبرها جميعا «قضايا زائفة»، فقد قضت محكمة في نيويورك مجددا بمسؤولية ترامب في قضية تشهير رفعتها عليه الكاتبة جين كارول التي سبق أن اتهمت ترامب باغتصابها، فيما يعد هزيمة للرئيس الأميركي السابق ويفتح الباب أمام حصولها على تعويضات.
وتقررت إحالة القضية التي شهدت تأخيرات عدة على محاكمة أمام هيئة محلفين في يناير 2024، لتقوم فقط بتحديد قيمة التعويض الإضافي الذي يدين به ترامب لكارول عن تصريحاته عام 2019 حين اتهمها باختلاق القصة لمحاولة «بيع كتاب جديد»، وقال إنها «ليست من النوع الذي يستهويني». واعتبر القاضي لويس كابلان، أن تصريحات الرئيس السابق تلك كانت «تشهيرية» و«زائفة» وجاءت بدافع «حقد حقيقي».
والمحاكمة المقررة في يناير أمام هيئة المحلفين تضاف إلى مجموعة قضايا تثقل كاهل ترامب في خضم حملته الانتخابية، حيث يواجه اتهامات جنائية فدرالية بسوء التعامل مع وثائق سرية و«التآمر» لإلغاء نتيجة انتخابات 2020.
كما يواجه ترامب أيضا اتهامات في نيويورك بدفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية وفي جورجيا بالضغط على مسؤولي الولاية لإلغاء فوز جو بايدن في انتخابات عام 2020.
هذه الاتهامات فندها ترامب كلها في مقابلة اذاعية مع المذيع اليميني المحافظ هيو هيويت معتبرا أنها قضايا انتخابية. وحين سأله المذيع: كيف ستخوض حملتك الانتخابية وأنت تجلس خلف طاولة الاتهام في المحكمة؟ أجاب ترامب: هذه كلها قضايا زائفة يقف وراءها بايدن. انها قضايا متعلقة بالحملة الانتخابية، قضايا لا يقوم بها احد سوى في «جمهورية الموز» حيث يطارد الشرفاء من قبل أعدائهم السياسيين.
وبخصوص ما بات يعرف «قضية الوثائق السرية» قال ترامب انه سيقدم إفادته إذا وصلت القضية لقوس المحكمة. وردا على سؤال هيويت «ماذا ستقول إذا سئلت وأنت تحت القسم: هل طلبت من موظفيك نقل صناديق وثائق الحكومة السرية إلى مقرك؟» قال ترامب: «أنا لا أتكلم عن أي شيء تعرف لماذا، لأنني سمح لي أن أقوم بأي شيء أريده. فأنا أخضع لقانون السجلات الرئاسية». وأضاف ردا على سؤال ما إذا كان سيدلي بإفادته دفاعا عن نفسه في المحكمة: «نعم بكل تأكيد».
وفيما يفضل ترامب الهجوم اللاذع على خصومه السياسيين في منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»، خصص جزءا من مقابلته للنيل من نائبه السابق مايك بنس واتهمه باختلاق القصص حوله. وقال ترامب في منشور له على منصته «ان بنس يختلق حولي القصص الزائفة كليا. لم أطلب منه أبدا أن يضعني فوق الدستور. أنا لا أتصرف بتلك الطريقة ولا يمكن حتى أن أفكر بذلك». وسخر من قدرته على منافسته في الانتخابات وقال «بناء على كونه لا يحصل على أكثر من 2% من الأصوات في الاستطلاعات، وكونه لا يملك المال لدعمه فإنه يقوم بتصرف خاطئ مستشاروه يقودونه إلى المسار الخاطئ».
وأضاف «طوال 7 سنوات كان بنس يتحدث عني بشكل جيد. الآن انتقل إلى «الجانب المظلم» لماذا لم يكن يقول تلك الأشياء قبل سنوات؟».

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