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قمة آسيان بعد جيوسياسي أكثر وتوطيد التحالفات ومطالب بتجنب تأجيج الخصومات

9/7/2023 11:21:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بمشاركة نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس ورئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف انعقدت قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) امس فيما حذر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الذي تستضيف بلاده هذا الاجتماع من تصاعد الخصومة بين القوى الكبرى.
وجمعت قمة دول آسيان الـ 18 في جاكرتا هاريس ولي حول الطاولة ذاتها، بعد يوم على تحذير رئيس الوزراء الصيني بأن على القوى الكبرى تسوية خلافاتها لتفادي «حرب باردة جديدة».
وكانت الأضواء مسلطة على المحادثات بين مسؤولي أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم في ظل التوتر القائم بينهما حول مجموعة من المسائل، من الخلاف حول تايوان إلى العلاقات مع موسكو مرورا بالصراع على النفوذ في المحيط الهادئ، وذلك قبل أيام من انعقاد قمة مجموعة العشرين في نيودلهي.
وقال الرئيس الإندونيسي «أطلب من قادة قمة جنوب شرق آسيا أن يجعلوا (من هذا اللقاء) منتدى لتعزيز التعاون وليس لتأجيج الخصومات».
وأجرى كل من هاريس ولي محادثات مع قادة رابطة آسيان، شددت خلالها نائبة الرئيس الأميركي على «أهمية فرض احترام القانون الدولي في بحر الصين الجنوبي»، وفق ما جاء في بيان.
من جهة أخرى، تشكل قمة آسيان أول مناسبة تجمع مسؤولين كبارا من الولايات المتحدة وروسيا، بعد نحو شهرين من اجتماع آسيان الأخير في يوليو في جاكرتا، الذي شهد توترا إذ واجه خلاله لافروف انتقادات غربية شديدة لبلاده على خلفية غزو أوكرانيا.
وحمل لافروف امس على مخاطر عسكرة شرق آسيا، متهما الحلف الأطلسي «ناتو» بالسعي للتوغل في المنطقة. كما حذر من تحالف «أوكوس» العسكري بين أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، معتبرا أنه «قد يتسبب بمواجهات»، وفق ما جاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية.
وحضر اجتماع القمة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي.
وأعلن رئيس كوريا الجنوبية أن أي محاولة أحادية لتغيير الوضع القائم في بحر الصين الجنوبي «غير مقبولة»، مطالبا بفرض «نظام بحري مبني على القانون» لتنظيم هذه المنطقة البحرية الإستراتيجية للمبادلات العالمية.
ودعا الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس شركاءه إلى التصدي «للاستخدام الخطير لخفر السواحل» والسفن التي تسيرها الصين، بعد وقوع عدة حوادث مع سفن صينية في الأشهر الأخيرة، وفق خطاب نشره القصر الرئاسي.
غير أن البيان المشترك للقمة، بحسب «فرانس برس»، لم يتضمن أي إشارة إلى بحر الصين الجنوبي الذي تطالب بكين بالسيطرة شبه الكاملة عليه وسط خلافات مع الدول المجاورة لها، ولا إلى النزاع في أوكرانيا.
والتقى ألبانيزي نظيره الصيني على هامش القمة. وأكد أنه سيقوم بزيارة رسمية إلى الصين «في وقت لاحق هذه السنة»، في وقت تسعى كانبيرا لتحسين العلاقات مع بكين.
من جهته، أبدى لي استعداد بلاده لإعادة تحريك المبادلات الثنائية بعدما بقت مجمدة لسنوات، وفق ما أوردت وكالة الصين الجديدة الرسمية للأنباء.
وتوجه رئيس الوزراء الهندي مودي إلى شركائه في القمة فأكد أهمية «بناء نظام عالمي ما بعد كوفيد يقوم على القانون»، داعيا إلى بذل جهود جماعية من أجل منطقة «حرة ومفتوحة في المحيطين الهندي والهادئ».
وإن كان اجتماع امس ينطوي على بعد جيوسياسي أكثر من سواه، فإن القوى الكبرى اغتنمت القمم السابقة في جاكرتا لتوطيد تحالفاتها والضغط على تكتل جنوب شرق آسيا.
والتقت كامالا هاريس تباعا رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو والرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس على هامش القمة.
وجاء في بيان أن نائبة الرئيس الأميركي أكدت مجددا التزام الولايات المتحدة الثابت تجاه الفلبين. وشددت على الدور الذي يلعبه التحالف الأميركي - الفلبيني لضمان بقاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة ومزدهرة.

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