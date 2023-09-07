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أمير قطر ورئيس مجلس السيادة السوداني بحثا مستجدات الأحداث إقليميا ودوليا

9/7/2023 11:21:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عقد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، والفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، جلسة مباحثات رسمية بقصر لوسيل امس.
وبحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا) خلال الجلسة بحث مختلف التطورات في السودان، حيث أطلع رئيس مجلس السيادة الانتقالي أمير قطر على مستجدات الأوضاع والتحديات التي يواجهها السودان.
وجدد الشيخ تميم بن حمد، خلال الجلسة، التأكيد على موقف دولة قطر الداعي إلى وقف القتال في السودان، وانتهاج الحوار والطرق السلمية لتجاوز الخلافات، وتطلعها إلى انخراط كل القوى السياسية السودانية في مفاوضات واسعة بعد الوقف الدائم للنزاع العسكري، وصولا إلى اتفاق شامل وسلام مستدام يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الاستقرار والتنمية والازدهار، مثمنا في هذا الصدد الجهود الإقليمية والدولية والمساعي الحميدة الهادفة لإنهاء النزاع وتحقيق الاستقرار في السودان.
من جانبه، عبر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عن شكره وتقديره لأمير قطر على موقف بلاده الداعم للسودان حكومة وشعبا، وبما يخدم الاستقرار والتنمية فيها.
كما تناولت الجلسة بحث سبل دعم وتنمية العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين، بالإضافة إلى مستجدات الأحداث إقليميا ودوليا.
هذا، وعقد أمير قطر ورئيس مجلس السيادة الانتقالي لقاء ثنائيا تناولا فيه أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية.
وقال البرهان إن الأولوية في المرحلة الحالية هي كيفية إنهاء ما سماه التمرد، وهزيمته. وأضاف في حديث لقناة «الجزيرة» ان من الأولويات أيضا كيفية إيقاف معاناة السودانيين في كل أنحاء البلاد.
من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في وقت سابق إن «العلاقات القطرية - السودانية اتسمت دائما بالتواصل المستمر، وزيارات من هذا النوع ليست أمرا مستغربا»، ونفى وجود علم لديه عن «طلب وساطة وجه أو سيوجه إلى قطر»، لكنه جدد موقف قطر الداعي إلى وقف الحرب ووقف إطلاق النار في السودان.

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