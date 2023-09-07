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G20 تتجه لمنح الاتحاد الأفريقي العضوية الدائمة ومودي يدعو إلى تمويل الجهود من أجل المناخ

9/7/2023 11:21:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشفت وكالة «بلومبيرغ» الإخبارية، نقلا عن مصادر، عن أن مجموعة دول العشرين G20 وافقت على منح العضوية الدائمة للاتحاد الأفريقي. وأضافت أن هذه الخطوة ستمنح التكتل الأفريقي، الذي يضم 55 دولة، الوضع نفسه الذي يتمتع به الاتحاد الأوروبي، من تسميته الحالية «المنظمة الدولية المدعوة». وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد كتب لقادة دول الدول العشرين صاحبة أكبر اقتصادات بالعالم في يونيو الماضي مقترحا بمنح الاتحاد الأفريقي عضوية كاملة ودائمة خلال القمة التي تنعقد غدا في العاصمة الهندية نيودلهي. وتضم مجموعة العشرين في الوقت الراهن 19 دولة والاتحاد الأوروبي. وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يعلن زعماء مجموعة العشرين القرار خلال القمة. وعبرت دول مثل ألمانيا والبرازيل وكندا عن دعمها لمنح الاتحاد الأفريقي عضوية مجموعة العشرين. في غضون ذلك، أعلن مودي أن زعماء القمة، سيساعدون ماليا وتقنيا في تطوير قضية تغير المناخ. ووفقا لمودي، فقد تولت الهند زمام الأمور في «الجنوب العالمي»، وسط طموحها لأن تكون جسرا بين البلدان المتقدمة والنامية. وكتب مودي في مقال نشره عدد من وسائل الإعلام الهندية والصحف اليومية الدولية، خصوصا في بريطانيا واليابان، أن «العديد من بلدان الجنوب تمر بمراحل مختلفة من التنمية، ويجب أن يستمر العمل لصالح المناخ بطريقة تكاملية». وقال مودي إن «الطموحات المتعلقة بالعمل المناخي يجب أن تكون مصحوبة بإجراءات بشأن تمويل المناخ ونقل التكنولوجيا».

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