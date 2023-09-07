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منتدى الإعلام العربي الـ 21.. نحو إعلام عربي واعد

9/7/2023 11:21:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يوماً بعد يوم وعاماً بعد عام، يحقق منتدى الإعلام العربي للإعلام والتواصل العلمي النجاحات تلو النجاحات، ويمعن في الإنجازات مع بداية كل عام جديد، ويخطو خطوات ذات أثر كبير على مستوى الإعلام العربي الحديث ووفق رؤية عربية جديدة ومعاصرة تواكب الأحداث في العالم أجمع.
ولا عجب، فعمل المنتدى الإعلامي العربي برعاية كبيرة، واهتمام شخصي من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي.
وفي هذا العام، كما هو الحال في الأعوام السابقة، تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الشهور المقبلة هذا المنتدى الذي أصبح قبلة مهمة لجميع المهتمين بهذا الشأن، حيث تتألق دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تنظيم هذا المنتدى والذي يرسم الانطباع العام بالاهتمام الشخصي على مستوى أعلى السلطات بالدولة في كل ما تتبناه من قضايا إعلامية تخدم البشرية جمعاء وتعمل بشكل أساسي على مصلحة الشعوب في العالم أجمع. وهو الذي يتناول العديد من القضايا الإعلامية ذات الأهمية القصوى، ويلقي هذا المنتدى بجهوده نحو إلقاء الضوء على القضايا التي تهم المجال الإعلامي وتصب في تحقيق المصلحة لها. وذلك بالنظر للشخصيات الكبيرة في العالم التي يستضيفها ويعمل على النهل من خبراتهم لتحقيق الهدف المرجو. بالإضافة الى أن اهتمام القائمين على المنتدى بالعمل في سبيل إنجاحه بشتى الطرق المتوافرة قد ساهم بدوره في تقديم الخدمة الجليلة للمجال الإعلامي وتسليط الضوء إلى هذا المجال الحيوي.
فهذا المنتدى برز دوره هنا وحقق رؤية لأصحاب القرار الإعلامي في العالم العربي، والتي تساعدهم لاتخاذه ضمن أفضل الأسس والمعايير الإعلامية. وعليه نقول إن المجالات التي يتناولها المنتدى مثل جائزة الصحافة العربية، وجائزة الإعلام الرقمي، وجائزة الإعلام المرئي، والمجالات الأخرى أيضا مثل الصحافة الاستقصائية والسياسية، والاقتصادية، وصحافة الطفل، وجائزة أفضل كاتب عمود. هي كلها مجالات حيوية ومهمة جدا على صعيد الإعلام العربي بشكل عام كما أسلفنا.
وأيضا من ناحية أخرى نقول إن هذا المنتدى القيم سيسهم على المدى البعيد في تأسيس قضايا وأمور مهمة مثل أفضل منصة إخبارية ومنصة اقتصادية ورياضية، ويكون بتغطية هذه المجالات هو أمر له أهمية أو له قيمة كبيرة وتسهم بشكل غير مسبوق في تعزيز هذا المجال الإعلامي وهو قضية الساعة اليوم والعصر أيضا.
وبذلك يمكن القول إن هذا المنتدى لامس الرؤية الإعلامية الحقيقية للمرحلة الحالية من حياة شعوب العالم ومنطقة الشرق الأوسط بشكل أخص. فشكرا لتلك الجهود القيمة من قبل المسؤولين في الإمارات وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، ولا ننسى دور الأستاذة الفاضلة منى المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، في تلك الجهود الراقية لإنجاح هذا المنتدى إن شاء الله. والشكر موصول للدكتورة ميثا عيسى بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة، والله ولي التوفيق.


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