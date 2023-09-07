منتدى الإعلام العربي الـ 21.. نحو إعلام عربي واعد

منتدى الإعلام العربي الـ 21.. نحو إعلام عربي واعد
التاريخ
9/7/2023 11:21:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يوماً بعد يوم وعاماً بعد عام، يحقق منتدى الإعلام العربي للإعلام والتواصل العلمي النجاحات تلو النجاحات، ويمعن في الإنجازات مع بداية كل عام جديد، ويخطو خطوات ذات أثر كبير على مستوى الإعلام العربي الحديث ووفق رؤية عربية جديدة ومعاصرة تواكب الأحداث في العالم أجمع.
ولا عجب، فعمل المنتدى الإعلامي العربي برعاية كبيرة، واهتمام شخصي من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي.
وفي هذا العام، كما هو الحال في الأعوام السابقة، تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الشهور المقبلة هذا المنتدى الذي أصبح قبلة مهمة لجميع المهتمين بهذا الشأن، حيث تتألق دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تنظيم هذا المنتدى والذي يرسم الانطباع العام بالاهتمام الشخصي على مستوى أعلى السلطات بالدولة في كل ما تتبناه من قضايا إعلامية تخدم البشرية جمعاء وتعمل بشكل أساسي على مصلحة الشعوب في العالم أجمع. وهو الذي يتناول العديد من القضايا الإعلامية ذات الأهمية القصوى، ويلقي هذا المنتدى بجهوده نحو إلقاء الضوء على القضايا التي تهم المجال الإعلامي وتصب في تحقيق المصلحة لها. وذلك بالنظر للشخصيات الكبيرة في العالم التي يستضيفها ويعمل على النهل من خبراتهم لتحقيق الهدف المرجو. بالإضافة الى أن اهتمام القائمين على المنتدى بالعمل في سبيل إنجاحه بشتى الطرق المتوافرة قد ساهم بدوره في تقديم الخدمة الجليلة للمجال الإعلامي وتسليط الضوء إلى هذا المجال الحيوي.
فهذا المنتدى برز دوره هنا وحقق رؤية لأصحاب القرار الإعلامي في العالم العربي، والتي تساعدهم لاتخاذه ضمن أفضل الأسس والمعايير الإعلامية. وعليه نقول إن المجالات التي يتناولها المنتدى مثل جائزة الصحافة العربية، وجائزة الإعلام الرقمي، وجائزة الإعلام المرئي، والمجالات الأخرى أيضا مثل الصحافة الاستقصائية والسياسية، والاقتصادية، وصحافة الطفل، وجائزة أفضل كاتب عمود. هي كلها مجالات حيوية ومهمة جدا على صعيد الإعلام العربي بشكل عام كما أسلفنا.
وأيضا من ناحية أخرى نقول إن هذا المنتدى القيم سيسهم على المدى البعيد في تأسيس قضايا وأمور مهمة مثل أفضل منصة إخبارية ومنصة اقتصادية ورياضية، ويكون بتغطية هذه المجالات هو أمر له أهمية أو له قيمة كبيرة وتسهم بشكل غير مسبوق في تعزيز هذا المجال الإعلامي وهو قضية الساعة اليوم والعصر أيضا.
وبذلك يمكن القول إن هذا المنتدى لامس الرؤية الإعلامية الحقيقية للمرحلة الحالية من حياة شعوب العالم ومنطقة الشرق الأوسط بشكل أخص. فشكرا لتلك الجهود القيمة من قبل المسؤولين في الإمارات وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، ولا ننسى دور الأستاذة الفاضلة منى المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، في تلك الجهود الراقية لإنجاح هذا المنتدى إن شاء الله. والشكر موصول للدكتورة ميثا عيسى بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة، والله ولي التوفيق.
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