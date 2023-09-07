Friday, 08 September 2023 07:13 GMT

محمية الجيش والأمن الغذائي

9/7/2023 11:21:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسعدني ما شاهدته عندما طالعت تقريرا للجيش الكويتي عن إنشاء محمية زراعية في البلاد الهدف منها تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأغذية لمختلف قطاعات الجيش.
ويمثل إنشاء هذه المحمية، التي تقدر مساحتها بنحو مليون متر مربع، خطوة مباركة في طريق توفير المنتجات الغذائية، وهو أمر مهم في مشوار تحقيق الأمن الغذائي والعمل على تقليل الاعتماد على الاستيراد وهو هدف استراتيجي ينبغي العمل على تنفيذه، فقد تمكنت هذه المحمية في العامين 2022 و2023 من إنتاج 30 طنا من البصل ومثلها من الباذنجان و42 طنا من البطاطا و50 طنا من الطماطم.
ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الكويت الفعالة لتحقيق الأمن الغذائي التي أطلقتها في العام 2021 وتعتمد على عدد من المبادرات والركائز، لاسيما بعد الأزمة الغذائية التي ضربت العالم من جراء تعطل سلاسل الإمداد الناتجة عن جــائحة «كورونا»، لا أعادها الله.
كذلك فإن مميزات هذه الفكرة أن هذه الزراعات تساعد في زيادة الرقعة الخضراء في البلاد وهو ما يساهم في تلطيف الأجواء، لاسيما أننا نعاني في أشهر الصيف من القيظ الشديد بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
نتمنى أن تتوسع هذه الفكرة ويتم تطبيقها على نطاق أكبر، بحيث تقوم جهات أخرى بتنفيذ خطوات مماثلة، ما سيسهم بالتأكيد في توفير الغذاء وزيادة المساحات الخضراء.
أخص بالذكر هنا الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية التي من صميم عملها الاهتمام بالغطاء النباتي، وهي الأكثر خبرة في هذا الشأن لأنه مجال عملها، وبالتالي يمكنها تبني مشاريع مماثلة، وزيادة الإنتاج من التربية الحيوانية والأسماك كذلك، إن أمكن ذلك.
كما نتمنى مزيدا من الاهتمام بعملية تشجير الطرق والشوارع في الديرة، حتى يكون الجو ألطف والمنظر أجمل، والقادم بإذن الله أحلى.
حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه وسوء.

MENAFN07092023000130011022ID1107030985

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث