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قم للمعلم

9/7/2023 11:21:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)

فـــي أحـد الأيام كنت أتسوق في إحدى الجمعيات التعاونية، فجاءني مجموعة من الطلبة وسلموا عليَّ وقبلوا رأسي وتحدثنا في بعض الأمور.. وبعد نهاية حديثي معهم، جـــاءني رجل شاهد الموقف سلم عليَّ، وقـــال: أكيد انت معلم.. فقلت له: نعم معلم متــقاعد، فقال: الطلاب ما ينسون المعلم الذي درسهم وأحبوه، وإذا شاهدوه في أي مكان سلموا عليه وقبلوا رأسه.
هذا الموقف مع الطلاب ذكرني بموقف مؤثر حصل مع قاضٍ ومعلم في المملكة الأردنية الهاشمية: قاضٍ أردني أصر في إحدى المحاكم في مدينة الزرقاء على تقبيل يد متهم مثل امامه للنظر في قضية ضربه بالعصا أحد الطلبة في المدرسة، مما دفع أبا الطالب الى تقديم شكوى بحق المعلم، واضطره للمثول أمام هيئة المحكمة.
وفوجئ الحضور داخل المحكمة بفعل القاضي الذي أصر على تقبيل يد المتهم، ليكشف لاحقا بأن المتهم الذي يمثل أمامه هو معلمه القديم في المدرسة، ومربٍ فاضل، وكبير في السن، في حين قرر القاضي ان تكون قبلته على يد المتهم «المعلم» هي الحكم في القضية.
أصبح القاضي حديث الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأشادوا بأخلاقه العالية وموقفه الإنساني وتقبيله يد المتهم «المعلم» وتقديره الكبير له، لأنه كان سببا في وصوله وترقيته في عمله وعلمه.
وطالبوا وزارة التربية والتعليم بسن قوانين وأنظمة تحمي المعلم خلال قيامه بالعملية التعليمية، مستنكرين أن يمكث معلم مسنّ خرّج أجيالا في السجن بسبب ضرب طالب بالعصا.
٭ آخر المقال: «تقدير المعلم أغلى جائزة يطمح إليها».
«أفضل المعلمين هم الذين يدرّسون طلابهم من القلوب وليس من الكتب».

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