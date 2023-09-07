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روح التنافس.. والمستقبل الأفضل

9/7/2023 11:21:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أبناء الكويت «يرفعون الراس» في كل مكان، ويسهمون دوما في وضع اسمها عاليا بين الأمم بما ينجزونه في مختلف المجالات، فهم في كل ميدان يقتحمونه يحرصون على أن يحققوا المراكز المتقدمة في عالم يقدر كثيرا من يتفوق ويدرك الإنجازات.
في هذا الإطار، فقد أثلج صدورنا خبر فوز فريق المدارس الكويتي بالمركز الأول في البطولة الدولية السادسة لمناظرات المدارس باللغة العربية في العاصمة القطرية الشقيقة (الدوحة). وقد شعرت شخصيا بالفخر عندما علمت بهذا الإنجاز، لأنه يكشف حرص الدولة على دعم الشباب المبدع وإتاحة المساحات أمامهم للتميز على المستويات كافة، وهو ما ينعكس إيجابا على هؤلاء الشباب من خلال تفوقهم في المحافل الدولية.
ومن هذا الإنجاز نستخلص أمورا عدة، يمكن من خلال التأكيد عليها والحرص على تنفيذها مواصلة تحقيق الإنجازات والوصول إلى مستقبل أفضل بأبنائنا شباب هذا الوطن الكريم. بداية في ذلك إلقاء الضوء على أهمية المعرفة واكتساب العلم عبر القراءة وغيرها. وفي الزمن الحالي تغيرت وتنوعت وتقدمت طرق المطالعة، ولكن القراءة لا تزال تحتفظ بأهمية كبيرة في بناء الشخصية وتراكم الخبرات. كذلك وسائل التكنولوجيا الحديثة جعلت من تحصيل المعلومات والخبرات المعرفية أمرا أسهل وأكثر شمولية، فيمكنك الآن بضغطة زر الوصول إلى كم هائل من المعلومات في مختلف المجالات وأنت جالس في منزلك، دون حاجة إلى بذل جهد كبير كالسابق في ارتياد المكتبات والبحث عن الكتب المتخصصة، وهذه ميزة يتنعم بها أبناء الجيل الحالي لم تكن متوافرة لأجيالنا ومن سبقنا، فيجب عليهم الاستفادة منها بأفضل الطرق.
كذلك، يعيد هذا الإنجاز تذكيرنا بأن الشباب والنشء هم أمل تحقيق التقدم في المستقبل، فينبغي أن نحرص على توفير كل الإمكانات حتى يتمكنوا من السير في ركاب التقدم مثل أقرانهم في دول العالم الأول، فأبناؤنا ليسوا أقل منهم في الإمكانات ولا الاستعداد لتحقيق الإنجازات، بل إن كل ما يحتاجون إليه هو توفير البيئة المناسبة وعندها سيبهروننا بما في استطاعتهم فعله.
هناك نقطة أخرى مهمة، وهي أن أجواء التنافس تحفز الشباب وتبث في نفوسهم الحماسة، ومن ثم يمكن الاستفادة من وضع أبنائنا في المدارس والجامعات في حالة تنافس شريف من خلال مسابقات علمية وثقافية تدفعهم إلى تحصيل العلم والقراءة والاطلاع حتى يتمكنوا من التفوق على أقرانهم، وبالتالي يستفيد الجميع من هذه الأجواء التنافسية عبر تراكم المعارف وتعلم المهارات التنقية، وكل ذلك من شأنه جعل مستقبل شعبنا أفضل بأيدي أبنائه.


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