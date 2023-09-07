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السيارة الزرقاء

9/7/2023 11:21:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) سيارة زرقاء داكنة اعتلاها الغبار والانتظار الطويل، أراها منذ زمن طويل فــي نفس موقعها لم تحرك ساكنا، أراهــــا كل يوم ولم تثر فضولي أبدا، حتى ذلك اليوم الذي استدرجتني فيه قطة إلى عتبة باب تلك السيارة.
كانت نظراتي باتجاه قدمي، حيث كانت القطة، حاولت الإمساك بها، لكنها ذهبت وهربت بعيدا كما هو حال الجميع، فالجميع في نهاية الأمر يذهبون فوق هذا الثرى أو أسفله.
حين رفعت رأسي عاليا رأيت تلك الحروف المكتوبة على زجاج تلك المركبة المغبرة، لم أبذل أي جهد لأقرأ ما كتب عليها، عبارة أثارت في داخلي الحزن، فهل كانت العبارة السبب، أم أنا من يريد أن يحزن ويبحث عن أي سبب لذاك.
كتب عليها «I love you mama» قد تكون عبارة كتبت لمجرد التسلية والعبث، لكن السيناريو الذي جال في خاطري هو أن من يملك تلك المركبة امرأة وأولادها من كتب تلك الجملة، وبما أن المركبة واقفة في نفس المكان منذ مدة فيعني هذا أن والدتهم غابت عنهم وهم ينتظرون رجوعها، ويكتبون على أشيائها تلك العبارات لعلها تصل إليها.
بقي ذلك السيناريو في رأسي، وفي كل مرة أدعو الله بأن تعود إليهم «أمهم سالمة»، وأصبح منظر وقوفها يحزنني، فكـــرت في أن أمسح تلك العبارة، أو أقـــوم بغسلها، فحـــين يصبحون لا يجدون الحروف عليها، وفكرت بأن أرد عليــهم وأكــتب لــــهم «I love you too». على الأقل ستشرق شمس الأمل لدى هؤلاء الأطفال.
لكن في نهاية الأمر لم أقم بأي شيء من تلك الأفكار المجنونة، وقررت أن أسأل سكان المنزل المجاور عن تلك المركبة، فإن كانت قصتي في مكانها سأدعو لهم بأن تعود أمهم، وإن كان ظني خاطئا، وهذا ما أرجوه، فلن يبقى ما يثير الحزن في داخلي، وفي نفس الوقت سأدعو أيضا لهم بأن لا يحرم الله طفلا من حنان والدته. قد أكتب لكم في المستقبل بقية لهذه القصة أو...

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