Friday, 08 September 2023 07:12 GMT

مؤشر البورصة يرتفع 0.44 %

9/7/2023 11:21:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان -الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2411.01 نقطة، بارتفاع نسبته
0.44 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 3.3 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.1 مليون سهم، نفذت من خلال 3.259 عقداً.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 87 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 44 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و12 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.70 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.37 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.33 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الفنادق والسياحة، العقارات، الأغذية والمشروبات، الصناعات الهندسية والانشائية، الطاقة والمنافع، النقل، الخدمات المالية المتنوعة، البنوك، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الخدمات التجارية، التكنولوجيا والإتصالات
4.26 %، 1.79 %، 1.39 %، 1.26 %،
0.95 %، 0.87 %، 0.84 %، 0.49 %،
0.32 %، 0.32 %، 0.31 %، 0.13 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية، التأمين، الأدوية والصناعات الطبية 2.34 %، 0.25 %، 0.10 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي مجمع الضليل الصناعي العقاري بنسبة
6.15 %، مجموعة العصر للاستثمار بنسبة 5.26 %، سنيورة للصناعات الغذائية بنسبة 4.93 %، التجمعات لخدمات التغذية والاسكان بنسبة 4.76 %، والاتحاد للاستثمارات المالية
بنسبة 4.55 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الاردن الدولية للتأمين بنسبة 3.70 %، مصانع الكابلات المتحدة بنسبة 2.86 %، الركائز للاستثمار بنسبة 2.70 %، الأولى للتمويل بنسبة 1.82 %، والديرة للاستثمار والتطوير العقاري بنسبة 1.72 %.



MENAFN07092023000072011014ID1107030979

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث