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990 ألف طن مخزون المملكة من القمح يغطي استهلاك 11 شهرا

9/7/2023 11:21:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
طارق الدعجة






عمان-أكد المتحدث الرسمي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي توفر مخزون لدى المملكة من القمح يغطي احتياجاتها لمدة تصل إلى 11 شهرا.
وبين البرماوي لـ"الغد" أن الكميات التي تمتلكها الوزارة من القمح تبلغ 990 ألف طنا وهي تمثل ما هو موجود لدى مستوعات الوزارة والكميات المتعاقد عليها بالطريق الى المملكة.
وبحسب البرماوي تتوزع كميات القمح التي تمتلكها الوزارة بواقع 700 الف طن داخل المستودعات و 290 الف طن متعاقد عليها بالطريق الى المملكة، مشيرا الى ان معدل الإستهلاك الشهري من هذه المادة يصل إلى 90 الف طن شهريا أي ما يعادل 1.080 مليون طن سنويا.
يشار إلى أن الحكومة تشتري القمح وتبيعه للمطاحن من أجل استخراج الطحين الموحد المخصص لإنتاج الخبز بنسب 78 % ونسب استخراج للنخالة تبلغ 22 %.
وخفضت وزارة "الصناعة " أخيرا أسعار بيع القمح لجميع مطاحن المملكة في تسعيرة الشهر الحالي بنسبة 6 % ليصل إلى 127دينارا للطن مقابل 135.072 دينار للطن في تسعيرة الشهر الماضي.
ويبلغ معدل استهلاك المملكة الشهري من مادة الطحين الموحد المخصص لإنتاج الخبز حوالي 52 ألف طن؛ أي ما يعادل قرابة 1750 طنا يوميا.
وحول مادة الشعير التي تستوردها الوزارة أشار البرماوي إلى وجود كميات من الشعير تصل مدد الكفاية منها لمدة 10 شهور في ظل استهلاك شهري يبلغ حاليا 80 ألف طن.
وبين ان الكميات التي تمتلكها الوزارة من السعير تصل الى 957 ألف طن بين ما هو داخل مستودعات الوزارة الكميات المتعاقد عليها بالطريق الى المملكة.
ووفقا للبرماوي، يوجد داخل مستودعات الوزارة كميات من الشعير تصل الى 631 ألف طن في حين تبلغ الكميات المتعاقد عليها وبالطريق الى المملكة نحو 326 الف طن.
وتقوم الوزارة باستیراد الشعیر وبیعه لمربي الأغنام بأسعار مدعومة؛ لأصحاب الحيازات من مربي الأغنام بحسب كشوفات وزارة الزراعة إذ يباع الطن الواحد من الشعير الى هؤلاء بسعر 175 دينارا كما تبيع مادة النخالة لمربي الأغنام بـ77 دينارا للطن.
وخصصت الحكومة 277 مليونا تحت بند دعم القمح والشعير والأعلاف في قانون الموازنة العامة للعام الحالي فيما تستورد 95 % من احتياجاتها من هاتين المادتين لعدم كفاية الإنتاج المحلي منهما.
واكد البرماوي ان الوزارة تضمن خططها الاستراتيجية وتقوم بشكل دوري بطرح عطاءات لشراء كميات من مادتي القمح والشعير وذلك في اطار تعزز مخزون المملكة من هاتين المادتين بما تغطيان استهلاكا اطول فترة.
يشار الى أن وزارة“الصناعة” تقوم، قبل طرح عطاء شراء القمح، بوضع مواصفات وشروط بما يتطابق مع المواصفات القياسية والقاعدة الفنية الأردنية، وبعد طرح العطاء يتقدم له العديد من التجار، وعلى ضوء الأسعار والجودة يتم الاختيار.
وطرحت وزارة "الصناعة" اخيرا مناقصة لتأهيل شركة متخصصة لمعاينة مستوردات الوزارة من الحبوب (القمح والشعير) قبل شحنها للمملكة من موانئ التصدير.
وتقوم الوزارة سنويا بطرح مناقصة لتأهيل شركة معاينة بهدف التأكد من مطابقة الشحنات التي تتعاقد عليها الوزارة للمواصفات حسب متطلبات وشروط دعوة العطاء والاتفاقيات للقمح والشعير الموقعة مع الموردين.



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