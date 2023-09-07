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الحكومة تحدث الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني

9/7/2023 11:21:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين






عمان – كشف مصدر حكومي مطلع أمس، أن الحكومة بدأت تجهز لتحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في خطوة تهدف لمواكبة التطورات التي غيرت ملامح التكنولوجيا خلال السنوات الماضية.
وبين المصدر، أن استعداد الحكومة للتحديث يتزامن مع انتهاء عمر الاستراتيجية الحالية نهاية العام الحالي.
وأضاف، "الاستراتيجية سترافقها خطة تنفيذية للعمل بأطر زمنية محددة".
والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي بدأت الحكومة التحضير لتحديثها الآن، هي الثالثة في المملكة، بعد انتهاء الاستراتيجية التي شملت الأعوام من 2018 - 2023، وقبلها الاستراتيجية التي شملت الأعوام من 2012 - 2017.
وقال المصدر الذي فضل عدم كشف هويته: "العمل على الاستراتيجية الجديدة سيتم من خلال المركز الوطني للأمن السيبراني بالتعاون والتشاور مع جميع الجهات والمؤسسات المعنية بموضوع الأمن السيبراني في المملكة".
وأكد المصدر، أن الهدف من التحديث هو مواصلة العمل لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني الحالية التي غطت الفترة من العام 2018، وحتى نهاية العام الحالي 2023، إذ أنجزت الاستراتيجية السابقة الكثير على صعيد التشريعات وحوكمة الأمن السيبراني في المملكة، وتم خلال هذه الفترة إقرار قانون الأمن السيبراني 2019، وإنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني بموجبه، كما بدأ العمل في الوقت نفسه على تطوير الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني.
وأشار، إلى أن هذه الاستراتيجية، مختلفة عن الإطار الوطني للأمن السيبراني، فهي تضع رؤى وأهدافا عامة لحماية الأمن السيبراني في المملكة، فيما يتكون الإطار من مجموعة سياسات وإجراءات وآليات وضوابط يجب على المؤسسات العامة والخاصة اعتمادها وتنفيذها، لتعزيز أمان أنظمتها السيبرانية ولتحقيق الحماية التكاملية على المستوى الوطني.
وبين المصدر نفسه، أهمية تحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، في ظل التطورات اللافتة التي يشهدها قطاع التقنية بشكل عام والتحول الرقمي الكبير في كل القطاعات الحكومية والخاصة، ومع تزايد التهديدات الأمنية الإلكترونية وتطورها الكبير، ولا سيما مع التغيرات المتسارعة والتطور في تقنية الذكاء الاصطناعي التي أفرزت مخاوف كبيرة جدا من استخدامها استخدامات سلبية ومنها الاستخدام في ملف الهجمات السيبرانية.
ووفقا لتقارير عالمية، تقدر خسائر الاقتصاد العالمي من هجمات الفضاء السيبراني بـ6 تريليونات، من المتوقع أن تصل هذه الخسائر في العام 2025، إلى 10 تريليونات دولار.
وكانت آخر استراتيجية للأمن السيبراني، ركزت على أربعة محاور رئيسية هي: الحماية والاستكشاف والاستجابة والتطور، والتي تغطي مجالات الأمن السيبراني كلها وتضع الأفعال التي يجب اتخاذها ضمن كل محور لتنفيذ الاستراتيجية وتطبيقها وتحقيق الأهداف المرجوة منها، على الصعيد الوطني كاملاً شاملاً بذلك الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة والبنى التحتية، ولا سيما الحرجة منها كشبكات المياه والكهرباء والاتصالات والأنظمة والبرمجيات العاملة في مختلف المجالات.
ووفقا للتقارير الدولية، من المتوقع أن يشهد حجم سوق الأمن السيبراني عالميا نموًا ملحوظا حيث بلغ 173 مليار دولار في العام 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 266 مليار دولار بحلول العام 2027، كما تظهر التقارير أن قيمة سوق الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغت 20 مليار دولار في نهاية العام 2022، مع توقعات بوصولها إلى 44 مليار دولار بحلول العام 2027.



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