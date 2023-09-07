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المنتخب الوطني يخسر أمام النرويج بسداسية

9/7/2023 11:21:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان - تعرض منتخبنا الوطني لكرة القدم، إلى خسارة ثقيلة أمام مضيفه المنتخب النرويجي بنتيجة 0-6، في المباراة التي جرت على ملعب أوليفول بالعاصمة أوسلو الخميس، والتي تأتي ضمن تحضيرات المنتخب الوطني للتصفيات الآسيوية المؤهلة كأس العالم 2026، ونهائيات آسيا التي تقام في قطر، حيث حظيت المباراة بمتابعة رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة سمو الأمير علي بن الحسين، ومن المنتظر أن يخوض منتخبنا الوطني لقاءه الودي الثاني أمام منتخب أذربيجان يوم الثلاثاء المقبل.
مسلسل الفرص
 - كرة طويلة أسقطها إحسان حداد في صندوق النرويج لم يحسن محمود مرضي التعامل معها د.6.
- استلم انطونيو كرة اوديجارد وسددها قوية علت مرمى أبو ليلى د.17.
- اولا سولباكين سدد الكرة المرتدة من الركنية، خلصها أبو ليلى بحضور تام د.19
- اوديجارد يستلم كرة ويسددها حادت مرمى يزيد أبو ليلى د.20.
- محمود مرضي يضع كرة داخل المنطقة المحرمة نحو يزن النعيمات إلا أن المدافع خلص الكرة قبل استفحال الخطر د.26.
- يزن نعيمات يستلم كرة خارج المنطقة ويرسل كرة قوية علت مرمى حارس النرويج نايلاند د.34.
- لارسين يستلم كرة عميقة داخل المنطقة المحرمة لمنتخبنا وسددها خلصها أبو ليلى د.36.
- انطونيو يسدد كرة زاحفة ماكرة، تألق يزيد أبو ليلى في إبعادها على حساب ركنية د.43.
- اوديجارد يسدد كرة قوية من خارج المنطقة تعملق أبو ليلى في تخليصها على دفعتين د.56.
- إحسان حداد يتوغل في كرة ويسدد كرة قوية وقفت بين يدي حارس مرمى النرويج نايلاند د.58.
- اروسينس ينفذ ركنية دكها ليو تألق أبو ليلى في إنقاذ مرماه من هدف خامس د.62.
- نفذ مرضي ركنية ارتقى لها عبدالله نصيب بجوار المرمى د.65.
- أنس العوضات يستلم كرة من سعادة وتوغل فيها وسددها قوية فوق المرمى د.70.
- يزن النعيمات حضر كرة إلى موسى التعمري، وسددها الأخير قوية علت فوق مرمى نايلاند د.72.
سيناريو الأهداف
 - تبادل للكرات بين انطونيو ولارسن، وهيأها الأخير أمام انطونيو الذي سدد من داخل المنطقة كرة قوية على يمين حارس مرمى منتخبنا يزيد أبو ليلى، مسجلا الهدف الأول للنرويج د.11.
- نفذت ركنية من فريدريك ارتقى لها اجير فوق الجميع وحارس المرمى ودك الكرة لتعانق الشباك مسجلا الهدف الثاني للنرويج د.23.
- استلم لارسن كرة طويلة من انطونيو وسبق عبدالله نصيب ووضع الكرة لحظة خروج أبو ليلى بالمرمى هدفا ثالثا لفريقه د.31.
- جملة فنية نفذها انطونيو ولارسن وصلت إلى فريدرك الذي سدد في المرمى من دون مراقبة، مسجلا الهدف الرابع د.41.
- استغل لاعب النرويج بارد فايني الخلل الدفاعي وسوء التغطية، واستلم كرة داخل المنطقة المحرمة وسدد الكرة في سقف مرمى أبو ليلى، مسجلا الهدف الخامس للنرويج د.79.
- ساهروي يتبادل كرة ويتوغل بالميمنة ويضع كرة عرضية وضعها فيتسين بأريحية في مرمى أبو ليلى مسجلا الهدف السادس للنرويج د.90+1.
مثل المنتخبين
 الأردن: يزيد أبو ليلى، محمد أبو حشيش (مصطفى كمال)، عبد الله نصيب (ديارا)، يزن العرب، إحسان حداد، نزار الرشدان، نور الدين الروابدة (عبيدة السمارنة)، إبراهيم سعادة (صالح راتب)، محمود مرضي(أنس العوضات)، موسى التعمري ويزن النعيمات.
المدير الفني: الحسين عموتة.
النرويج: أورجان نايلاند، ماركوس بيدرسن، كريستوفر آجر، فريدريك أورسنيس، ساندر بيرج، مارتين أوديجارد، أولا سولباكين، ليو أوستيجارد، فريدريك أندريه بيوركان، أنتونيو نوسا ويورغن لارسن.
المدير الفني: ستالي سولباكين.



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