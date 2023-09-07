الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من العاهل البلجيكي
التاريخ
9/7/2023 11:20:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من جلالة الملك فيليب، ملك مملكة بلجيكا.
وجرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات.
كما تناول المستجدات الإقليمية والدولية، إذ تم التأكيد على حرص الأردن وبلجيكا على مواصلة التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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