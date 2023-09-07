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الصفدي: تهريب المخدرات من سورية يشكل تحديا كبيرا للأردن

9/7/2023 11:20:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل






عمان - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن الأردن يواجه تحديا كبيرا في تهريب المخدرات من سورية، ومستمر في مواجهته بكل امكانياته.
وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده أمس مع نظيره الإيرلندي ميهال مارتن، إن الأردن سيقوم بكل ما يلزم لدحر هذا الخطر وحماية الدولة والمجتمع الأردني منه.
وأضاف الصفدي" أن الأردن لن يكون قادرا على استقبال المزيد من اللاجئين، مجددا التأكيد على أن مستقبل اللاجئين السوريين هو في بلدهم".
وقال الصفدي إنه بحث مع نظيره الأيرلندي، التراجع الخطير في دعم اللاجئين السوريين. مؤكدا أن مستقبل اللاجئين في بلدهم عندما تتوفر ظروف العودة الطوعية لهم، لكن إلى حين ذلك يجب أن يتحمل المجتمع الدولي كله مسؤولية توفير العيش الكريم الذي هو حق لهم.
وتابع: "الأردن مستمر في تقديم كل ما يستطيع للاجئين السوريين، لكننا لن نكون قادرين على استقبال المزيد من اللاجئين إذا لم تنته الأزمة وإذا ما أدى تفاقمها لموجات لجوء جديدة".
واضاف "بحثنا جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية وفق منهجية خطوة مقابل خطوة وقرار مجلس الأمن 2254 ينهي معاناة الشعب السوري ويلبي حقوقه وطموحاته المشروعة في وطن آمن مستقر ويحفظ وحدة سورية وتماسكها وسيادتها، وينهي التهديدات التي تنتجها الأزمة للمنطقة من إرهاب وتهريب للمخدرات.
وأوضح الصفدي أنه تم بحث تطورات القضية الفلسطينية والجهود التي تستهدف وقف التدهور والتقدم نحو السلام العادل الذي يشكل حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل سبيله الوحيد.
وقدم الصفدي الشكر لنظيره الايرلندي على مواقف بلاده الداعمة للحق الفلسطيني والداعية لوقف الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام، مشيدا بشكل كبير بدعم أيرلندا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" في وقت تواجه فيه الوكالة الأممية "صعوبات مالية كبيرة تهدد قدرتها على الاستمرار بالقيام بدورها الحيوي إزاء اللاجئين الفلسطينيين.
وتحدث الصفدي عن علاقات صداقة قوية ومواقف واضحة بين الأردن وأيرلندا في دعم جهود تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة"، مشيرا إلى تحركات مستمرة ومواقف ثابتة لأيرلندا في "دعم جهود تحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة وقرارات الشرعية الدولية.
وقال الصفدي، بحثنا آفاق تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية والاقتصادية والأمنية والدفاعية، ونؤكد حرصنا المشترك على زيادة التعاون.
وأشار الصفدي إلى ارتفاع ملحوظ في عدد السياح الأيرلنديين إلى المملكة وزيادة في عدد الطلبة الأردنيين الدارسين في أيرلندا، مؤكدا الحرص المشترك بين الأردن وأيرلنداعلى زيادة التعاون.
ولفت إلى نمو كبير في برنامج العلماء الشباب الذي تدعمه أيرلندا ويوفر فرصا للتعاون في تشجيع إبداعات الشباب وتطوير قدراتهم في المجالات العلمية.
من جهته، قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندي ميهال مارتن، إن بلاده زادت المساهمات للوكالات الدولية لدعم الجهود المقدمة للاجئين. وأضاف أن الأردن استقبل العديد من اللاجئين على أرضه، مقدما الشكر لدوره الاستثنائي بذلك.
وحول القضايا الإقليمية، أكد مارتن، أن أيرلندا تؤمن بحل الدولتين وحل السلام فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشيرا إلى وجود فرص كبيرة في الاستثمار بين الأردن وأيرلندا، متطلعا إلى تعزيز العلاقة بين البلدين.
وأشار مارتن إلى الزيارة التي قام بها إلى فلسطين وإسرائيل هذا الأسبوع، وأن بلاده ترى هذا الموضوع بمنظور حقوق الإنسان، مؤكدا إيمان بلاده بحل الدولتين.
وأشاد مارتن بالدور الاستثنائي الذي تقوم به المملكة في التعامل مع الأزمات الإقليمية، والتحديات الناجمة عنها وخاصة تحدي اللجوء، وتهريب المخدرات، والإرهاب، واستضافة المملكة لعدد كبير من اللاجئين، وخاصة السوريين.
وقال، "نقدر حكمتكم والدور الاستثنائي الذي اتخذتموه فيما يتعلق باستضافة عدد كبير من اللاجئين"، مضيفا، "أتفق معك بأن الأردن ثاني أعلى دولة في العالم من حيث استضافة اللاجئين من مختلف المناطق، وبشكل رئيسي في الأزمة السورية الأخيرة، التي كان لها تأثير كبير على مجتمعكم"، وزاد، "الدرجة التي انفتحتم بها هي أمر غير عادي ونحن نقر بذلك".
وأعرب مارتن عن مخاوف بلاده من عدم استمرار الأونروا في تقديم خدماتها في المستقبل، مؤكدا استمرار أيرلندا في تمويلها للوكالة وزيادته، على الرغم من تخصيص بلاده موارد كبيرة لدعم اللاجئين الأوكرانيين، حيث أن بلاده قامت بتسهيل دخول أكثر من 90 ألف لاجئ أوكراني إلى أيرلندا.
كما شكر الوزير الأيرلندي المملكة على المساعدة التي قدمتها في إجلاء مواطنين إيرلنديين من السودان جراء الأحداث الأخيرة التي شهدها السودان.
ووقع الأردن وأيرلندا على مذكرة للتشاور السياسي بين البلدين ما يتيح "فرصة الاجتماع بشكل دوري لوضع أجندات واضحة ومحددة والتوافق على خطوات عليا لتعزيز التعاون بين بلدينا في مختلف المجالات، والاستمرار في وتيرة التنسيق العالية بيننا إزاء القضايا الإقليمية.
يشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تعود إلى العام 1984، وسيشهد العام المقبل مرور 40 عاما على تأسيسها. ويبلغ عدد الأردنيين المقيمين في أيرلندا 570 مواطنا، في حين يبلغ عدد الإيرلنديين المقيمين في المملكة 200 شخص. وبلغ عدد السياح الأيرلنديين الذين زاروا المملكة العام الماضي، خمسة آلاف سائح يشكلون ثلاثة أضعاف عدد السياح مقارنة بالعام 2022.



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