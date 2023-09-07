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طقس حار الجمعة والسبت وانخفاض ملموس الأحد

9/7/2023 11:20:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - يطرأ الجمعة، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء غدا السبت، حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر الى شمالية غربية تنشط أحيانا. ويطرأ بعد غد الأحد انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل لتصبح الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة.-(بترا)



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