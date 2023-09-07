طقس حار الجمعة والسبت وانخفاض ملموس الأحد

طقس حار الجمعة والسبت وانخفاض ملموس الأحد
التاريخ
9/7/2023 11:20:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عمان - يطرأ الجمعة، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء غدا السبت، حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر الى شمالية غربية تنشط أحيانا. ويطرأ بعد غد الأحد انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل لتصبح الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة.-(بترا)
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