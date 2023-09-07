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المفوضية: %66 النقص في تمويل متطلبات اللاجئين في الأردن

9/7/2023 11:20:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
سماح بيبرس






عمان - قدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حجم تمويل متطلبات نشاطاتها تجاه اللاجئين في الأردن للأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بحوالي 132 مليون دولار وبنسبة 34 % من حجم التمويل المطلوب والبالغ 390 مليون دولار، ما يترك فجوة تمويلية بحوالي 258 مليون دولار تمثل 66 % من المتطلبات المالية.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية أكثر الدول الداعمة للمفوضيّة حيث قدمت حوالي 42 مليون دولار، تلتها ألمانيا التي قدمت 19 مليون دولار تلتها هولندا التي قدمت حوالي 6 ملايين دولار.
يأتي هذا في الوقت الذي كانت فيه المفوضيّة قد قدرت حجم الاحتياجات الضرورية والحرجة للأشهر المقبلة من العام الحالي لنشاطاتها في الأردن بـ82 مليون دولار من أصل 337.6 مليون احتياجات حرجة للمنطقة العربية.
وأشارت الى أن هذه المساعدات، تقسم لـ"نقدية" يستفيد منها أكثر من 115 ألف لاجئ، و"الصحة" يستفيد منها 17.2 ألف لاجئ، و"السكن والإقامة" يستفيد منها 32.7 آلاف لاجئ، و"الحماية" يستفيد منها 54.1 ألف لاجئ.
وكانت المفوضيّة أشارت الى أنه ونتيجة تخفيض الميزانية، خفضت المفوضية العام الحالي، خدمات الحماية المتاحة للاجئين وطالبي اللجوء في الأردن.
وأكدت أنّه وخلال العام الحالي، انخفضت المساعدات النقدية للاحتياجات الأساسية، ما أدى لزيادة بنسبة 66 % في الأسر المعرضة لخطر الإخلاء؛ واضطر ثلث المتضررين لتغيير السكن، كما ارتفعت استراتيجيات التكيف السلبية كعمالة الأطفال.
وذكرت انّ المفوضية كانت قد خفضت العام الحالي عدد العيادات الصحية المدعومة في عمان من 5 إلى 2، في وقت ما تزال فيه مشاكل تتعلق بقدرات النظام الصحي، إذ إن هذه العيادات موجودة في المناطق الحضرية وضواحيها، وهي بمنزلة نقاط دخول رئيسة للخدمات ورصد الحالة التغذوية للأطفال دون سن الـ5 والنساء في سن الإنجاب، مشيرا الى أنه "ونتيجة لهذا التحول، لم تعد المفوضية قادرة على مساعدة مجموعات كبيرة من المرضى الذين يعانون من أمراض غير معدية، ويحتاجون للدواء".
وذكرت أنّ هناك حاجة ماسة للتمويل لإصلاح 1,150 مأوى في المخيمات، علاوة على ذلك، لم يعد بإمكان المفوضية تخزين الحاويات في حالات النزوح غير المتوقع، أو بناء مراحيض خاصة للعائلات الأكثر ضعفاً. وقد أدت هذه الأنشطة التي لم تحدد أولوياتها إلى محدودية الوصول للمأوى المناسب، وزيادة مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي وانتقال الأمراض والعدوى في المخيمات.
يشار هنا الى أن مسوحات المفوضيّة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين داخل وخارج المخيمات، أشارت مؤخراً الى أن الوضع المالي لثلثي اللاجئين في المملكة تدهور في الأشهر الـ12 الماضية.
ووفقا للتحليل الأخير الذي أجرته المفوضية، فإن ديون الأسرة يمكن أن تصل لـ1,250 دينارا (1,766 دولارا)، كما أن المنطقة تواجه حالياً أزمات متفاقمة، تؤثر بشدة على سكانها، بحيث تتفاقم التداعيات الاجتماعية والاقتصادية بعيدة المدى لجائحة كورونا، والحرب المستمرة في أوكرانيا، ما يؤدي لزيادة كبيرة في الفقر والاعتماد على المساعدات الإنسانية بين النازحين والمجتمعات المضيفة الضعيفة.



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