تحويل مسار رحلة للملكية الأردنية لإسعاف مسافر

أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن اضطرارها لتحويل مسار الرحلة الاعتيادية رقم RJ263 المتجهة من عمّان (مطار الملكة علياء الدولي) إلى شيكاغو (مطار أوهير الدولي)، لتهبط اضطراريًا في مطار هيثرو في لندن لإسعاف حياة مسافر أمريكي من أصول عربية.



وأوضحت الشركة في بيان لها الخميس، أن قائد الطائرة قد اتخذ قرارًا بتحويل مسار الرحلة والهبوط في أقرب مطار بعد أن أبلغه طاقم الطائرة أن أحد المسافرين يعاني من أعراض ذبحة صدرية، مما يستدعي نقله للمستشفى، حيث تم إسعافه إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم والمزيد من الرعاية الطبية.

وأشارت الشركة إلى أن الطائرة بعد ذلك استأنفت مسارها الأصلي باتجاه شيكاغو بعد تأخير قارب ساعة و15 دقيقة على أرض مطار هيثرو.





وأكدت الشركة حرصها على صحة مسافريها وسلامتهم بالرغم من جميع التكاليف المالية التي تتكبدها نتيجة لمثل هذه المواقف والحوادث الاضطرارية.