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الهند أم بهارات.. هل سيتغيّر اسم أرض التوابل؟

9/7/2023 11:20:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أثارت دعوة رسمية أرسلتها الهند إلى الوفود المشاركة في قمة مجموعة العشرين المقررة في 9 و 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، ضجة واسعة بشأن اسم البلاد.

وورد في رسالة الدعوة وصف رئيسة البلاد دروبادي مورمو بأنها "رئيسة بهارات" بدلا من "رئيسة الهند"، ما أثار تكهنات بأن الحكومة تخطط لتغيير اسم البلاد.

وفي السياق، نشر متحدث حزب "بهاراتيا جاناتا" القومي الهندوسي الحاكم دعوة تخص زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى إندونيسيا، والتي تشير إليه على أنه "رئيس وزراء بهارات".

وبحسب دستور الهند، يوجد اسمان رسميان للدولة وهما "الهند" والكلمة السنسكريتية "بهارات"، لكن الدولة معروفة عالميا بالاسم الأول.

وتحظى هذه الخطوة بدعم قوي من مسؤولي حزب بهاراتيا جاناتا، الذين يؤكدون أن كلمة "الهند" تم طرحها خلال حقبة الاستعمار البريطاني ويعتبرونها "رمزا للعبودية".

كما أعاد الحزب الحاكم بالفعل تسمية مدن وأماكن مختلفة كانت مرتبطة بالفترتين المغولية والاستعمارية.

وفي 2022، تمت إعادة تسمية الحديقة المغولية الشهيرة في القصر الرئاسي (راشتراباتي بهافان) إلى اسم "أمريت أوديان"، وهو ما اعتبره النقاد محاولة لمحو تاريخ المغول المسلمين الذين حكموا المنطقة لنحو 300 عام من التاريخ الهندي.

مخاوف سياسية
يرى رشيد كيدواي، الباحث الزائر في مؤسسة أوبزرفر للأبحاث، مقرها دلهي، أن "المخاوف السياسية والانتخابية تعد عاملا رئيسيا في قضية تغيير اسم الهند إلى بهارات".

وفي يوليو/ تموز الماضي، شكل أكثر من عشرين حزبا معارضا "التحالف الهندي الوطني التنموي الشامل"، المعروف اختصارا باسم "إينديا"، بهدف مواجهة حزب بهاراتيا جاناتا في الانتخابات البرلمانية في العام المقبل.

ومنذ ذلك الحين، كشف مسؤولو الحزب الحاكم عن نيتهم تغيير اسم البلاد.

ويعتقد كيدواي أن هذا يثبت أن مودي "يشعر بضغط شديد" من المعارضة، ويعكس "خوف حزب بهاراتيا جاناتا" بشأن الانتخابات المقبلة.

وأضاف كيداوي للأناضول: "كان الحزب يدعي أن مودي لا غنى عنه، ولكنه بدأ يشعر للمرة الأولى أن التهديد من كتلة المعارضة حقيقي، ولهذا السبب يخطط لتغيير اسم البلاد إلى بهارات".

ومؤخرا، دعت الحكومة الهندية إلى عقد جلسة برلمانية خاصة في الفترة بين 18 و22 سبتمبر/أيلول الجاري، لكنها لم تعلن عن جدول أعمالها، ما يزيد من التكهنات بأنها ستستخدم الجلسة لإعادة تسمية البلاد.

لكن بعض المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم وزير الإعلام أروناج ثاكور، رفض الفكرة ووصفوها بأنها "شائعات" تنشرها المعارضة.

حكومة لا تحترم القانون
من جهتها، قالت روب ريكا فيرما، أستاذة الفلسفة والنائبة السابقة لرئيس جامعة لكناو، إن "الجدل متأصل في التعصب الذي أظهرته حكومة مودي في جوانب مختلفة".

وأضافت للأناضول أن الحكومة "لا يهمها الدستور ولا القانون ولا السلام بين الناس".

وتابعت: "شهدنا تجاهلا مستمرا للدستور والقوانين، فإذا أصدرت المحكمة العليا أمرا لا يعجب الحكومة، يتم تغييره".

وأردفت: "أعتقد أن التحالف الذي شكلته المعارضة، دفع الحزب الحاكم إلى إزالة اسم الهند".

اسم عالمي
وبصرف النظر عن توجهات مسؤولي حزب بهاراتيا جاناتا، فإن التغيير المحتمل لاسم الهند إلى "بهارات" وجد تأييدا من الناس من مختلف الأوساط.

وأشاد فيريندر سيهواج، لاعب الكريكيت المتقاعد، بالفكرة على منصة "إكس" قائلا: "الهند اسم أطلقه البريطانيون، وقد طال انتظارنا لاستعادة اسمنا الأصلي بهارات".

وفي جابالبور (مدينة تقع في ولاية "ماديا براديش" وسط البلاد)، قال محامي المحكمة العليا سيدهارث جوبتا، للأناضول، إن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم "يريد أن يخبر الناس بالاسم الأصلي للبلاد".

من جانبه، قال شاشي ثارور النائب عن حزب المؤتمر المعارض، إنه "لا يوجد مانع دستوري على تسمية الهند ببهارات، وهو أحد الاسمين الرسميين للبلاد".

وأضاف عبر حسابه في منصة "إكس": "آمل ألا تكون الحكومة على مستوى من الحماقة إلى حد الاستغناء تماما عن اسم الهند الذي يتمتع بقيمة تجارية لا تحصى تراكمت على مدى قرون".

وأوضح أنه "يجب أن نستمر في استخدام الاسمين بدلا من التخلي عن اسم تفوح منه رائحة التاريخ، وهو الاسم المعترف به في جميع أنحاء العالم". (الأناضول)



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