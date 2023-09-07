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شملت 20 نوعا.. صفقة سلاح ضخمة بين بوتين وكيم

9/7/2023 11:20:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عواصم- تسارعت الآونة الأخيرة وتيرة الاتصالات بين روسيا وكوريا الشمالية، وسط حديث أميركي عن صفقة سلاح "ضخمة" بين هاتين الدولتين مقابل نفي من موسكو وبيونغ يانغ.
وقبل أسابيع، التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في العاصمة بيونغ يانغ، وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الذي سلمه رسالة من الرئيس فلاديمير بوتين.
وخلال وجوده في بيونغ يانغ، زار شويغو معرضا للأسلحة، حيث استعرض كيم أمامه "أسلحة ومعدات من نوع جديد" وفق وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية.
وقبل يومين، نقلت "نيويورك تايمز" أن رئيس كوريا الشمالية يعتزم لقاء نظيره الروسي، في أيلول(سبتمبر) الحالي، لبحث إمكانية توريد أسلحة لموسكو.
وأوضحت الصحيفة الأميركية أن كيم سيسافر من بيونغ يانغ على متن قطار مصفح إلى فلاديفوستوك، حيث سيجتمع مع بوتين.
ووفق مصادر "نيويورك تايمز" فإن الزعيمين سيكونان في حرم جامعة الشرق الأقصى الفدرالية في فلاديفوستوك لحضور المنتدى الاقتصادي الشرقي المقرر عقده الفترة من 10 إلى 13 أيلول(سبتمبر) الحالي.
وقبل ذلك، أعلن البيت الأبيض الأميركي أن موسكو وبيونغ يانغ تبادلتا رسائل بشأن رفع مبيعات الأسلحة بين الطرفين، محذرا أن أي مبيعات تعد "مخالفة" للعقوبات الأممية.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، في تصريحات صحفية "معلومات استخباراتية تشير إلى أن وزير الدفاع الروسي ناشد بيونغ يانغ خلال زيارته (في تموز/ يوليو الماضي) تزويد بلاده بذخيرة مدفعية".
وفي كانون الأول (ديسمبر) الماضي، قال البيت الأبيض إن مجموعة "فاغنر" الروسية تلقت شحنة أسلحة من كوريا الشمالية، حسبما ذكر في آذار (مارس) الماضي أن روسيا "تسعى إلى بدء تبادل طعام مقابل أسلحة مع بيونغ يانغ".
نوعية الأسلحة
تنفي كل من روسيا وكوريا الشمالية وجود أي اتفاق على صفقة سلاح بين البلدين، ولكن واشنطن تؤكد سعي موسكو لذلك، بل وذهبت أكثر من ذلك حين قالت إنها "حددت" هوية الوسيط بين روسيا وكوريا الشمالية.
وبشأن نوعية الأسلحة التي تريدها روسيا من كوريا الشمالية، تشير التصريحات والتسريبات الأميركية إلى أن موسكو ترغب في شراء الذخيرة والقذائف المدفعية والصاروخية بالدرجة الأولى.
ونسبت "نيويورك تايمز" -أواخر العام الماضي- إلى معلومات استخباراتية أن روسيا ستشتري ذخائر مدفعية من بيونغ يانغ.
وأوضحت الصحيفة أن شراء روسيا ملايين قذائف المدفعية والصواريخ من بيونغ يانغ -وفق معلومات استخباراتية أميركية رفعت عنها السرية- يشير إلى أن العقوبات العالمية قد قيدت بشدة سلاسل التوريد وأجبرت موسكو على اللجوء إلى الدول "المنبوذة" للحصول على الإمدادات العسكرية.
كما نقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي قوله إن تلك الأسلحة ربما شملت صواريخ قصيرة المدى، كما أن روسيا ربما تحاول شراء معدات كورية شمالية إضافية في المستقبل، وفقا للمصدر نفسه.
بيد أن "نيويورك تايمز" أشارت إلى أن المعلومات -التي كشفت عنها واشنطن- لم تتطرق إلى نوع تلك الأسلحة بشكل دقيق ولا حجمها، كما أنه لا توجد طريقة للتحقق بشكل مستقل من تلك المعلومات.
الغذاء مقابل السلاح
أواخر آذار (ماس) الماضي، عادت واشنطن للحديث مرة أخرى عن صفقة جديدة تسعى موسكو لإبرامها مع بيونغ يانغ لشراء أسلحة إضافية مقابل الغذاء لدعم حربها في أوكرانيا.
وقال كيربي إن الحرب المستمرة منذ عام أجبرت روسيا على التحول إلى "أنظمة مارقة" لمحاولة الحصول على أسلحة ومعدات لدعم عملياتها العسكرية في أوكرانيا.
وأعرب عن قلق بلاده من احتمال تقديم كوريا الشمالية مزيدا من الدعم للعمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، قائلا "لدينا معلومات جديدة تشير إلى أن روسيا تسعى بنشاط للحصول على ذخيرة إضافية من بيونغ يانغ".
ومن خلال الصفقة المحتملة، ستحصل روسيا -بحسب واشنطن- على أكثر من 20 نوعا من الأسلحة والذخيرة من كوريا الشمالية.
تهديد أميركي لبيونغ يانغ
ومع استمرار النفي الروسي والكوري الشمالي لأي صفقة سلاح بينهما، حذر مستشار الأمن القومي جيك سوليفان -قبل يومين- من أن بيونغ يانغ ستواجه عواقب، وستدفع ثمن ذلك على صعيد المجتمع الدولي إذا زودت روسيا بالأسلحة في حربها ضد أوكرانيا.
وأقر سوليفان بأنه ليس بوسعه تحديد أي أسلحة يمكن أن تسلم، وقال "هذه تبقى مسألة مفتوحة حول نوع المعدات التي يمكن أن تسلم ونوعيتها" مشددا على أن ذلك يشير إلى الكثير من الأمور بشأن روسيا التي بات يتعين عليها الاتجاه لدولة مثل كوريا الشمالية لتعزيز قدراتها الدفاعية.
ومن جانبه عبر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي عن قلقه إزاء التقدم السريع في هذه المفاوضات بشأن شحنات الأسلحة المستقبلية من بيونغ يانغ إلى موسكو، ودعا السلطات الكورية الشمالية إلى "وضع حد" لهذه المناقشات.
وكشف كيربي أن "هذه الصفقات المحتملة ستؤدي إلى حصول روسيا على كميات كبيرة" من الأسلحة، خصوصا ذخيرة للمدفعية، بالإضافة إلى مواد خام لصناعات الدفاع.
سلوفاكي وسيط في الصفقة
وفي السياق ذاته، قالت واشنطن إنها فرضت عقوبات على مواطن سلوفاكي يدعى آشوت مكريتشيف لمحاولته ترتيب صفقة أسلحة من كوريا الشمالية إلى روسيا، لمساعدة الأخيرة على تعويض المعدات العسكرية التي فقدتها بحربها مع أوكرانيا.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها فرضت عقوبات على مكريتشيف "لمحاولته القيام، بشكل مباشر أو غير مباشر، باستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أسلحة أو مواد متعلقة بها إلى أو في أو من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".
وأضافت أن مكريتشيف عمل بين أواخر 2022 وأوائل 2023 مع مسؤولين كوريين شماليين للحصول على أكثر من 20 نوعا من الأسلحة والذخيرة لموسكو، مقابل مواد تتعدد ما بين طائرات تجارية ومواد خام وسلع أولية لإرسالها إلى كوريا الشمالية.
وفي آب (أغسطس) الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على 3 كيانات مرتبطة بالمواطن السلوفاكي ومتهمة بمحاولة تسهيل عمليات بيع الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا.-(وكالات)



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