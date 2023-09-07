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قلق إسرائيلي من اتهامات الجنائية الدولية بممارسة العنصرية بحق الفلسطينيين

9/7/2023 11:20:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- يسود قلق إسرائيلي من قرب إجراءات "المحكمة الجنائية الدولية" وتوجيه اتهامات جدية للاحتلال بممارسة العنصرية وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما يترتب عليها، عند ثباتها، محاكمة المسؤولين الإسرائيليين وفرض العقوبات على الكيان المحتل، وذلك بالتزامن مع مضي المتطرفين في حكومة الاحتلال اليمينية "بشرعنة" البؤر الاستيطانية على حساب الحقوق الفلسطينية.
وعلى وقع الاحتشاد الفلسطيني اليوم بالمسجد الأقصى المبارك لحمايته من انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه؛ فقد استبقت حكومة الاحتلال أي قرارات قد تصدر عن "الجنائية الدولية" قريبا وذلك بدعوة الإسرائيليين، لا سيما الجنود منهم، بعدم التنقل والسفر خارج الكيان الإسرائيلي، خوفا من الملاحقة الدولية.
وينبع مصدر مخاوف الاحتلال من إمكانية تسريع الإجراءات في المحكمة الدولية وتوجيه اتهامات جدية له بممارسة سياسة الفصل العنصري بالضفة الغربية، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية نقلا عن كبار المسؤولين الإسرائيليين وحقوقيين مختصين بالقانون الدولي، الذين أعربوا عن قلقهم من مسار المحاكمة، في ظل التنديد الدولي الواسع من تصعيد الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
ومن المقرر أن تنشر "محكمة العدل الدولية"، في لاهاي، قريبا رأيا قانونيا حول شرعية الاحتلال، كما ستقوم "المحكمة الجنائية الدولية" بالتحقيق فيما إذا كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.
ويتزامن ذلك مع تصريحات عنصرية لوزراء في حكومة الاحتلال الحالية، حين دعا وزير المالية "بتسلئيل سموتريتش" لمحو قرية حوارة، في ظل صلاحيات ممنوحة له تتعلق بالإدارة المدنية والاستيطان، والخطوات التي يتخذها وينظر إليها المجتمع الدولي على أنها ضم فعلي للضفة الغربية وتهدف لتدمير حل الدولتين.
وفي حال رأت محكمة العدل الدولية في لاهاي بأن سلطات الاحتلال تمارس احتلالا طويل الأمد في الضفة الغربية، فهذا "سيؤدي إلى تعقيد الوضع إلى حد كبير من وجهة النظر القانونية، وقد يعتبر ذلك ضما فعليا للضفة، وقد يترتب عليه آثار قانونية دولية واضحة منها فرض عقوبات على الكيان الإسرائيلي وحتى إدخاله في عزلة سياسية"، وفق الصحيفة الإسرائيلية نفسها.
ووزع إسرائيليون، رسائل عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تحذر جنود الاحتلال تحديدا الذين يمارسون انتهاكاتهم العدوانية في الضفة الغربية من السفر إلى الخارج، خشية تعرضهم للملاحقة القانونية الدولية والاعتقال في دول أوروبا وأماكن أخرى بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وفي الأثناء؛ تتواصل الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط في إحياء صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك ضمن حملة "الفجر العظيم" اليوم الجمعة، للتصدي لمخططات الاحتلال وانتهاكات المستوطنين لباحاته، مع قرب الأعياد اليهودية.
وأكدت الدعوات الفلسطينية على ضرورة النفير العام إلى ساحات المسجد الأقصى المبارك، ضمن حملة "الفجر العظيم"، لحمايته من اعتداءات الاحتلال والمستوطنين التي تهدده بشكل كبير، داعية إلى تكثيف الحشد والرباط في المسجد، مع قرب الأعياد اليهودية التي تهدد المسجد باقتحامات واسعة بعد أيام.
وتأتي هذه الدعوات بالتزامن مع تجهيز ما يسمى "جماعات الهيكل"، المزعوم، لأكبر حشد للمستوطنين للمشاركة في اقتحام المسجد الأقصى، مستغلين موسم الأعياد اليهودية المزعومة الذي سينطلق منتصف أيلول (سبتمبر) الحالي.
وتحاول "جماعات الهيكل"، المزعوم، خلال الأعياد اليهودية، فرض وقائع جديدة في القدس، من خلال أداء المستوطنين الطقوس التلمودية المزعومة، أبرزها الصلوات والدعاء والصوم وذبح القرابين والنفخ في البوق وغيرها.
في حين يكثف الاحتلال من حملات الاستدعاء والتحقيق وملاحقة المرابطين والمرابطات ونشطاء مدينة القدس المحتلة، بهدف ترهيبهم وتهديدهم بعدم مواجهة الاقتحامات أو التحريض على الدفاع عن الأقصى والرباط فيه.
بينما يعم الغضب الفلسطيني من قرار الاحتلال تعزيز النشاط الاستيطاني في 3 مستوطنات بالضفة الغربية، وتحديد نطاق صلاحيات مستوطنات عسهئيل، وأبيغيل، وبيت حوغلا الإسرائيلية، تمهيدا لتحويلها إلى مستوطنات قائمة بذاتها قابلة للتطوير والتضخم على حساب أراضي الفلسطينيين.
من جانبها؛ أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قرار ما يسمى قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، بتحديد نطاق ثلاث بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، تمهيدا لتحويلها إلى مستوطنات قائمة بذاتها قابلة للتطوير والتضخم على حساب أراضي الفلسطينيين.
وأوضحت بأن هذا القرار يعد تنفيذا لقرارات سابقة كانت قد اتخذها ما يسمى بـ"الكابنيت" الإسرائيلي بشأن شرعنة تسع بؤر استيطانية، وسط تفاخر المتطرف "سموتريتش" بتلك الخطوة واعترافاته المتواصلة بالدعم الحكومي الرسمي للاستيطان.
وقالت "الخارجية الفلسطينية"، إن تنفيذ جيش الاحتلال لقرارات "الكابينت" دليل آخر على أن الائتلاف الإسرائيلي الحاكم يتبنى الاستيطان وتعميقه وتوسيعه كسياسة معادية للسلام تنفذها أذرع سلطات الاحتلال المختلفة، وتتورط فيها، واعتبرتها دعما حكوميا لإرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين، في تحد فج وسافر لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة خاصة القرار 2334، واستهتار مستمر بالمواقف الدولية المطالبة بوقف الاستيطان باعتباره تقويضا ممنهجا لفرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.
وحملت المجتمع الدولي المسؤولية عن جرائم الاستيطان وغياب الإرادة الدولية في فرض عقوبات رادعة على سلطات الاحتلال لإجبارها على وقف الاستيطان.
وشددت على أن وقف إجراءات الاحتلال أحادية الجانب وفي مقدمتها الاستيطان هو السبيل الوحيد لتحقيق التهدئة تمهيدا لإطلاق عملية سياسية تفاوضية حقيقية بين الجانبين لحل الصراع وفقا لمرجعيات السلام الدولية، بما يعني أن عدم وقف الاستيطان يؤدي لفشل أي جهود أو مواقف إقليمية أو دولية تطالب بوقف التصعيد وإعادة بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
ويبلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، 726 ألفا و427 مستوطنا، موزعين على 176 مستوطنة، و186 بؤرة استيطانية (نواة مستوطنة)، حسب التقرير السنوي لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.




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