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البحر الميت يستعد لموسم سياحي جديد بإرث المشاكل القديمة

9/7/2023 11:19:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حابس العدوان






البحر الميت– مع بدء العد التنازلي لموسم السياحة الشتوية في منطقة البحر الميت، يطفو على السطح مجددا، الحديث عن استمرار غياب أو ضعف الاهتمام بمستوى الخدمات التي يجب تقديمها لأعداد كبيرة من الزوار والمتنزهين، لا سيما الذين يضطرون للجوء إلى الشواطئ المفتوحة هناك كـ"خيار مر" لعدم قدرتهم على تحمل كلف دخول المنتجعات السياحية الموجودة حاليا.
حول ذلك، يؤكد عدد من الزوار لـ"الغد"، أن استمرار التحديات والمعيقات كإيجاد بنية تحتية مناسبة، وإنشاء شاطئ عام تتوفر فيه الخدمات اللازمة، يضر بإحدى الوجهات السياحية التي تعتبر "عالمية فريدة"، لافتين إلى أن اعتياد الزوار والمتنزهين ارتياد الشواطئ المفتوحة كبديل وحيد متاح أمامهم يزيد الوضع البيئي سوءا.
المواطن محمد الجعارات، يقول إن "منطقة البحر الميت عادة ما تشهد حركة سياحية كبيرة خلال الموسم السياحي الشتوي الذي يبدأ مطلع تشرين الأول (أكتوبر) من كل عام، إذ يؤمها عشرات آلاف الزوار أسبوعيا"، لافتا إلى أن "السواد الأعظم من المتنزهين هم من ذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون تحمل كلف دخول المنتجعات السياحية الموجودة حاليا، الأمر الذي يدفعهم إلى التوجه إلى الشواطئ المفتوحة".
وأضاف الجعارات، أن "الشواطئ المفتوحة رغم خطورتها وافتقارها لأدنى الخدمات اللازمة لخدمة السياح، إلا أنها تعد وجهة سياحية للغالبية العظمى من الأردنيين"، مبينا أن "غياب الخدمات اللازمة كالطرق والشواطئ المؤهلة والحمامات والمياه النظيفة وحاويات القمامة أحال المنطقة إلى ما يشبه مكبات النفايات خاصة خلال أيام العطل".
ولفت إلى أن "النهوض بالواقع السياحي بالمنطقة، يتطلب المزيد من الاهتمام، وتوفير بنية تحتية مناسبة لخدمة الحركة السياحية، أو على الأقل جمع النفايات بشكل مستمر كي لا تتراكم بكميات كبيرة تشوه مظهر المنطقة"، مشددا على "ضرورة تأهيل شاطئ عام للحد من التشوهات التي يخلفها المتنزهون على الشواطئ المفتوحة".
وبالنسبة للمواطن فايز الرقيدي يقول: إن "الموسم السياحي الشتوي يشكل تحديا أمام كافة الجهات المعنية، كون المنطقة تعد المتنفس الأقرب والمفضل للعائلة الأردنية خلال فصل الشتاء"، لافتا إلى أن "المنطقة لم تشهد أي تطور ملموس منذ سنوات رغم الزيادة المطردة بأعداد الزوار".
وقال الرقيدي، إن "معظم المتنزهين يفضلون ارتياد الشواطئ المفتوحة للاستجمام بمياه البحر مع عدم قدرتهم على تحمل كلف دخول المنتجعات الموجودة حاليا"، موضحا أن "غالبية المتنزهين يتوافدون كعائلات أو مجموعات ما يجعل من كلف دخولهم أي منتجع أمرا صعبا للغاية مع وجود إمكانية وصولهم إلى الشواطئ بشكل مجاني".
ويرى المواطن صالح داود، أن "البحر الميت يعد إرثا طبيعيا وتاريخيا وسياحيا ومنطقة جاذبة للاستثمار، إلا أن الاهتمام الرسمي لا يرقى إلى مكانته على خريطة السياحة العالمية"، مشيرا إلى أن "غياب المشاريع السياحية التي تخدم السواد الأعظم من الزوار، سواء على شواطئ البحر الميت، أو في منطقة الزارة، أوجد مشكلة بيئية مزمنة".
كما أشار داود، إلى أن "غياب المشاريع السياحية التي تستهدف الغالبية العظمى من المواطنين، عادة ما يتسبب بانعكاسات سلبية على المنطقة كأهم الوجهات السياحية العالمية، خاصة فيما يتعلق بالنظافة، ناهيك عن المخاطر الكبيرة التي تواجه مرتادي الشواطئ العامة، كصعوبة الوصول إليها لعدم وجود طرق معبدة وعدم وجود منقذين ما يصعب من عمليات الإنقاذ".
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لجمعية أصدقاء البحر الميت زيد سوالقة، إن "الموسم السياحي المقبل، سيشهد تحديات كبيرة نتيجة عدم وجود أماكن مؤهلة لاستقبال الزوار والسياح، خصوصا في المنطقة الشاطئية"، موضحا أن "المنتجعات التي كانت توفر خدمات بأسعار مناسبة ما تزال مغلقة ولا يوجد بدائل إلى الآن ما دفع بالمتنزهين للإقبال على الشواطئ المفتوحة رغم خطورة ارتيادها لعدم وجود طرق معبدة أو عدم وجود أي خدمات تذكر".
وأكد سوالقة لـ"الغد"، أن "إقبال السياح والمتنزهين على الشواطئ المفتوحة يخلق مشكلة بيئية حقيقية، نتيجة تراكم النفايات التي باتت تشكل مصدر قلق للزوار"، مشيرا إلى أن الهم الأكبر حاليا هو إيجاد حل جذري للتغلب على هذه المشكلة".
وأضاف، أن "الجمعية تقوم على فترات بحملات نظافة للشواطئ المفتوحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجامعات والمدارس، وستقوم خلال الفترة المقبلة بتوظيف أربعة عمال للعمل على تنظيف الشواطئ المفتوحة" لافتا إلى أن "الحل الأمثل هو تأهيل شاطئ عام بأسعار رمزية للمتنزهين تتوافر فيه المرافق الصحية والنظافة والطرق المعبدة وغيرها من الخدمات اللازمة".
بدوره، قال مدير بيئة وادي الأردن المهندس محمد الصقور، إن "الحفاظ على نظافة المنطقة مسؤولية تشاركية يتحملها الزائر قبل الجهات المعنية"، موضحا أن "قلة الوعي وغياب الثقافة المجتمعية، تشكل تحديا أمام الجهات المعنية بالحفاظ على نظافة المنطقة".
وأضاف، أنه "تم القيام عدة مرات بحملات نظافة لشواطئ البحر الميت ومنطقة الزارة، إلا أنها سرعان ما تعود إلى سابق عهدها"، مشددا على "ضرورة توفير الأدوات اللازمة لتشجيع المتنزهين على تغيير سلوكهم في المحافظة على أماكن جلوسهم وتركها نظيفة وقد تم توزيع حاويات معدنية كجزء من الجهود المبذولة من أجل ذلك".



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