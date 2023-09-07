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محتويات جرة أثرية تعيد تاريخ زراعة النيلة لغور الصافي

9/7/2023 11:19:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هشال العضايلة






الكرك- من فكرة استلهمت من بقايا مادة زرقاء عثر عليها بجرة أثرية بمنطقة غور الصافي تعود لآلاف السنين، إلى قصة نجاح مبهرة، قوامها إحياء تاريخ المنطقة، التي اشتهرت بزراعة نبتة "النيلة" لاستخراج الصبغة الزرقاء منها.
تلك الجرة التي تبين لاحقا أن فيها مادة صبغية زرقاء، أثبتت أن المنطقة كانت مكانا لزراعة نبتة النيلة منذ آلاف السنين، بينما توافقت هذه الدلالات مع سعي منتسبات جمعية سيدات الغور الصافي لإيجاد مادة صبغية طبيعية لاستخدامها في مشروع الصباغة الطبيعية للملابس.
مع هذه المعلومات التاريخية الثمينة، توجهت سيدات الجمعية إلى زراعة نبتة النيلة بشكل منفرد على مستوى المملكة، والتي تستخدمها الجمعية لصباغة منتجاتها من الأقمشة والملابس، حيث أصبحت المنطقة خلال السنوات الأخيرة موطنا لزراعتها وإنتاجها على أيدي منتسبات بالجمعية.
والنيلة هي نبتة من فصيلة الحشائش على شكل شجيرة بارتفاع يتراوح من متر إلى مترين، ويعتمد إنتاجها على المناخ الذي تزرع فيه، فيما لها أوراق ريشية خضراء فاتحة وحزم زهور وردية أو بنفسجية، تستخدم لإنتاج الصبغة الزرقاء الطبيعية.
ولاستغلال النبتة، كان مكتب الـ"يونسكو" في الأردن، وبالشراكة مع جميعة سيدات غور الصافي للتنمية الاجتماعية، أطلق قبل أعوام معرض "ألوان الأردن: مجموعة النيلي"، لصناعة منتوجات تعتمد على الصبغة المستخرجة من نبتة النيلة ذات اللون الأزرق الداكن.
ووفقا لرئيسة الجمعية نوفة النواصرة، فان "اكتشاف النيلة لاستخدامها بمشروع الأصباغ الطبيعية بالجمعية، جاء بالصدفة بعد البحث الدائم عن اللون الأزرق بالطبيعة لاستخدامه مثل بقية الألون المنتجة من الرمان والتراب وغيرها من الأنواع الطبيعية"، مشيرة إلى أن "أحد باحثي الآثار أكد العثور على صبغة النيلة في جرار فخارية وجدت بالغور الصافي ما يؤكد أن المنطقة كانت سابقا قبل آلاف السنين تنتج النيلة وتصدرها للعالم".
وبينت النواصرة، أنه "حينها وبالتعاون مع مكتب اليونسكو بالأردن، تم استيراد بذور النيلة من الهند وتوفير التدريب اللازم لزراعتها على مساحة مستأجرة بمساحة 5 دونمات، ولاحقا مساحة أكبر، حيث نجحت التجربة وأعيدت زراعة النيلة بالمنطقة بعد اختفائها آلاف السنين، وتم استخدامها بإنتاج الأصباغ الطبيعية الزرقاء التي كانت تفتقدها الجمعية".
وقالت، إن "جمعية سيدات غور الصافي، تقوم بإنتاج المنسوجات اليدوية المصبوغة باستخدام الأصباغ الطبيعية من التربة الملونة والنباتات الطبيعية في الأردن"، لافتة إلى أن "الجمعية تمكنت من تطوير منتجاتها وتحسين قدراتها التسويقية على نحو ملحوظ، وتعد إحياء زراعة نبتة النيلة من أهم الإنجازات الفريدة التي تحققت بالمنطقة وساهمت في تطوير عمل الجمعية ومشروعها الإنتاجي الذي يخدم سيدات بالمجتمع".
وأضافت نواصرة، أن "زارعة النيلة واستخداماتها في مشروع الأصباغ للملابس يوفر لحوالي 16 سيدة من بلدة الصافي في لواء الأغوار الجنوبية، فرص العمل المناسبة من خلال زراعة النيلة وإنتاج المنتجات المصبوغة المختلفة، حيث ساهمن بالنهوض بمشروعهن الخاص والمتمثل بالصباغة بالمواد الطبيعية من تراب البحر الميت والنباتات الطبيعية، ولاحقا بإدخال نبتة النيلة التي يستخرج منها اللون الأزرق".
وأشارت إلى أن "الجمعية كانت قد استأجرت قطعة أرض بمساحة 5 دونمات لزراعتها بنبات النيلة، وخلال لقاء سابق مع وزير زراعة سابق طالبت الجمعية بمنح الجمعية مساحة إضافية من الأرض، وتم إعطاء الجمعية 5 دونمات أخرى، إلا أنها كانت لخمس سنوات فقط".
النواصرة أكدت أيضا، أن "هذا المشروع في منطقة الأغوار الجنوبية، ساهم في تعزيز القدرات لسيدات الجمعية، وتحسين حياة أسرهن من خلال توفير فرص تشغيل دائمة".
أما نور العشوش، وهي إحدى السيدات العاملات بإنتاج النيلة الزرقاء في الجمعية، فتقول إن "الجمعية وفرت لها فرصة العمل في البداية باعتبارها عضوا بالجمعية من خلال مشروع الأصباغ الطبيعية، ولاحقا مشروع إنتاج النيلة والذي يعد أحد المشاريع الريادية والمهمة بالمملكة، والذي يهدف في ناحية منه إلى إحياء زراعة النيلة بعد اختفائها من الأردن".
وكانت مديرية ثقافة الكرك أطلقت مؤخرا، مشروعاً لتوثيق الصناعات الثقافية بالأغوار الجنوبية من خلال توظيف الربط بين الإنتاج الزراعي والمنتجات المختلفة وتسويقها وترويجها سياحيا، ومن بينها مشروع زراعة النيلة ومنتجات الأصباغ الطبيعية.
وقالت مديرة الثقافة عروبة الشمايلة، إن "فكرة مشروع توثيق الصناعات الثقافية، يأتي ضمن برنامج المسارات الثقافية السياحية للتعرف على قصص الإبداع والإنتاج في منطقة الأغوار الجنوبية ذات التنوع الثقافي لما تضيفه هذه الصناعات من قيمة للأفراد والمجتمعات".
وأضافت الشمايلة، أن "المشروع يهدف بشكل أساسي إلى رعاية الإبداع والمبدعين لتمكينهم من المحافظة على تنوعهم الثقافي وتحسين أدائهم الاقتصادي وتحسين دخل الأفراد"، مشيرة إلى أن الصناعات الثقافية ترتكز على المعرفة والتوظيف.
بدوره، قال مدير زراعة الأغوار الجنوبية المهندس مأمون العضايلة إن نبتة النيلة تعتبر من الزراعات الجديدة والوحيدة في المنطقة، حيث قامت جمعية سيدات غور الصافي بتبني زراعتها وإدخالها بصناعة الصباغ والأقمشة بعد تلقيهم تدريبات من خبراء وجهات معنية وتم زراعة النبتة من قبل جمعية سيدات غور الصافي في أرض زراعية تابعة لزراعة الأغوار الجنوبية، وباتت من الزراعات التي أثبت ملاءمتها ونجاحها في المنطقة.
وأشار إلى أن جمعية سيدات غور الصافي توسعت بزراعة النبتة في أراض أخرى ويجدر بالذكر أن الكادر المسؤول عن زراعة واستخلاص النبتة قد أصبح على خبرة ودراية جيدة بالنبتة وكيفية استخلاص الأصباغ.
وتولي مديرية زراعة الأغوار الجنوبية الاهتمام وتسليط الضوء على مثل هذه الزراعات لما لها من إسهام في نهضة وتطور القطاع الزراعي من حيث التنوع والمردود الاقتصادي.



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