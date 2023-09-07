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سلوك الإنسان دوافع شهوانية ومكونات الفضيلة - جريدة الوطن السعودية

9/7/2023 11:17:41 PM
(MENAFN- Al Watan) حقق البحث العلمي عن الدماغ البشري، بمراكز البحث النفسية والأحيائية في العالم، تقدمًا هائلا، خاصة فيما يتعلق باستقصاء التصرفات الإنسانية في كل ثانية من حياتنا من غير أن نشعر أن المحرك لتلك التصرفات كلها هو ((الدماغ))،
كتاب ((المتخفي - الحيوات السرية للدماغ)) لمؤلفه ديفيد إيجلمان، والذي سجل حضورًا لافتًا في الدوائر العلمية بالعالم فور نشره بلغته الإنكليزية -بحسب مترجمه الدكتور حمزة المزيني- صار موضوعًا للحوار في الدوريات العلمية، وظل على قائمة صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية لأكثر الكتب مبيعًا على مدى أربعة عشر شهرًا، ويرصد الكتاب كثيرًا من أنواع السلوك البشري التي لا نلقي لها بالا، لكنها تكشف ربما أكثر من غيرها عن طبيعة اللاشعور الذي يوجه تلك التصرفات من السلوك وغيرها.
حسابات عيد الميلاد
يلخص المؤلف بعض هذه الأنواع الغربية من السلوك في قوله: كيف يمكن لك أن تغضب من نفسك فمن هو الذي يغضب من الآخر، على وجه الدقة؟ ولماذا تبدو الصخور كأنها تصعد إلى الأعلى بعد أن تحدق أنت في شلال؟ ولماذا زعم قاضي المحكمة العليا ((الأمريكية))، وليم دوجلاس (William Douglas) أنه كان قادرًا على لعب الكرة وصعود الجبال، مع أنه يمكن للناس جميعًا أن يروا أنه مشلول بعد إصابته بجلطة؟ ولماذا صعق توماس أديسون بالكهرباء الفيلة تويسي عام 1916م؟ ولماذا يحب الناس وضع أموالهم في ((حسابات عيد الميلاد))، مع أن هذه الحسابات لا تعطي عنها فوائد؟.
ويستمر المؤلف طارحًا المزيد من الأسئلة مثل: وإذا كان الممثل الأمريكي السكران ميل جيبسون (Mel Gibson) معاديًا للسامية وميل جيبسون الصاحي متأسفًا بشكل صادق، فمن هو ميل جيبسون الحقيقي؟ وما الذي يجمع بين رواية يوليسيس وإفلاس الرهن العقاري متغير الفائدة؟ ولماذا تحصل راقصات في نوادي التعري على دخل أعلى في بعض الأوقات المعينة من الشهر؟، حتى يصل إلى التساؤل المهم: ماذا يربط هذه الأشياء كلها بالعمليات التي تحدث وراء الظاهر في الدماغ؟.
تحديات الترجمة
واجه الدكتور حمزة المزيني إشكاليات في ترجمته لكتاب ينطلق في طروحاته من مجتمع ذي سياقات مغايرة للمجتمعات العربية، وذكر أن من الصعوبات التي واجهها أيضال ((عنوان الكتاب الأصل)) قائلا: حاولت صياغة عنوان الكتاب بصيغ متعددة، لكنها لا تؤدي كلها المعنى الذي يؤديه العنوان الإنكليزي.
وكان أحد التحديات في صياغة العنوان باللغة العربية أنه يبدو أن ((حياة)) يمكن جمعها قياسيًا على حيوات، لكن هذا الجمع يبدو غريبًا لأنه قلما استخدم في النصوص القديمة، هذا مع أن المعاجم العربية القديمة تورد جمع حياة على ((حيوات))، وهذا ما جعل بعض المتخصصين في اللغة العربية يتوقفون طويلا حين استشرتهم في صيغة هذا الجمع، والملاحظ أن هذا الجمع شائع الآن في الاستخدام في الأدب الحديث خصوصًا، أما الأمر الثاني الذي واجهني فهو ما يمكن أن يكون من قبيل عدم الإجماع على المقابلات العربية لبعض المصطلحات العلمية في الإنكليزية؛ لذلك اخترت أن أورد المصطلحات العربية وأرفقها بالمصطلحات الإنكليزية للتسهيل على من يريد الرجوع إليها.
الغضبونات
يخاطب المؤلف القارئ: انظر إلى نفسك في المرآة من مسافة قريبة، إن تحت طلعتك البهية يتوارى كون خفي يتألف من آلية مشبكة يهدر بلا توقف، وتشتمل هذه الآلية على سلم معقد من العظام المترابطة، وشبكة محبوكة من عضلات الجيوب الأنفية، وقدر غير قليل من سائل مخصص، وتعاون بين أعضاء داخلية تهمهم في الظلام لتبقيك حيا، هناك يوجد دماغك وهو يزن ثلاثة أرطال يتكون من أكثر ما اكتشفه الإنسان تعقيدًا من المواد في الكون، وهذا هو مركز التحكم بالمهمة الذي يقود العملية كلها، وهو يقوم بجمع الرسائل المرسلة عبر منافذ صغيرة في حضن الجمجمة المدرع، وبني دماغك من خلايا تسمى ((الغضبونات)) والدبق العصبي، ويصل عددها إلى مئات البلايين.
والعضو الذي يزن ثلاثة أرطال في جمجمتك -باتساقه الوردي الذي يشبه حلوى ((الجيلو)) يتكون من أجزاء صغيرة جدًا تنظم نفسها، ذاتيًا، وهو يتفوق بقدر لا يُقاس على أي شيء حلمنا ببنائه، فإذا ما شعرت مرة بأنك كسلان أو متبلد فلا تبتئس فأنت حتى في هذه الحالة أكثر ما على كوكب الأرض شغلا وأكثرها ذكاء. وقصتنا مثيرة بشكل لا يصدق، فنحن على حد ما نعلم النظام الوحيد على كوكب الأرض الذي يبلغ حدًا من التعقيد يدفعنا إلى المغامرة بالدخول في لعبة حل شفرة اللغة التي برمجنا بها.
الدماغ لا يرى المثير
يذكر الكتاب أن علماء الأعصاب لم يكونوا أول من اكتشف أن توجيه عينيك نحو شيء ما ليس ضمانًا لأن تراه، فقد اكتشف السَّحرةُ ذلك منذ زمن طويل، ووجدوا بعض الوسائل للاستفادة من هذه المعرفة، فيقوم السحرة، من خلال توجيه انتباهك، باستخدام حيلة خفَّةِ اليَدِ أمام الجميع، وكان الأحرى أن تكشف تصرفاتهم اللعبة، لكن يمكن لهم أن يطمئنوا لأن عمليات دماغك لا تتعامل إلا مع نتف صغيرة من المنظر المرئي، لا كل ما يهجم على شبكتي عينيك.
وتُساعد هذه الحقيقة في تفسير عدد حوادث المرور الهائل التي يصدم فيها السائقون المشاة على الرغم من وضوح الرؤية والتي يصدمون فيها السيارات التي أمامهم مباشرة، بل ربما يعثر بهم الحظ فيعترضون مسارات القطارات، وتكون العينان في كثير من هذه الحالات تنظران بشكل صحيح، لكنَّ الدماغ لا يرى المثير، ذلك أنَّ الإبصار ليس مجرد النظر.
توليد حكاية
بين علم الأعصاب، في خلال القرن الماضي، أن الذهن الشعوري ليس هو من يقود السفينة، ويعني ذلك أننا نشعر، بعد أربعمائة عام تقريبًا من سقوطنا من مركز الكون، بسقوطنا من مركز أنفسنا، نفاذنا الشعوري إلى الآلية التي تعمل في رؤوسنا بطيء، وهو لا يحدث إطلاقًا في أكثر الأحيان، ثم تعلمنا بعد ذلك أن الطريقة التي نرى بها العالم لا تجعل ما نراه مطابقًا بالضرورة للعالم الخارجي كما هو: ذلك أن الإبصار بنية من صنع الدماغ، ويقتصر عمله على توليد حكاية مفيدة تتناسب مع مستويات تفاعلاتنا، ولنقل مع الفواكه الناضجة، والدببة، ومَنْ نتزاوج معهم. وتكشف أوهام الإبصار مفهومًا أعمق: وهو أن أفكارنا تولدها آلية لا يمكن لنا النفاذ إليها مباشرة، وقد رأينا أن العادات المفيدة تُنسَخ في دوائر أدمغتنا، ثم لا نعود بحاجة إلى النفاذ إليها بعد أن تُثبت هناك.
دوافع شهوانية
يوفر لنا فهمنا الأعمق لعوالمنا الداخلية نظرة أوضح للمفاهيم الفلسفية، ولنأخذ مفهوم الفضيلة، مثلا، فقد ظل الفلاسفة آلاف السنين يسألون عن ماهيتها وما يمكن لنا فعله لتعزيزها، ويمكن أن يُزوّدنا إطار الفريق من المتنافسين بسبل جديدة لتعزيزها هنا، فيمكن لنا غالبًا أن نؤول العناصر التنافسية في الدماغ على أنها تماثل العربة والمكابح: فتقوم بعض العناصر بقيادتك نحو سلوك ما في حين تحاول بعض العناصر الأخرى إيقافك، وربما ظُنَّ لأول وهلة، أن الفضيلة تتكون من عدم الرغبة في عمل الأشياء السيئة، لكن ما يحدث في إطار أكثر عمقًا في تبيين الفوارق أنه يمكن أن يكون لدى شخص فاضل دوافع شهوانية قوية إن كان لديه القوة الكافية للتغلب عليها.
ديفيد إيجلمان
ولد في 1971.
 حصل على الدكتوراه في علوم الأعصاب من كلية بايلور للطب في هيوستن الأمريكية.
مهتم بالآداب.
نشر بعض الروايات.
اشتهر بأبحاثه العلمية في علوم الأعصاب، والصلة بينها والقانون.
 ترجم كتابه ((هذا المتخفي حيوات الدماغ السرية)) إلى سبع وعشرين لغة.
الدكتورحمزة بن قبلان المزيني:
ولد بالمدينة المنورة.
دكتوراه من جامعة تكساس في أوستن ((في اللسانيات)).
أستاذ متقاعد بجامعة الملك سعود.
من ترجمات:
((اللغة ومشكلات المعرفة))، نعوم تشومسكي.
((الغريزة اللغوية.. كيف يبدع العقل اللغة)) ستيفن بنكر.
 ((دراسات في تأريخ اللغة العربية))، مقالات كتبها بالإنكليزية بعض المستعربين عن اللغة العربية.
 ((العولمة والإرهاب حرب أمريكا على العالم))، مقالات لنعوم تشومسكي.

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