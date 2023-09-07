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ترقية أحمد زياد إلى رتبة مقدم - جريدة الوطن السعودية

9/7/2023 11:17:41 PM
(MENAFN- Al Watan) صدرت الموافقة الكريمة على ترقية أحمد بن عبدالله زياد أحد منسوبي الدوريات الأمنية في محافظة خميس مشيط إلى رتبة مقدم.
وقلد محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط المقدم مظلي أحمد زياد رتبته الجديدة متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه الأمنية لخدمة الوطن والمواطن، مؤكدا على أن الترقية تعد تتويجا لكفاءته وحافزا لمواصلة العطاء وتقديرا من الدولة - أيدها الله - لرجال الأمن الذين يبذلون الغالي والنفيس ويؤدون مهامهم على أكمل وجه.

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