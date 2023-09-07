ترقية أحمد زياد إلى رتبة مقدم - جريدة الوطن السعودية

ترقية أحمد زياد إلى رتبة مقدم - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
9/7/2023 11:17:41 PM
(MENAFN- Al Watan) صدرت الموافقة الكريمة على ترقية أحمد بن عبدالله زياد أحد منسوبي الدوريات الأمنية في محافظة خميس مشيط إلى رتبة مقدم.
وقلد محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط المقدم مظلي أحمد زياد رتبته الجديدة متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه الأمنية لخدمة الوطن والمواطن، مؤكدا على أن الترقية تعد تتويجا لكفاءته وحافزا لمواصلة العطاء وتقديرا من الدولة - أيدها الله - لرجال الأمن الذين يبذلون الغالي والنفيس ويؤدون مهامهم على أكمل وجه.
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