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12 ألف مجهول نسب ينتظرون إضافة الألقاب إلى أسمائهم

9/7/2023 11:14:43 PM
(MENAFN- Al Watan) ينتظر 11640 من مجهولي النسب ممن سبق لهم الإقامة في دور الرعاية الاجتماعية (سابقًا) أو الجمعيات الخيرية والأسر الحاضنة، حسم ملف إضافة اللقب إلى أسمائهم، بما يرفع عنهم الحرج ويساعد على دمجهم مع المجتمع.
وكانت توجيهات عليا صدرت منتصف عام 1438 للهجرة، بمعالجة مشكلة أسماء مجهولي النسب متى رغبوا في معالجتها وتعديل اسم الأب والجد لتكون أكثر ملاءمة لثقافة المجتمع، وذلك من خلال إضافة (ال) التعريف إلى الاسم الأخير لهم، وهو ما قابله المجهولون (يطلق عليهم حسب الوزارة مصطلح الأبناء مراعاة لأوضاعهم) حينئذ باستحسان كبير، لأنه يرفع عنهم الحرج، ويحد من حالات التنمر التي كانوا يتعرضون لها من قبل أقرنائهم في المدارس.
لكن ((الأبناء)) أصيبوا بخيبة أمل بعد أن طال أمد البت في الموضوع، فوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكذلك وكالة الوزارة لشؤون الرعاية والأسرة ((المسمى السابق))، تعلل تأخر البت في الموضوع، وفق لما ذكره هؤلاء ((الأبناء)) بأن جهات أخرى تتقاطع معها في هذا الملف، وربما كانت ((الجهات الأخرى)) هي صاحبة الاختصاص المطلق في إقرار ما تراه حيال ذلك.
من جانبهم يصر عدد من ((الأبناء)) على أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي القطاع الذي أوكلت إليه رعاية هذه الفئة والعناية بحقوقها، لذا كان عليها متابعة الملف الذي يراوح مكانه منذ 7 سنوات دون أي نتائج على أرض الواقع.
ملف مرهق
يؤرق ملف ((الأبناء)) الوزارة منذ عقود، وهو ما دفع هؤلاء الأبناء للضغط الإعلامي وطرق أبواب جمعية حقوق الإنسان للتعجيل بحسم الملف، حتى اضطر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية سابقًا الدكتور عبدالله اليوسف، إلى القول ((إن الوزارة لا تعارض إضافة ((ال)) التعريف للأيتام واليتيمات، لكن الوزارة ليست وحدها صاحبة القرار، بل توجد جوانب تنظيمية، وجوانب شرعية)).
وجاء تصريحه على هامش فعاليات اليوم العربي لليتيم في 3 أبريل 2013، وقبل ذلك صدرت فتوى عن الأمانة العامة لهيئة لكبار العلماء برقم 21145 متوجة بتوقيع سماحة المفتي، تشير إلى أنه لا بأس من تزويد مجهولي النسب ببطاقة يجعل له فيها اسما ثلاثيًا، له فيها اسم أب وكتابة الصلة بينها بلفظ ((ابن))، وشهرة كالنسبة إلى البلدة التي وجد فيها، لما في ذلك من الجبر لنفوسهم)).
مشاكل أخرى
لا تنحصر مشكلة ((الأبناء)) فقط في إضافة ((لقب)) إلى أسمائهم، حيث يروي بعضهم ممن أقاموا في دار التربية الاجتماعية بمكة المكرمة خلال الفترة من 1420 إلى 1432 للهجرة، سلسلة من الأزمات والإشكاليات التي تعرضوا لها، والتي بدأت بعد نقلهم لإحدى الجمعيات الخيرية، وهي تكمن في الفرق الشاسع بمستوى الخدمات والرعاية داخل الجمعية، مقارنة بما كان يقدم لهم في الفروع الإيوائية التابعة لفرع الوزارة بمكة المكرمة.
ويوضح هؤلاء أنه خلال إقامتهم في دار التربية الاجتماعية بمكة المكرمة، كانوا يحاطون بكثير من العناية والاهتمام، وكانت الدار تولي الرقابة والمتابعة اهتمامها الكبير، وكانت إدارتها حريصة على النزلاء وتقويم سلوكهم ومتابعة مستوياتهم الدراسية.
ويضيفون أنهم بعد بلوغهم مرحلة عمرية معينة جرى نقلهم لإحدى الجمعيات الخيرية، وكان من ضمن العهود التي قيلت لهم أنه سيجري العمل على توفير وظائف ملائمة بلهم عد التخرج من الجامعة أسوة بباقي أبناء الوزارة في الرياض والشرقية والقصيم، ولكن شيئا من ذلك لم يتحقق.
ويتذكر هؤلاء أنهم تركوا في أول يوم نقلوا فيه إلى الجمعية وبعد توزيعهم على الفلل السكنية صاروا مطالبين بالقيام بأمورهم اليومية منفردين رغم قلة المعرفة والخبرة، وأن دور متطوع الجمعية كان ينحصر في الحضور عصر كل يوم لمقر السكن محضرًا معه ثلاجة الشاي والكيك، ثم يقوم بتوثيق حضوره للجمعية بالفيديو لإرساله إلى مسؤول الجمعية ومغادرة المكان، وأدى غياب الموجه والرقيب إلى وقوع عدة حوادث منها العثور على أحد الأبناء في حي أم الجود واسمه عمر متوفيًا في سكنه وهو في حال ((تصلب)) ما يعني أن وفاته مضى عليها وقت ليس قصير.
وظائف بعيدة عن التخصص
يشير الأبناء كذلك إلى أن بعضهم أتم دراسته الجامعية في تخصصات مختلفة منها علم الاجتماع، علم النفس، عقيدة وأصول دين، تربية رياضية، وفور تسلمهم للوثائق تواصلوا مع المسؤولين في الوزارة لتوظيفهم وفقًا لما تقتضيه الأنظمة والتعليمات، ولكنهم فوجئوا أنه تم تسكين غالبيتهم على وظائف لا تلاءم تخصصاتهم، ومنها على سبيل المثال ((كاشير))، ((حراسات أمنية)) ووظائف متواضعة في القطاع الخاص، وجرى الرفع لوكالة الوزارة بالرياض أنه تم توظيف جميع الأبناء كآخر خطوة في برامج الرعاية اللاحقة ((التتبع))، بعد ذلك جاءت جائحة كورونا فألقت بظلالها على القطاع الخاص، ووجد هؤلاء الأبناء أنفسهم مطالبين بالبحث عن وظائف جديدة ما ترتب عليه صدور أوامر قضائية على عدد منهم من محاكم التنفيذ نتيجة عدم وفائهم بالالتزامات المالية من قروض بنكية وإيجارات سكن، فيما ألحقت تلك الاوامر فيما بعد بالقرار 46 ((إيقاف خدمات)).
ويذكر الأبناء أنه بسبب تواضع الوظائف التي حصلوا عليها وتسريح بعضهم الآخر منها بقي يه الأيتام، ظل نحو 70 منهم من أصل 100 عازفين عن الزواج بسبب عدم القدرة على القيام بواجبات الحياة الزوجية من توفير مسكن ونفقة، حتى أن أغلبهم تتجاوز أعمارهم الـ30 عامًا.
لا ردود
منذ 20 أغسطس الماضي حاولت ((الوطن)) التواصل هاتفيًا مع المتحدث الإعلامي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية محمد الرزقي، ثم ألحقت الاتصال برسالة عبر تطبيق الواتساب لكنها لم تجد تجاوبًا، ثم عمدت إلى إرسال استفسار صحفي عبر منصة الوزارة حول ما تضمنه التقرير ولم يردها أي رد إلى حين النشر، وقبل ذلك جرى ارسال استفسار حول ذات الموضوع قبل 6 أشهر عبر ذات المنصة بناءً على طلب المتحدث السابق للوزراة لكنها لم تتلق رد أيضًا.
طلبات ((الأبناء))
ـ البت في إضافة اللقب الى أسماء الأبناء وتفعيله.
ـ العمل الجدي على إيجاد وظائف تحقق الاكتفاء المادي المقبول للأبناء
ـ المطالبة بأن تبقى رعاية الأيتام واليتيمات تحت كنف الوزارة وفي فروعها الرسمية
ـ عدم طي قيد أي نزيل الا بعد التحقق من توظيفه الوظيفة الملائمة.

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