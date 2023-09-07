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النمر العربي يعتزل أنثاه بعد التزاوج

9/7/2023 11:14:43 PM
(MENAFN- Al Watan) على خلاف كثير من الحيوانات، يتفرد النمر العربي بأنه حيوان انعزالي، حيث تعيش ذكوره بمعزل عن الإناث، ولا يلتقي الذكر وأنثاه إلا في موسم التزاوج، ثم ينفصلان، وتتولى الأم رعاية الصغار بمفردها، والتي تحرص على نطاقات حركة غنية بالغذاء، لرعاية صغارها.
ووفقا لدراسة أجراها أحمد البوق من الهيئة السعودية للحياة الفطرية، يتربع النمر العربي على قمة الهرم الغذائي كأكبر مفترس ما زال باقيا في شبه الجزيرة العربية. وأشار البوق إلى أن النمر العربي بجماله وجلاله تحول إلى رمز للقوة والغموض والنفوذ، وكان له بُعده العميق في الثقافة العربية على الرغم من صعوبة رؤيته، حيث بقي الغائب الحاضر.
تفرّد
للنمر العربي فرادة في الشكل والحجم والبيئات التي يشغلها تميزه عن غيره من النمور، فلونه يميل إلى الأبيض المرقط ببقع سوداء على الجسم، كل 3 أو 4 بقع تعطي شكل الوردة، ويمتاز بصغر حجمه، إذ يتراوح وزن الذكور بين 30 - 35 كجم، بينما الإناث بين 20 - 25 كجم، وهو يعادل تقريبا نصف حجم النمور الإفريقية والآسيوية المماثلة له في التصنيف على مستوى النوع.
ويصنف النمر العربي في درجة أكثر ندرة من بقية النمور المهددة بالانقراض، حيث يصنف تحت نوع مهدد بالانقراض بشكل حرج Critically Endangered. وقد استند هذا التصنيف إلى أن تقدير الأعداد المتبقية من النمور العربية في كامل نطاق توزيعه الجغرافي أقل من 250 نمرًا بالغًا، وأن تدهور أعداده مازال مستمرًا. كذلك تجزئ بيئاته الطبيعية مجموعاته إلى مجموعات صغيرة منعزلة، أقل من 50 نمرًا لكل منها، وهو يحتاج إلى إجراءات عاجلة، لإنقاذه من حافة الانقراض.
وينتشر النمر العربي في السعودية والإمارات وعمان واليمن والأردن، لكن انتشاره الحالي انحسر، ليشغل فقط 1% من انتشاره التاريخي.
صيد في الظلام
تستغل النمور الظلام للتخفي. لذا، فإن معظم صيدها يكون في الليل، إذ يعتقد أن صيد الليل أنجح من صيد النهار، وهي تقتل فرائسها الكبيرة بصيدها من الرقبة، وتصيد الفرائس الصغيرة من خلف الرقبة أو المؤخرة. وقد تسحب فرائسها لمسافة بعيدة، تجنبا للمترممات والمفترسات الكبيرة الأخرى، وتصل مسافة السحب أحيانا إلى مئات الأمتار، إلى أن تصل إلى المناطق الكثيفة النباتات، أو ترفعها على الأشجار، حيث إنها تملك قوة هائلة في السحب.
تكاثر النمور
يحدث تزاوج النمور غالبا في فصل الشتاء، والولادات في فصل الربيع، وحينما تكون هذه النمور حرة (أي في البرية غير أسيرة) يصبح تكاثرها صعبا، لأن تطلب الأنثى للتزاوج لا يدوم سوى يوم إلى يومين فقط.
ويستمر الحمل نحو 96 يوما، وعدد مواليدها يتراوح بين1-3 مواليد، وفي حالات نادرة تضع الأنثى 6 مواليد، ولكن معظم الولادات تضع فيها الإناث شبلين.
‍مهددات كثيرة
تتدهور أعداد النمر العربي في المملكة نتيجة عدة أسباب: فقدان البيئات وتجزؤها نتيجة ضغوط التنمية المتسارعة والعشوائية، والرعي والاحتطاب الجائرين، وحرائق الغابات، وفتح الطرق العشوائية، والتلوث بكل أشكاله، وكذلك نتيجة القتل المباشر من الرعاة، لافتراسه بعض المواشي. والقتل يكون غالبا بشكل غير مباشر من خلال تسميم بواقي الحيوانات المفترسة الكبيرة التي عادة ما تعود إليها النمور، لصعوبة سحبها إلى أماكن آمنة. ومن أهم أسباب تدهور أعداد النمر العربي صيد فرائسه الطبيعية مثل الوعول الجبلية والظباء العربية والوبر والأرانب البرية وغيرها من قِبل هواة الصيد، والإفراط في ذلك، والسبب الأخير الاتجار غير المشروع في النمور الحية ومنتجاتها، مما يدفع البعض لصيدها، وبيعها بأثمان عالية.
وفي إطار اهتمام المملكة بالمحافظة على النمر العربي من التهديد والانقراض، أسست الهيئة الملكية لمحافظة العلا صندوقًا للنمر العربي في 2020 بوقف تأسيسي قيمته 25 مليون دولار. كما أقرّ مجلس الوزراء في يناير 2022 يوم 10 فبراير من كل عام يومًا للنمر العربي.
الحيوان في الشعر العربي
بقي حضور النمر العربي قليلا في الشعر العربي مقارنة بحضور حيوانات أخرى، وهو ما يُفسر بأن النمر حيوان انعزالي، ويعيش في بيئات جبلية وعرة، ومعظم نشاطه ليلًا، لذلك أثرت قلة مشاهداته وصعوبة تأمله على وجوده القليل في الشعر، وإن ذُكر فهو رمز للقوة. ومن أسمائه في اللغة العربية: الأبرد والأرقط والسبنتي والكثعم والضرجع، وأنثاه تسمى: النمرة والخيثمة والسبنتان والعسبرة، ومن أسماء أشباله: القزر والهرماس. وصوت النمر عند الغضب يسمى الزّمخرة. أما عند الاسترخاء والراحة فيسمى الهرير والغطيط والخرير، ويجمع اسم النمر على أنمر ونُمور وأنمار ونِمارة.
ومن أقدم الإشارات إلى النمر في الشعر العربي ما قاله امرؤ القيس (توفي 540 للميلاد) عندما وصف من يحبهم بأن مساكنهم رؤوس الجبال، حيث يعدو النمر على شياههم.
أَحَـبُّ إِلـَينا مـِن أُنـاسٍ بِقِـنَّــةٍ.. يَروحُ عَلى آثارِ شائِهِمُ النَمِر
ووصفت الخنساء (توفت 645 م) أخاها صخرا وشجاعته بأنه كان كالنمر يمشي إلى الحروب هادئا، وسلاحه الأنياب والأظفار:
مَشى السَبَنتي إِلى هَيجاءَ مُعضِلَةٍ.. لَــهُ سِــلاحـانِ أَنـيـابٌ وَأَظـفــــارُ
ويرثي دريد بن الصٍمة (توفي 630 م) صديقه معاوية أخا الخنساء:
بِشِكَّةِ حازِمٍ لا عَيبَ فيه.. إِذا لَبِسَ الكُماةُ جُلودَ نَمرِ
كما يقول عمر بن أبي ربيعة (توفي 719 م) إنه كلما زار حبيبته ((نُعماً)) يتنمر عليه قريب لها:
إِذا زُرتُ نُعماً لَم يَزَل ذو قَرابَةٍ.. لَـهـا كُــلَّمـا لاقَـيـتُها يـَتـَنَمَّـــــرُ
ويبدو أن لبس جلود النمور كناية عن الاستعداد للحرب، وهو المعنى الذي تردد منذ قرون عند ابن الرومي (توفي 896 م):
سرى إليه عداةُ اللَه فانْصَلتوا.. مستأسِدين عليهم جلدة النّمرِ
ولكن أجمل وصف للنمر في الشعر العربي ما قاله القتال الكلابي (توفي 690 م)، وهو من الشعراء الصعاليك الذين فروا إلى جبال المدينة المنورة، وآخى فيها نمرا له كهف يتردد عليه، ولونه ((جون))، وهذا من التضاد، أي الأسود والأبيض، على الرغم من أن ظاهره يدل على السواد، حيث وصف النمر بالصاحب في أجمل صور الأنسنة:
وَلي صاحبٌ في الغارِ هَدَّكَ صاحِبًا.. هُــوَ الـجَــونُ إِلّا أَنَّـهُ لا يُـعَــلَّــــلُ
إِذا مــا الـتـَقَينا كـانَ جـُلَّ حَـديثِنــا.. صِـماتٌ وَطِـرفٌ كَـالمَعابِـلِ أَطحَـلُ
تَـضَـمَّنَـتِ الأَروى لَنـا بِـطـعـامِـنـا.. كِـلانـا لَـهُ مِـنها نَـصـيـبٌ وَمَـأكَــلُ
فَـأَغـلـِبُهُ فـي صَـنعَـةِ الـزادِ إِنَّـنـي.. أُمـيـــطُ الأَذى عَــنـهُ وَلا يـَتَـأَمَّـــلُ.

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