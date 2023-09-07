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Social Media تصادر جماهيرية الكتاب

9/7/2023 11:14:42 PM
(MENAFN- Al Watan) يقرّ كثير من كتّاب الرأي والمقالات والأعمدة في الصحف أن منصات التواصل الاجتماعي سحبت الأضواء من مقالاتهم، حتى كادوا يفقدون دورهم كقادة للرأي، ويشيرون إلى أن السوشال ميديا أنتجت بدائل لمقالاتهم، صارت بالنسبة للمتلقين أكثر إثارة للجدل، وأسرع في التفاعل.
ويقر الكاتب الدكتور شاهر النهاري بأن كتّاب الرأي عجزوا عن بناء جسور للتواصل مع القراء، وأن أقلام كثيرين منهم أصابها الجفاف، وفضل عدد منهم الانطواء، بعدما كانوا يقودون الرأي العام، وكان لهم تأثيرهم على مستوى الوطن ككل.
اختلاف المزاج
يوضح النهاري أن مزاج القراء اختلف كثيرًا، وقال ((منذ بدايات ظهور مواقع التواصل الاجتماعي ضاقت صفحات الصحف على كُتّاب الرأي، وكانت كثير من الصحف تُشترى لقوة صفحات الرأي فيها، لكن الحال تغير اليوم، فالمقالات مهما نُسقت وكتبت بطرق وأرواح مبتكرة فإنها تعود إلى كاتبها مطفأة الوهج لقلة من يقرؤونها، فقد أصبح المتلقون سمعيين بصريين لا تشدهم الحروف ولا تهمهم المعاني وحبكة البديع، واستساغوا عنها ديناميكية النشاز، والمرح، أو كما يقال: أي كلام يا عبدالسلام)).
ورأى النهاري أنه ((يمكن للصحف أن تسهم في إعادة الثقة للكاتب، وأن تمكّنه وتطور أدواته، وربما تساعده على صناعة المحتوى العصري المميز الجامع بين القيمة الفكرية والأدبية والعلمية والثقافية وبين ما يطلبه الجيل الحالي، وهي عملية وطنية تعمل على رفع مستوى المتلقي بحيث يدرك الفارق بين المحتوى المؤصل والعميق، وبين التهريج والمبالغات والتفسخ، والكاتب بمفرده لن يستطيع صنع ذلك دون دعم وثقة وتمكين من جهة ثقافية كريمة فاعلة مهتمة)).
ركوب الموجة
رفض النهاري كذلك استسلام كاتب الرأي وميله إلى ركوب موجة العصر السوشالية، وقال ((لا ينبغي على كاتب الرأي أن يخاطر بتاريخه، أو يدخل في منافسة غير متكافئة مع من يكرسون التفاهة، ولو زج بهذا الأتون فلن يبلغ مبلغ هؤلاء، ولن ينتصر عليهم، وسيصبح صورة مزيفة هزيلة مضحكة عما يفعلون، وهنا سيفقد الكثير ليس من ثقافته وحسب، ولكن من نفسه، اللوامة)).
أدوات
أرجع الكاتب الدكتور علي العنزي، أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود سابقا، الفجوة بين القارئ وكاتب الرأي إلى الأدوات المستخدمة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، وقال ((على الصحف مسؤولية كبيرة، حيث يجب عليها توفير كل الأدوات والإمكانات التي تستطيع من خلالها تقريب القارئ من كاتب الرأي، إذ يجب عليها أن تستثمر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي بكل أنواعها لتحقيق هذا الغرض)).
منافسة قوية
لم يعف العنزي كتاب الرأي كذلك من المسؤولية في هذا الجانب، وقال ((هناك مسؤولية يتحملها كذلك كاتب الرأي الذي عليه أن يتلمس اهتمامات جيل القراء ومتابعي شبكات التواصل الاجتماعي، وأن يواكبها ويتفاعل مع قرائه، مع ملاحظة أن القارئ اليوم يريد الاختصار وليس التطويل في مقالات الرأي، ويحتاج أن يصل إلى الخلاصة في أسرع وقت، وأن يواكب متطلبات القارئ من خلال الأدوات التي يتصفحها هذا القارئ)).
وتابع ((كان كاتب الرأي في السابق هو العين والأذن، لكن الأدوات اختلفت اليوم، وعليه أن يتوافق معها)).
سرعة الحدث
يعد العنزي توجه القارئ إلى شبكات التواصل الاجتماعي بسبب سرعتها في النقل والتحديث والخيارات الكثيرة التي توفرها مثل النسخ والتصوير وغيرها، ويقول ((سابقا كان القارئ يستطيع الحصول على صحيفة أو صحيفتين أو أكثر بقليل في اليوم، أما اليوم فإن القارئ يستطيع من خلال منصات شبكات التواصل الاجتماعي أن يتصفح كثيرًا من المواقع والصحف، وبالتالي صارت مهمة كاتب الرأي أصعب في الإمساك بالقارئ وإغرائه بالمتابعة)).

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