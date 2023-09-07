Friday, 08 September 2023 07:09 GMT

طريق الفيل.. أثر بعد عين

9/7/2023 11:14:42 PM
(MENAFN- Al Watan) يهدد الاندثار واحدا من أهم المعالم التاريخية في شبه الجزيرة، وهو طريق الفيل الذي ارتبط بالعام الذي ولد فيه الرسول، صلى الله عليه وسلم، ويكمن التهديد في جهل كثيرين بأهمية هذا الطريق الذي تتعرض حجارته للنهب، بالإضافة لعدم توثيقه في قائمة التراثي العالمي.
ولا يزال طريق الفيل، الذي ارتبط مسماه تاريخيا بمحاولة أبرهة الأشرم هدم الكعبة المشرفة في القرن الأول قبل الهجرة، عندما عبر بجيشه وفيله متوجها إلى مكة المكرمة، يثير الكثير من التساؤلات، خاصة ما يتعلق بمسميات الطريق ومساره وآثاره ومحطات توقف القوافل على امتداده قبل رحلة أبرهة الأشرم لهدم الكعبة، وهي القصة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم، وانتهت بهلاكه.
مسميات الطريق
كشف الباحث والمؤرخ المهتم بالآثار الدكتور عبدالله الموسى أنه رافق بعثة أثرية عام 1414، مكونة من أعضاء وزارة المعارف حينها وجامعة الملك سعود، لتتبع طريق الفيل من ظهران الجنوب حتى الحفائر شرق خميس مشيط، برئاسة الدكتور عبدالرحمن الأنصاري، رئيس قسم الآثار والمتاحف في الجامعة، ومعه مجموعة من أساتذة الآثار من جامعات المملكة المختلفة. وأكد لهم الدكتور الأنصاري أن الطريق له عدة مسميات قديمة، وأنه موجود من قبل رحلة أبرهة، ولكن أدخل عليه أبرهة بعض التحسينات، إذ رصف الأماكن الوعرة، لتسهيل سير الفيلة التي لم يعتاد عليها أهل الجزيرة، وإنما كانت مركوباتهم الإبل والخيل والبغال والحمير.
وأضاف أن الدكتور الأنصاري أكد لهم أيضا أن الطريق اشتهر بعدة مسميات، منها:
- طريق أسعد الكامل، وهو أحد تبابعة اليمن.
- طريق أسعد ذو المنار، حيث وضعت على جنبات الطريق أكوام حجارة، عادة ما تكون على مرتفع، وتكون متقابلة على يمين الطريق ويساره، وتتكرر كل كيلو متر، وتشعل فيها النيران مساءً في فترات مرور القوافل، ليهتدي بها المسافر ليلا.
- طريق التجارة القديم، حيث كانت أغلب تجارة الجزيرة والشام تأتي عن طريق اليمن التي تصلها بعض البضائع عن طريق الحبشة والهند من خلال البحر، ثم تنقل على الجمال إلى أسواق الجزيرة والعراق والشام.
مسار الطريق
أوضح ((الموسى)) أنه أجرى دراسة ميدانية، تتبع خلالها مسار الطريق من حدود اليمن حتى نهاية منطقة عسير، على الرغم من تعرض أجزاء منه لعدة اعتداءات من الأهالي، لعدم معرفتهم بأهميته التاريخية. وقال إن أرجوزة الحج لـ((الرداعي)) في القرن الثالث الهجري أوردت مسار الطريق، حيث سلك مع قافلة الحج الطريق نفسه، رابطا المسميات القديمة بالأسماء الحالية قدر الإمكان.
وبيّن أن طريق الفيل في الجانب السعودي يبدأ من الحماد بظهران الجنوب، بدءا بوادي شجع ببلاد بني حيف ووادعة، فوادي عمدان فالشقرة فالركبة، ثم الثويلة التي تقع على طريق نجران السريع، وقريبا منها مسجد خالد بن الوليد، رضي الله عنه، الذي لم يتبق منه إلا أساساته، ثم يمر الطريق بالعشة ثم قرية الشحاك، مرورا بالمجزعة شرق مدينة ظهران الجنوب، والطريق في هذه النقطة واضح المعالم لمسافة أكثر من 3 كم، بعدها يستمر شمالا، مارا بالمنضج (غيل علي)، ويسمى الآن ((قرى الغيل))، الواقعة على وادي أرينب (الأرنب)، ثم ذكر شثاث، وهو جبل عظيم يشرف على قرى ظهران الجنوب، ويقع إلى الغرب بمسافة تقدر بـ3 كم عن طريق الفيل، ثم يمر بالطلاح (طلحة الملك)، وهي عدة قرى تسمى الآن ((الطلحة))، ويسكنها آل منصور من قبائل يام، ثم جلاجل، وتسمى ((القرارة))، ثم يتجه الطريق شمالا إلى المختلف، وتسمى الآن ((الحمرة))، وتسكنها الآن قبائل الحباب، وتسمى أيضا ((المنشر))، حيث التقت مذحج وقضاعة ونشروا فيه جمعهم، استعدادا للقتال، فسمي ((المنشر))، وقيل ((أعقق))، إذ يقول عمرو بن معد يكرب:
سوى أن أصواتا بأعقق لم يزل ... به آنس من أهله غير نازح
وجدنا به العمرين عمرو عدية ... وعمرو بن عمرو في جلال صلاطح
ويقال ذلك لسنحان ولد عمرو، ولعله عناهم في هذا البيت، حيث إن قبيلة الحباب ينتسبون إلى سنحان، ثم العقدة (عقدة سروم) من سنحان، وهو رأس الوادي، مرورا بـ((آل محنن)) والسلاطين فرهجان، ثم وادي راحة في الفيض، ثم قرية القرحاء، مرورا بغرب خبت آل سلمان من عبيدة، ثم عقبات الشفشف، ثم الجميلان، وهي عقبة وجد بها الطريق ما زال مرصوفا عام 1414، ثم عراعر وذي الرمرام، وكذا الثجة منهل، وهي قريبة من وادي رغد، ثم وادي الخنقة، ثم المضابية وقرى الحوال، ثم العرجة التي توجد فيها بئر، مرورا بغرب العرقين ووادي الهجرة، ثم غرب جبل العارفعيل رسام فجنوب بلدة طريب فالمصلولة فالعطيفة، مارا بشرق جبل ام القصص فالحفائر من بلاد شهران، وسميت ((الحفائر)) لأن أبرهة عندما قاومته قبائل ناهس وشهران ومن جاورهم احتفر خمس آبار ما زالت قائمة حتى الآن، بعدها ينزل على وادي يعرى، وذكر أنه وادي لجليحة من خثعم، ويسكنه الآن قبائل ناهس من شهران، ثم أثب وراحة وجلجل، ثم وادي هرجاب فبنات حرب ونجر، وادٍ فيه بئران، وصنان شعب الذي يسمى ((لحي الجمل))، ثم هضاب الربضات، موضع بين جبال به رضائم عظام كالآطام الكبار، وكان أهل اليمن يرون بها الغول والغيلان توهما، ثم عقبة الغضّار ورنوم، وفيه بئر طويلة، حيث يقول الراجز:
إن رنوما قطعت حبالي... وتركت كل جديدٍ بالي
وتسمى الآن ((بئر بن سرار)) من بلاد بني منبه من شهران، ثم صهي، موضع في وادي هرجاب، ثم بعطان بلد خثعم، ويسكنه الآن بني منبه من شهران، وتنسب إليه بيشة، وهو أحد أعراض نجد الكبار، ثم وادي ترج فذو سمار، بين ترج وتبالة، ثم البرَدَان قليب بتبالة، طيب الماء عذبه، إذ يقول الشاعر:
خذنا على البردان تسعين ليلة... وتسعين ما طب الحيا في شعابها
ثم تبالة، حيث ذكر الهمداني أنها كانت قرية ذات تجارة، وكان أكثر ساكنيها من قريش، فخربتها البادية، ثم رياض الخيل، وهنا ينتهي الطريق بمنطقة عسير. كما أن أجزاء من الطريق لا تزال واضحة في منطقة الباحة والطائف.
حادثة الفيل 571 م
أفاد المؤرخ فلاح الوتيد الشهراني بأن حادثة الفيل، التي وقعت عام 571 م، تعد من أكبر الحوادث المشهورة التي شهدتها شبه الجزيرة العربية، بعد أن شق أبرهة الأشرم الطريق، ورصف الجادة من ظهران الجنوب (بلاد وادعة)، مرورا بأرض سنحان وسراة عبيدة، متجهًا إلى مكة، لهدم الكعبة، حتى استقر بجيشة العرمر، تتقدمه الفيلة، بأطراف جبل أم القصص، وأقام عليه عرشه جنوب طريب. وقد تكتلت قبائل العرب بقاعة ديار ناهس، وتوحدت تحت قيادة الأمير نفيل بن حبيب الخثعمي، كما جاء في التفاسير والسير النبوية، للتصدي لهذا العدوان الغاشم. وكانت الأحلاف تتكون من ناهس وشهران وخثعم والقبائل المجاورة لهم الذين أجابوا نداء الدفاع عن بيت الله العتيق، ووقعت معركة تاريخية تلخصت آثارها اليوم في:-
1- جادة الفيل العظيمة.
2- المواجهة القتالية الأولى جنوب القاعة، وبها مقابر ومجادف بئر المبعوث المبهرة، والتي تقدر بآلاف القتلى.
3- الموقعة الثانية بوسط القاعة، وهي مقابر وجدر تتجاوز عشرات الألوف.
4- آبار الحفائر الخمس التي حفرها أبرهة في صلب الصخر، وما زالت مصدرا للمياه العذبة إلى اليوم.
5- المجزرة العظمى بوادي النخلة التى تعج بالرفات من الجماجم والعظام التي تفوق الخيال، ولها رائحة حنوط زكية مع أن الدفن بها على غير قبلة.
6- النقوش الصخرية من أشخاص وفيلة وأسود وطيور وغزلان وغيرها، عوضا عن النقوش بالخط الثمودي المسند والنقوش العربية من القرن الإسلامي الأول دون تنقيط.
7- معابد للشمس ومنحر للقربان.
8- تقاطع طريق الحرير من الجنوب للشمال مع طريق الفاو جرش من الشرق للغرب، والمحاط بأرصفة حجرية ومنارات إرشادية عليها مواقد نار من قطران، وبها رماد.
9- بقايا أوثان ونصب من العصر الجاهلي.
10- مبان عتيقة ومتارس متناثرة استخدمت في الدفاع.
التعديات طمست المعالم
أكد الشهراني أن التعديات على مواقع وأحجار طريق الفيل قد أخفت آثاره، بل إنها اندثرت بفعل تلك التعديات، وأيضا عوامل التعرية في ظل إهمال المحافظة على هذا الإرث والأثر المهم.
تراث اليونسكو
الدكتور عبدالله الموسى دعا إلى ضرورة ضم طريق الفيل، أو ما يعرف بـ((طريق التجارة القديم)) و((طريق البخور))، لقائمة التراث العالمي بـ((يونسكو)). وشدد على ضرورة شروع المسؤولين عن الآثار في منطقة عسير بسرعة في مشروع وطني، للمحافظة على البقية الباقية من آثاره بتسويرها، ومنع التعديات عليها، ووضع إرشادات للسياح والمهتمين بالآثار والباحثين عنها، وإجراء الدراسات العلمية التي تكشف أسرار وخفايا هذه الأحداث، وما جاء على هذه الأرض من أمم وحضارات كواجب وطني وإنساني، ورافد من روافد السياحة الوطنية في المستقبل، كما أكدت ذلك رؤية 2030.
توثيق 37 موقعا
وثقت الهيئة العامة للسياحة والآثار مسار درب الفيل، بدءا من أول نقطة بمحافظة ظهران الجنوب حتى منطقة الباحة، حيث بلغ عدد مواقعه 37 موقعا على امتداد مسافة تقارب 18 كلم، وهي الأجزاء الواضحة من هذا الطريق التاريخي، بواقع 18 موقعا في ظهران الجنوب، و5 مواقع في سراة عبيدة، وموقع في محافظة خميس مشيط، و12 موقعا في بيشة، وموقع في الباحة، بعد تشكيل فريق عمل مكون من 12 من المتخصصين في مجال الآثار والمساحة، بمشاركة مكاتب الآثار في عسير والباحة وبيشة. ورصد هذا الفريق المحطات والرسوم الصخرية الموجودة على امتداد المسار، وعثر على مساجد على جنبات الطريق وآبار وعدد من النقوش والمحطات والمدافن الركامية. كذلك سجل عددا من الأحجار الميلية التي كانت تحدد المسافة إلى مكة.
ووصل طول المسافة التي وثقت علميًا خلال المرحلة الأولى 44 كلم باتجاه مكة المكرمة. كما وثق 23 محطة وموقعًا. أما في المرحلة الثانية فمسح ووثق مسافة 160 كلم أخرى، و30 موقعا على مسار الطريق. وقد عثر على أشكال حجرية ومصليات صغيرة وعدد من الآبار المطوية، ما زال البعض منها مستخدمًا حتى الآن من قِبل سكان البادية، بالإضافة إلى عدد من النقوش والرسوم الصخرية والكتابات الكوفية. كذلك عثرت البعثات على أجزاء أخرى مرصوفة من الطريق باقية حتى الآن، وظهر أن أجزاءً من الطريق جرى تحديدها بواسطة الأحجار.

MENAFN07092023000089011017ID1107030930

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث