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مصارف لبنانية سهلت غسل حزب الله الأموال

9/7/2023 11:14:42 PM
(MENAFN- Al Watan) سلطت العقوبات التي فرضتها كندا على لبنان الضوء على الفساد المالي، وتورط مصارف لبنانية في تقديم خدمات مالية غير مشروعة لحزب الله.
وكتبت ناتالي إيكانو، محللة الأبحاث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)، وهو معهد أبحاث غير حزبي في واشنطن، أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة متواطئ في جرائم فساد مالية مع حزب الله الذي يهيمن على النظام السياسي اللبناني، ويدير أعضاؤه وحلفاؤه كل مؤسسات الدولة تقريبًا، وأن مصرف لبنان المركزي سمح لحزب الله بالوصول إلى النظام المصرفي في البلاد، لأغراض غير مشروعة.
أعمال الفساد
فرضت كندا أخيرا عقوبات على حاكم البنك المركزي اللبناني السابق رياض سلامة واثنين من مساعديه، لـ((تورطهم في أعمال فساد كبيرة))، لتنضم بذلك إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، اللتين لم تفرضا عقوبات على مصرف لبنان على الرغم من أنه قدّم تحت قيادة سلامة خدمات مالية وغطاء لغسل الأموال لحزب الله.
وهناك دعوى قضائية مرفوعة في نيويورك تزعم أن 12 مصرفا لبنانيا ((قدمت عن عمد دعما ماديا واسع النطاق ومستداما، بما في ذلك الخدمات المالية، لحزب الله وشركاته ومنظمات الرعاية الاجتماعية والناشطين والميسرين)).
وعندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على صرافة تابعة لحزب الله في يناير، أشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى وجود ترخيص لها من مصرف لبنان لـ((تحويل الأموال داخل لبنان وخارجه))، وكل هذا تم تحت مراقبة سلامة.
غسل الأموال
يخضع سلامة الآن للتحقيق في جميع أنحاء أوروبا بتهمة غسل الأموال والاختلاس، حيث فتحت سويسرا، على سبيل المثال، تحقيقا في ممارسات سلامة في 2021، بعد أن زعمت منظمة حقوقية أن حاكم مصرف لبنان وشقيقه رجا حولا أكثر من 300 مليون دولار في معاملات البنك المركزي بين 2002 و2015 ((من خلال شركات وهمية متعددة الطبقات)).
وفتحت فرنسا تحقيقًا آخر بعد أن زعمت مجموعة محلية لمكافحة الفساد أن الأخوين سلامة وزميلتهما في مصرف لبنان، ماريان الحويك، غسلوا الملايين من خلال العقارات الفاخرة. كما فرضت كندا عقوبات على رجا سلامة وماريان حويك كجزء من التصنيفات الأخيرة.
وتحقق ألمانيا ولوكسمبورغ وليختنشتاين أيضا في الممارسات المصرفية لرياض سلامة. وفي مايو، أصدرت فرنسا وألمانيا مذكرات اعتقال دولية بحق رياض سلامة. كما أصدر الإنتربول مذكرات مماثلة بشأن جرائم مالية (نشرات حمراء) ضد سلامة في 19 و30 مايو.
إنقاذ الاقتصاد
منذ ما يقرب من 18 شهرا، توصلت بيروت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولين لإنقاذ اقتصادها المتعثر. لكن الحكومة التي يهيمن عليها حزب الله فشلت في تنفيذ الإصلاحات الحاسمة اللازمة لإطلاق خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي، البالغة 3 مليارات دولار، ويشمل ذلك أطر ((تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد ومكافحة غسل الأموال)).
نفوذ كبير
سلط الانفجار المدمر لمرفأ بيروت، الذي مر عليه نحو 3 سنوات، الأضواء على الفساد وسوء الإدارة في الميناء الذي يسيطر عليه حزب الله، والذي أدى إلى الكارثة. ومع ذلك، يواصل حزب الله عرقلة التحقيقات القضائية، وحتى يومنا هذا لم تتم محاسبة أحد.
وفوق كل ذلك، ظل لبنان بلا رئيس منذ الخريف، عندما انتهت ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر. وفشل البرلمان 12 مرة في انتخاب خليفة له، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى سيطرة حزب الله على العملية الانتخابية.
ولا يزال حزب الله يتمتع بنفوذ في لبنان. كما أن الوضع المؤسسي الراهن للبلاد، على الرغم من تعرضه للكسر، يظل على حاله.
ارتفاع التضخم
تسبب ارتفاع التضخم في خسارة الليرة اللبنانية 98% من قيمتها، وانخفضت رسميًا إلى أكثر من 15000 ليرة مقابل الدولار، على الرغم من أن أسعار الصرف الفعلية في لبنان أسوأ بكثير من الأرقام المعلنة.
واليوم، يعيش 80% من سكان لبنان في فقر، بينما كثيرون غير قادرين على الوصول لأموالهم من البنوك.
مخطط بونزي
صعد سلامة إلى مكانة بارزة في أعقاب الحرب الأهلية في لبنان، التي استمرت من 1975 إلى 1990. وعلى مدى عقود، أشاد المجتمع المصرفي الدولي به، لتنشيطه اقتصاد لبنان، وإبقائه مستقرا وسط الاضطرابات السياسية، والحرب مع إسرائيل المجاورة، والأزمة المالية في 2008. وتقديرًا لإنجازاته، حصل حاكم مصرف لبنان على عدد من الأوسمة، بما في ذلك ((أفضل مصرفي مركزي للعام)) عدة مرات.
ولكن عندما انهار القطاع المالي في لبنان قبل 4 سنوات، انهارت معه سمعة سلامة. وعندما تقاعد، أطلقت عليه مجلة ((إيكونوميست)) لقب ((أسوأ محافظ بنك مركزي في العالم))، لسياسته المتمثلة في اقتراض الأموال لسداد الديون للدائنين (خطة بونزي)، حيث يعتمد مخطط الاحتيال، المعروف باسم ((بونزي))، على جذب المستثمرين عبر تقديم الوعود بتحقيق عائد كبير دون مخاطرة، لكنه في واقع الأمر يعتمد على استخدام أموال المستثمرين الجدد في دفع مستحقات المستثمرين السابقين من أجل كسب ثقتهم.
وقد أدت سياسة سلامة في النهاية إلى إغراق لبنان فيما يصنفه البنك الدولي ((واحدة من أسوأ الكوارث الاقتصادية في التاريخ الحديث)).

رياض سلامة
أصبح حاكما لمصرف لبنان
في 1993.
عمل كمصرفي استثماري في بنك ((ميريل لينش)).
أخلى منصبه في مصرف لبنان عندما انتهت ولايته الخامسة في 31 يوليو.
امتدت فترة ولايته كوصي على القطاع المصرفي اللبناني 30 عاما
حزب الله يقف وراء تدهور لبنان
محللون يطلبون أن تتضمن التحقيقات والتصنيفات الأوروبية تواطؤ رياض سلامة في جرائم فساد مع حزب الله .
قدمت مصارف لبنان عمدا دعما ماديا واسع النطاق ومستداما لحزب الله وشركاته يواصل حزب الله عرقلة التحقيقات القضائية في انفجار المرفأ، وحتى يومنا هذا لم تتم محاسبة أحد
فشل البرلمان 12 مرة في انتخاب خليفة للرئيس اللبناني عون، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى سيطرة حزب الله على العملية الانتخابية

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