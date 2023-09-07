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قبل الطبيب النفسي والراقي : أنت طبيبك

9/7/2023 11:14:42 PM
(MENAFN- Al Watan) (1)يلاحظ ذوو الألباب أن ((الوسواس)) - مؤخرا - بدأ يتلف الأنفس، و((الوسواس القهري)) يعبث بالأرواح، و((البارانويا)) تفتك بالبيوت، والشك يبطش بالعائلات، ولا يمكن لـ((مُصلح)) أن يهمل أيًا من الأسباب لهذه الاعتلالات ((العنقودية)) التي لا نهاية لها.
(2)
أو لم يروا أن نقص الإيمان، ونقص فيتامين دال، ثم الأسباب العادية كالفراغ وما شابه، كلها ذرائع للمرض النفسي لا يمكن إهمالها، كلا بل إن اجتماعها أمر واردٌ جدا.
(3)
الشعور بالسحر، والرعب من ((العين))، بلغ حدودا من ((الجنون)) لا يمكن للعقول السليمة استيعابها، بل إن أغلب من يعانون لا يملكون ما يُحسدون عليه، و((الجهل)) سيد المشهد.
(4)
يقول الرحمن - جلّ في علاه - في محكم التنزيل الذي هو شفاء: ((أمن يجيب المضطر إذا دعاه))، كلمة ((دعاه)) تأتي كحافز لترميم العلاقة مع الله بمبادرة ذاتية دون الاستعانة بأي شيء، وأي حي، وذلك عبر وسائل لا تكلّف شيئا، إذ يجدها كل من نشدها بثقة لا يخاف بخسًا ولا رهقًا.
(5)
ويقول الطب: ساعدنا على نفسك، من حيث الوصف الدقيق للمشكلة، والثقة بقرار الطبيب، والسلامة من أطباء ((المجالس)) الذي يشخصك ويخرج لك الدواء من جيبه قبل أن يرتد إليك طرفك، وكم بيننا من ((مبلسين)) يطعنون بمواربة جريئة بالطب والأطباء، وكأنهم يملكون من الأمر شيئا..
(6)
العلاج الذاتي أهم جزء في رحلة الخروج من الأزمات الروحية، والاضطرابات الوجدانية، والاعتلالات النفسية، ذاك أن النهوض والخروج من ((القمقم)) لا يمكن أن يقدمه أحد لمريض، إن لم يبادر.
ماذا يفعل القرآن، والطب، أمام ((مريض)) يائس، ومقتنع أن علاجه صعب، ولا يثق بأحد؟!.
(7)
انهض، واصطبر، ولا تبتئس، فهذا النفق ليس له نهاية، لكنه متعدد ((المخارج))، واهرب إلى الضوء، ولا يستغلك أحد، بالزيت والماء، والأدوية المتكدسة بالصيدلية، فأنت ((طبيبك)).

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