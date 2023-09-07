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الفقراء هم المنتجون

9/7/2023 11:14:42 PM
(MENAFN- Al Watan) الزكاة حق مفروض للفقراء في أموال الأغنياء، وليست هي بصدقة، بل إنها سميت ((صدقة))، لأن صدق المرء في دينه يظهر بأدائها حق واجب الأداء، حيث عبر عنها بالحق في آية من سورة المعارج، إذ قال الله تعالى ((والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم))، فالمراد بالحق هنا هو الزكاة بدليل وصفه بمعلوم، لأن مقدار الزكاة الذي يؤخذ من أموال الأغنياء مقدر ومعلوم كما هو مذكور في كتب الفقه الإسلامي. وإذا كان للفقراء حق في أموال الأغنياء أفلا يكون هذا منطبقا على مبدأ الاشتراكية تمام الانطباق؟.
ثم إن الإسلام لم يجعل هذا الحق للمعوزين من الفقراء لمجرد كونهم فقراء، كلا، بل هم بحالاتهم في الفقر مختلفون متفاوتون، فمنهم العاجز الضعيف، ومنهم القوي المكتسب، وكان رسول الله يعطي الأول ويمنع الثاني، حيث قيل في ((زاد المعاد)): وكان من هدي رسول الله إنه إذا علم من الرجل أنه من أهل الزكاة أعطاه، وإن سأله أحد من أهل الزكاة، ولم يعرف حاله، أعطاه أيضا، ولكن بعد أن يخبره بأنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فمن هذا نتعلم أن الشرع الإسلامي لا يعتبر للمرء حقا في العيش إلا من عمله وكسبه، فالزكاة إنما هي للعاجز الضعيف لا للقوي المكتسب، ومما يدل على أن أموال الزكاة ليست في جبايتها كالضرائب التي تجبيها الحكومة، لتجمعها في خزانتها، بل هي تجبى لتفرق وتوزع على الفقراء في محلها. وما ذكره الرواة أن رسول الله كان يفرق الزكاة على المستحقين الذين في بلد المال، وما فضل عنهم منها حمل إليه وفرقه هو. وذكروا أيضا أنه أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، وأمره بأخذ الصدقة من أهلها وتفريقها على فقرائهم، ولم يأمره بحملها إليه.
إن وجوب هذا الحق على الأغنياء يستند إلى أمرين: أحدهما التعاون المقضي به عليهم بحكم الاجتماع الذي ورد الأمر به في كتاب الله ((وتعاونوا على البر والتقوى))، فإنهم يعيشون مجتمعين مع الفقراء، مختلطين بهم، بحيث تتألف من الجميع زمرة اجتماعية لحياة كل فرد منها صلة بحياة الآخر، شاء أو أبي، ولا ريب أن كل زمرة اجتماعية من الناس تكون بمثابة بنيان واحد، وكل فرد منها يكون بمثابة حجر في ذلك البنيان. فكما أن البنيان يشد بعضه بعضا، كذلك الذين يعيشون في مجتمع واحد يجب أن يشد بعضهم بعضا بالتعاون، ولولا التعاون لما بقي للاجتماع معنى.
والأمر الثاني أن الفقراء هم الأكثرون في كل زمرة اجتماعية، وهم أرباب العرف وأصحاب الكد والعمل، فهم في الحقيقة هم المنتجون لكل ما في يدي الناس، وليس من الحق ولا من المحرمة والإنصاف أن يستأثر عليهم بأموالهم، ومن ثم صار لهم حق في أموال الأغنياء، وهذا هو مبدأ الزكاة، وهو منطبق على مبدأ الاشتراكية كل الانطباق.
قد يكون الكنز اسما للمال المحرز في وعاء أو للمال المدفون في الأرض. غير أن المراد به هنا معناه المصدري، أي جمع المال وادخاره، فإن ذلك حرام في الاسم. إن كنز المال شيء والزكاة شيء آخر، فالأول منهي عنه والثاني مأمور به، ونسخ المنهي عنه أنه يكون بالإباحة، والزكاة التي هي إعطاء المال لا تتضمن إباحة كثيره، أي جمعه وادخاره، فكيف تكون ناسخة لها.
كل ما ذكرناه لك فيه تقدم يريك بوضوح أن دين الإسلام بعيد كل البعد عن ((الرأسمالية)) الجشعاء الظالمة المستبدة بنعم الله التي جعلها مشاعة بين خلقه.
1943*
** كاتب وشاعر عراقي ((1875 - 1945))

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