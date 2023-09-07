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المسلمون ارتابوا بالفيلسوف وتوجسوا خيفة منه

9/7/2023 11:14:42 PM
(MENAFN- Al Watan) نهض ابن رشد ضد الأفلاطونية الجديدة لفلاسفة المشرق وضد الضعف الجدلي للمتكلمين المسلمين الأشاعرة، وضد الدوغمائية التبسيطية والشرعوية للفقهاء. وحاول أن يضع محل كل ذلك المنهجية البرهانية أو (التحليلية أو الأنا الوطيقا). ثم المحاجة الجدلية (أو الطوبيقا)، ثم المجادلة الخطابية أو (الخطابة). ثم المقولات المنطقية أو (الأورغانون آلة المنطق). وهي مجمل الأشياء التي تحدد الموقف الفلسفي والممارسة الفلسفية لأرسطو ومن خلال هذا الجهد المبذول لعقلنة المعرفة لا يبدو أن ابن رشد قد تعرف على مكتسبات المعتزلة، نقول ذلك ونحو نعلم أن المعتزلة كانت تمثل مدرسة مهمة عملت الكثير بين القرنين الثاني والرابع الهجري/ أي الثامن والعاشر الميلادي من أجل زيادة الثقة بالعقل، ولكن تعاليمها ومكتسباتها المعرفية لم يتح لها أن تنتشر في الغرب الإسلامي (أي في الأندلس والمغرب الكبير) بسبب معارضة الفقهاء المالكيين لها. وهذا هو سبب عدم تعرفه عليها وهم الفقهاء أنفسهم الذين أمروا بسجن ابن رشد في أواخر حياته.
في الحقيقة أن الموقع السياسي والاجتماعي للفقهاء يمثل أحد المعطيات الدائمة لتاريخ الفعالية الفكرية بشكل عام. والفكر الديني بشكل خاص في الغرب الإسلامي، إن الضغط الايديولوجي القوي كان قد فرض في كل مكان المذهب المالكي بصفته التجسيد الوحيد للإسلام (أو) التعبير الوحيد عن الإسلام فبعد سقوط خلافة قرطبة عام (1031م) وتفكك السلطة في إمارات الطوائف والضغط المتزايد لعملية استرجاع إسبانيا من قبل المسيحيين. راح الإسلام يغذي ايديولوجيا كفاحية (هي الجهاد) من أجل تجييش أكبر عدد ممكن من الناس. وهذا ما شجع على ازدياد أهمية دور الفقهاء ثم بشكل أكثر ازدياد أهمية الدعاة الشعبيين والوعاظ، ولذا فبدلًا من أن نتحدث عن ((تعصب)) المرابطين والموحدين، فإنه ينبغي علينا كمؤرخين أن نتحدث عن الشروط الاجتماعية والايديولوجية لكيفية ممارسة الفكر في الغرب الإسلامي.
فالصعوبات التي اصطدم بها ابن رشد والاعتناق الظاهري أو الصادق لابن ميمون للإسلام كل ذلك يدل على مناخ عام وفيما وراء الحالة الأندلسية فإنه يدل على ذلك الصراع العتيق الذي اندلع في الإسلام بين العلوم العقلانية أو (الدخيلة) وبين العلوم الدينية أو التقليدية (أي النقلية). ويمكن القول إن الصراع الذي جرى بين المعتزلة والحنابلة في بغداد في القرن الثالث الهجري، التاسع الميلادي، يعبر في آن واحد معًا عن انقسام سوسيولوجي ثقافي، ثم عن الحدود الفلسفية الخاصة بملكات المعرفة وطرقها وأماكنها.
كان الغزالي (الذي مات عام (1111م) قد خلع على هذا التضاد بعدًا تأمليًا استحوذ على كل اهتمام ابن رشد بعد قرن من ذلك التاريخ، والواقع أن مؤلف إحياء علوم الدين، قد خاض المعركة ضد النزعة الحرفية الجافة للفقهاء، وضد التركيبات الغنوصية للباطنية، وضد الانحرافات المهرطقة للفلاسفة وكل ذلك باسم الدين الروحاني المنفتح على المعرفة العقلانية الممارسة داخل الحدود الصارمة لظاهرة الوحي، هذه الظاهرة التي تتعالى على كل تفحص نقدي.
لقد اختار ابن رشد الغزالي كمحاور لكي يتقدم فلسفيًا (اليوم نقول علميًا) بالمسألة الحاسمة الخاصة بعلاقات الفلسفة والدين، انظر عنوان كتابه: فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال.. وفيه يرد على كتاب الغزالي الذي يحمل العنوان التالي: فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة، ثم حاول ابن رشد في كتاب آخر هو تهافت التهافت أن يرد على كتاب الغزالي تهافت الفلاسفة.
وبشكل عام نلاحظ أن ابن رشد قد حط من قدر منهجية المتكلمين في كتابه الكشف عن مناهج الأدلة. كما أنه ألف رسالة مهمة في أصول الفقه هي بداية المجتهد.
إن كل هذه المؤلفات تبرهن لنا إلى أي مدى كان ابن رشد يريد أن يظل مفكرًا مسلمًا يتحمل فكريًا بكل ثقافته الفلسفية والمعرفة العلمية المتوافرة في عصره، أقول يتحمل مسؤولية جميع المشاكل التي تولّدت عن المقارعة بين ظاهرة الوحي القرآني وبين الموقف الفلسفي المحض الأكثر صرامة. لقد بتر المسيحيون اللاتينيون وعلى أثرهم ارنست رنیان فكر ابن رشد عندما لم يروا فيه إلا الشارح لأرسطو.
وأما المسلمون فقد ارتابوا بالفيلسوف وتوجسوا خيفة منه إلى درجة أنهم نسوا المفكر أو أهملوه تمامًا أي لم يروا إلا الفقيه أو (قاضي القضاة).
1997*
* باحث أكاديمي ومؤرخ جزائري ((1928 - 2010))

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