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( الخبز والصمت) خففت اعتراضاتي على القصة الحديثة

9/7/2023 11:14:42 PM
(MENAFN- Al Watan) أحب – بل يلزمني- أن أكشف لك بادئ ذي بدء عن موقفي من هذه المجموعة لأنه يمثل لي تجربة خاصة لم تمر بي من قبل، ولأنه - فوق ذلك يحملني على تأمل قضية فنية عامة لا يخلو بحثها من متعة، قضية لقاء القارىء بالنص الأدبي- هل ينبغي له كي يحسن فهمه وتذوقه واستجلاء أسراره وغموضه أن يلم من سابق بشيء من سيرة المؤلف فيعلم خصائص بيئته ونشأته وثقافته وعقائده في مواجهة المجتمع والفن وارتجاجات معاناته للحياة والعواطف، أم ينبغي له لكي يخلص له الفهم والتذوق صرفاً أن يهمل هذا كله ويطرحه وراء ظهره ليتفرغ أتم التفرغ إلى النص وحده، باعتباره مخلوقاً له ذاتيته المستقلة التي يضر بها أن يضاف إليها شيء من خارجها وبخاصة إذا كانت هذه الإضافات نوعاً من الحكايات والنوادر المسلية التي لا تتورع أحياناً من الانزلاق إلى نشر المثالب والفضائح وجوانب الشذوذ التي كان يعاني منها المؤلف، سيفسد متعة القارئ ويزيغ بصره بحثه الدائب عن انعكاسات السيرة على النص.
وقد مالت بعض مدارس النقد الحديثة – وبخاصة في الفنون التشكيلية - إلى تحبيذ الرأي الثاني يريدون أن يكون لقاء القارئ بالنص لقاء مباشرا صميما، ثنائيا لا ثلاثياً، ووجدتني أحياناً أنجذب إلى هذا الرأي بل أتطرف إلى تحبيذ لقاء النص دون أن يسبقه- وإن تطلبت أن يلحقه- قراءة حكم النقاد عليه أنني أريد أن أرفع عن القارئ كل وصاية وإمساك بلجام لا توقيرا لحريته ونضوج رشده فحسب - بل لأن حياده في نطاق قدرة البشر - هو عندي مفتاح المتعة حين يتم اللقاء لا بين شخصين يحدد سمتهما على الأرض زمان ومكان، بل بين ذهنين مجردين يتلاقيان في سماء الرؤى وعالم الإيهام وهذه هي لغة الفن، ثم أرتد وأميل أحياناً إلى الرأي الأول وأنا واقف - مثلاً - أمام لوحة لفان جوخ سينتفي عنها التكتم وتفصح، لن تبقى اللمسات بالفرشاة تسجيلا لخطوط ، بل انتقاضات عذاب لا بد أن يمسك قلبك، لن تكون حدة الألوان انعكاساً عن الطبيعة بل انفجارات نفس كان لا بد لها أن تحترق؛ لأنها ملتاعة ظمأ وهياماً بالنور، نور الشمس ونور أفق يشرق على الإنسانية بالصفاء والمحبة والعدل.
أعود إلى موقفي من هذه المجموعة لقد سبق لي أن كتبت مقدمات لمجموعات من القصص القصيرة كثرت حتى أصبحت لا أعرف عددها، وصرت موضع تندر، فيقال كما يجلس العرضحالجي مأجوراً أمام باب المحكمة يتصيد كل داخل، جلست متطوعاً أمام باب القصة القصيرة، أفعل فعله، وإن لم يكن لي عذره، وكان جزائي اتهاما لي بأنني مالأت الجميع أحياناً بالكلام وأحياناً بالصمت، وأود أن أنتهز لحظتي هذه فلعلها الأخيرة لأبرئ نفسي من التهمتين.
اليوم ها أنذا وهذه التجربة الجديدة أكتب عن مؤلف لا أعرفه، لم أقابله من سابق، لا أعرف أي شيء عن حياته وإنتاجه. لم أصافحه فأعرف من لمسة يده قدرته على الإفصاح ليس لليد قناع كالوجه، لم أنظر إلى عينيه لأرى مدى استقراره ونوع حياته، لم أر ابتسامته لأعرف حلوة أم ممرورة أم مجرد قالب ثابت، ولكني بعد أن قرأت مجموعته مرتين أصبحت أعرف الإنسان وإن جهلت شخصه وشكله برزت لي صورته بأتم وضوح وجلاء، لم أعهدهما فيمن كتبت لهم وكنت أعرفهم، أبعد هذا دليل على أن الاتصال إنما يتم في عالم الفن عالم الرؤى والإيهام كما قلت كيف حدث هذا؟ لأن نغمة الصدق في هذه القصص بينة لا مراء فيها، الصدق من أجل الصدق وحده، لم يصل إلى الصدق عن طريق الصنعة احتذاء بقواعد الشكل المقررة، بل وصل إلى الصنعة عن طريق الصدق فالصنعة لا بد منها في الفن ولكن لا يزال الصدق هو السبيل الوحيد إليها، إنه لا يؤلف قصة تصيدا لموضوع أو زهواً ببراعة سرد حكاية مسلية، أو تلذذاً بالقدرة على الخيال، ويظل مهموماً بالترتيب الزمني أو التشريحي لأعضاء القصة، وإنما لتنفيث هموم تمتلئ بها نفسه وتنهشه حتى تكاد تمضي روحه، ومع الإفضاء برء مخادع لأن الداء مزمن غلاب، لم يقصد الترتيب فكوفئ في النهاية بدلاً من التشريب بأن واتته طواعية حبكة تقيم قصته في بنيان متكامل منسق ينبع ويصب بعضه في بعض - حبكة لا بد منها لكل عمل فني.
قرأت هذه المجموعة بشعور مزيج من الاستعبار والغبطة، الاستعبار لأنها ذكرتني بالقصة القصيرة عندنا أيام (المدرسة الحديثة) وكنت من تلاميذها، نشأت بعد هبة مصر في أعقاب الحرب العالمية الأولى، قالبها مستورد، لإثراء الأدب العربي ومجاراة أوروبا، كانت قصصاً واقعية اجتماعية مبعثها البحث عن التراث واستقلالها
القصة الحديثة لا تزال تشق طريقها ولم نهتد بعد إلى القالب الأمثل الذي تستقر فيه.
عجبت حين رأيت أغلب اعتراضاتي عن القصة الحديثة قد خفت وتحققت معظم آمالي لها في هذه المجموعة التي أقدمها إليك، فهي عندي خير مثل ننشده لمحاولاتها الوصول إلى النضج. حجم صغير، بل في أغلبها قصير جداً، تركيز شديد، لم يمنعها تتابع التقطع بسبب الجمل القصيرة المستقلة من تملك قدر لا بأس به من السيولة والتدفق لحنها شمولي، بعدها عن الافتعال فهي صادقة كل الصدق، نبعت كما قلت من هموم تنهش المؤلف الألفاظ غير مستمدة من المعاجم بل تحمل بصمات المؤلف وشحنة تعجب، كيف احتواها قالبها، تجاورت كلمات لم تتجاور من قبل، وتجمعت في اليد في نسق يبهرك أشتات لم تتجمع من سابق، ملك المؤلف أسلوبه الذاتي الذي يدل عليه ويميزه عن غيره، وهذا هو أعز مطامح، الفنان، ليس هدفها التسلية بل تناول قضايا يبدو أنها تلح على المؤلف إلحاحاً شديداً سنراها فيما بعد النظرة في الأعم إلى الداخل، (اللون والصوت والحركة في الخارج ليست جميعها سوى صدى حقيقي لما نحس هنا في أعماقنا رقصة الخبز والصمت). اهتمامها بالمشاعر إذن مثل أحداث العالم الخارجي. إنما لا تريد إخبارك وإعلامك بل رج شعورك إلى حد الإيلام، الجموع لديها تتناوب والفرد دور البطل، وأغلب الأفراد ليس لهم أسماء.
يصل إلينا بوضوح من تحت السطور صوت إنسان يحدثنا، ندرك أنه يعيش في بيئة صحراوية برمالها وجبالها وسيولها ويعبرها. ولأن النظرة هي إلى الداخل فإن نصيب هذه البيئة من التعريف قليل جداً، وكنت أتمنى للبيئة الجغرافية نصيباً أكبر من اهتمام المؤلف. كانت أمامه فرصة ضيعها للالتفات إلى عبقرية المكان أن بروز البيئات المحلية المتباينة هو الذي يبني للقصة العربية رقعتها الفسيحة، وندرك أن هذا الإنسان الذي يحدثنا وليس هو المؤلف بل وليد خياله - صاحب نظرة فاحصة تزهو بقدرتها على التغلغل في النفوس يكشف أسرارها، في أغلب الأمر يكشف عاهاتها، إنه يكشف الإنسان الخائف، الإنسان البخيل، الإنسان الأناني، يكشفهم جميعاً، هناك في داخله (قصة تموت وحدك) إنه منحبس داخل نفسه في مواجهة ضغوط المجتمع وزيفه ونفاقه وتعاسته، لا يجد هذا الإنسان مكاناً يتراجع إليه سوى دخيلة نفسه وهو في انحباسه داخل نفسه لائذ بالصمت، ليس لك وهو في كل الحالات التراجع الوحيد والهزيمة الفريدة التي لا يدركها الجميع ولكنها لا تحسب هزيمةً ولا تراجعاً.. الصمت.. الصمت.. ربما يكون في قليل من الأحوال منطلقاً لصرخة مدوية) سوی الصمت (قصة الخبز والصمت) وهو يتعذب لهذا الانحباس فنحن لا نفقد الأمل في خلاصه، انحصر دوره في مراقبة المجتمع والأفراد بعين صقر الصحراء، ثم - يا لمأساته؟ - لا يتمثل له الاتصال وممارسة الحرية إلا بارتكاب الخطيئة.
أما المأساة كل المأساة فهي مأساة ابن المجتمع الشاب الفنان الذي يؤمن بأن الفن هو أقوى سلاح لنقل هذا المجتمع من الجمود إلى الحركة، من الغيبوبة إلى الوعي، فلا يكون نصيبه إلا الصد والإعراض ويصاب بخيبة أمل تكاد تكون قاتلة.
ونرى هذا الفنان في صورة أخرى وهو يؤمن أن لا فن بلا حرية، وأن أبسط مظهر لهذه الحرية يتمنى أن يجده في مجتمعه هو قدرة الإنسان أن يقول ولو مرة واحدة لا! حتى في وجه أبيه. بجانبه أم لم تستطع طول حياتها أن تقول لا.
ألسنا نجد في هذا المجتمع الصحراوي كما صورته هذه المجموعة خلاصة كل المشكلات التي تعاني منها البلاد التي يتجاذبها القديم والجديد. الأصالة والحداثة.
هالني مقدار القتامة التي صبتها هذه المجموعة في قلبي، يكفي أن تقرأ مطلع قصة (يحكى أن) حتى تصدقني، بدلاً من الأمل الذي يرمز له بازدهار زهرة مرة كل عام. إذ بنا لا نرى إلا زهرة تذبل مرة كل عام، ما كل هذا اليأس.
ومع هذا قبلت هذا كله ورأيت هذا الصوت الذي يحدثنا عبر السطور يؤمن أن الإنسان لن يقدر النور حق قدره ويعشقه إلا إذا دفعته يد ليسقط في أعمق الآبار المظلمة، إلا إذا قيدته بالسلاسل التي تدمي معصميه ليدرك بعد حلها معنى الحرية. ليس التبشير مقصوراً على إعلاء شأن الفضائل بل على ذم الرذائل وإبرازها في أشنع صورة. إن نعيم الجنة يتراءى لنا في أتم بهائه إذا قرأنا وصف الجحيم وهول عذابه، ولا عجب فإن هذا الصوت يأتي من بلاد تؤمن بأن آخر الدواء هو الكي.
كم أتمنى لهذه النظرة المنصرفة كل الانصراف للداخل أن تتحول ولو نصف نصف إلى الخارج أيضاً، فتتجلى لها الطبيعة والناس غير محرومة كل الحرمان من بهاء الصورة التي فطرهم الله سبحانه عليها. أتمنى أن لا يكون أثر الاحتجاج صرخات حنق مولولة، لم لا يكون بدلها ابتسامة تعجب أو دعابة من عبث الأقدار وقسوتها، لم لا نترك للأمل باباً ولو موارباً. وهذه شيمة نفس حرة أبية متلهفة على الخير والعدل والطهر والسماحة. تأبى النفاق والحلول الوسطى. لا ترضى بالحسن دون الأحسن. آمالها تطلب الحدود القصوى وترفض حكم الواقع وطاقته، لأنه عجز وتسليم. إنها تئن أنين الثكلى حين ماتت في القلوب أنشودة الألفة الأبدية على حين يغرق بقية الناس في اللهو والأكل والشرب والنوم. إنني واثق أن المؤلف سيحقق أملي فيه، فهو يثبت لنا في قصته (الاتجاه شرقاً) أنه قادر على أن ينطق هذا الإنسان الذي يحدثنا من خلال السطور بالإيمان بالحياة والخير وقيمة الجهاد لنصرة الحق.
لا أدري كيف أشكر صديق الطرفين البعيدين على تعريفي بهذه المجموعة التي رجتني رجاً عنيفاً أخرجني من ركود واعتكاف، إنني أستخسر حقاً أن تمر هذه المجموعة دون أن تحظى بما هي جديرة به من اهتمام.
1977*
* من تقديمه مجموعة ( الخبز والصمت) لمحمد علوان.
* كاتب وروائي مصري ((1905-1992))

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