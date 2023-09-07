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الغناء .. الغناء!

9/7/2023 11:14:41 PM
(MENAFN- Al Watan) هناك في الجنوب القصي وهنا في أقصى الذاكرة كان الغناء يجد له مساحة شاسعة من نفوسنا، كان الغناء يتجول بين تلك الأودية وعلى قمم الجبال التي تلتفع بأشجار العرعر.
أعرفه، كان يفتن النساء والشباب بصوته وهو يرتفع حتى يكاد يصل إلى مدار الطير وينخفض ينخفض حتى يلامس شغاف الفؤاد. كان يغني للحب وللإنسان للعمال وهم يشيدون البناء للعصافير وهي تغادر أوكارها بحثًا عن الرزق، وفجأة غاب صوته، وكان الغناء همسًا وعلى استحياء، أذكر هناك في القرية. عندما تعيد المرأة طلاء البيت كيف تشدو بين لحظة وأخرى بالغناء الجميل.
وما زال صوت الفلاح على بئر الماء يتناغم بشكل رائع مع صوت تدفق الماء، ما زال منقوشا في الذاكرة، وهنا وهناك على سواحل البحار في الشرق أو في الغرب في هذه الصحراء الممتدة حد الدهشة يرفع الإنسان صوته خلف ناقته، وكأنه بذلك يشعر نفسه بقدرته على البقاء ويُشعر نفسه بتفاعل الداخل فيه مع الخارج الذي يعيشه وينعكس عليه سلبًا وإيجابًا.
كان الغناء والرقص المبهج في حفلات الزفاف في المناسبات التي تخلقها الظروف، نجدها فرصة للفرح للبوح، كنا نهمهم ببيت شعر شعبي بأغنية شعبية.
ما الذي حدث لنا؟ ما الذي حدث بيننا؟ لماذا يغادرنا الغناء الجميل؟ إلى ذلك الحزن الشفيف الذي تراه فيمن حولك ويراه الآخرون فيك ولا نملك سويا غير هذا الضباب الجميل!!
1989*
* أديب وصحافي سعودي ((1950- 2023))

MENAFN07092023000089011017ID1107030924

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