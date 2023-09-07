الصيفية السعودية فاخرة
التاريخ
9/7/2023 11:14:41 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت فترة الانتقالات الصيفية السعودية تعاقدات فاخرة وخرافية، تحدث للمرة الأولى في الدوري السعودي للمحترفين، وقدمت أسماء عالمية كبرى للملاعب السعودية، لترتدي قمصان أندية روشن. ولم تقتصر التعاقدات الكبرى على الأندية الـ4 التي استحوذ على 75% منها صندوق الاستثمارات العامة، بل امتدت إلى أندية أخرى. وجاءت الصفقات التاريخية امتدادا للصفقة التي أبرمها النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، عندما تعاقد مع اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.
البداية اتحادية
كان الاتحاد أول المتحركين صيفا، ونجح في التعاقد مع الفرنسيين كريم بنزيما ونجولو كانتي، ثم التوقيع مع البرتغالي جواو جوتا، قبل أن يتعاقد مع البرازيلي فابينيو، ويزيد من قوة تعاقداته وحراسة مرماه بالتعاقد مع الحارس الدولي عبدالله المعيوف، قادما من الهلال في صفقة مفاجئة للغاية.
تحرك الزعيم
تحرك الهلال خلال الانتقالات الصيفية من أجل تعويض غيابه عن التعاقدات في الموسم الماضي، لمنعه من التسجيل فترتين، حيث تعاقد مع البرتغالي روبين نفيز، والسنغالي كاليدو كوليبالي، والصربيين ميلينكوفيتش سافيتش وألكسندر ميتروفيتش، والبرازيليين نيمار جونيور ومالكوم فليب، والمغربي ياسين بونو، والمدافع الدولي حسان تمبكتي بصفقة شهدت لغطا كبيرا، والحارس الشاب محمد الربيعي.
رد نصراوي
لم يقف النصر مكتوف الأيدي، بل ذهب هو الآخر للرد على منافسيه بإبرام صفقات لا تقل قيمة عن صفقات الأندية الأخرى. فبالإضافة إلى تعاقده مع البرتغالي الكبير كريستيانو رونالدو، تعاقد مع مواطنه أوتافيو أدميلسون، والإسباني إيميريك لابورت، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي أليكس تيليس، والإيفواري سيكو فوفانا.
ترميم الأهلي
لأنه كان بحاجة لترميم صفوفه بعد عودته إلى دوري الكبار، رممت إدارة الأهلي صفوفه بالتعاقد مع السنغالي إدوارد ميندي، والجزائري رياض محرز، والبرزيليين روبيرتو فيرمينيو وروجيرو إيبانيز، والفرنس آلان سانت ماكسيميان، والتركي مريح أديميرال، والإيفواري فرانك كيسيه، والشاب الإسباني جابرييل فيجا الذي تعتبر صفقته مدوية، بعد التنافس مع نابولي الإيطالي وبرشلونة الإسباني، بالإضافة إلى الخماسي المحلي: سميحان النابت، وفهد الرشيدي، وعبدالله عطيف، وبسام الحريجي، والمهاجم الدولي فراس البريكان الذي كان انتقاله للراقي مفاجئا للغاية، ولا سيما أنه جدد عقده مع ناديه السابق الفتح حتى 2028، لكنه كسر عقده بعد ذلك.
مفاجأة الكوماندوز
لم تقتصر الصفقات الخيالية على الأندية التي استحوذ صندوق الاستثمارات العامة على ما نسبته 75 % منها، بل كان للأندية الأخرى نصيب في إبرام صفقات كبرى، ومنها تعاقد الاتفاق مع الإنجليزي الشهير جوردان هندرسون، والفرنسي موسى ديمبلي، والهولندي فينالدوم، والإسكتلندي جاك هندري.
أقل التعاقدات
يعد الشباب الأقل تعاقدا بصفقات قوية، إذ اقتصر تعاقده مع البلجيكي كاراسكو، والكولومبي جوستافو كويلار، والسنغالي حبيب ديالو، والمغربي رومان سايس، بالإضافة للواعد نواف الصعدي، قادما من أبها.
صفقات رائعة
تعد صفقة توقيع الوحدة مع المغربي الدولي جواد الياميق، والنيجيري أودوين إيغالو أبرز تعاقدات فرسان مكة. بينما كان توقيع ضمك مع المصري الدولي طارق حامد واحدا من أبرز التعاقدات الصيفية، وحضور البولندي غجيغوش كريتشوفياك إلى أبها كان أبرز صفقات زعيم الجنوب. أما الفتح فنجح في التوقيع مع البلجيكي جايسون ديناير، بينما تعاقد الفيحاء مع الزامبي الدولي فاشون ساكالا، والإيفواري الدولي جيسلان كونان. وكان تعاقد الأخدود مع الكاميروني ليندر توامبا أبرز تعاقدات الضيف الجديد. بدوره، تعاقد الرياض مع الإسباني خوانمي في أبرز صفقاته الصيفية، على الرغم من أنه كسب خدمات عدد من اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي، وكذلك اللاعبون المحليون.
- بنزيما أشعل سوق الانتقالات بتوقيعه للاتحاد.
- الهلال عوض الغياب بـ7 صفقات عالمية.
- النصر رد بـ7 تعاقدات مرعبة في صفوفه.
- الأهلي رمم خطوطه بـ8 أجانب عالميين.
- قائد ليفربول يقود الاتفاق في صفقة مدوية.
- البريكان كسر عقده للانتقال للأهلي.
- صفقة تمبكتي أثارت الوسط الرياضي.
- توقيع المعيوف للاتحاد أبرز المفاجآت.
- الشباب الأقل تعاقدا وتحركا خلال الصيف.
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