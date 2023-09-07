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الصيفية السعودية فاخرة

9/7/2023 11:14:41 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت فترة الانتقالات الصيفية السعودية تعاقدات فاخرة وخرافية، تحدث للمرة الأولى في الدوري السعودي للمحترفين، وقدمت أسماء عالمية كبرى للملاعب السعودية، لترتدي قمصان أندية روشن. ولم تقتصر التعاقدات الكبرى على الأندية الـ4 التي استحوذ على 75% منها صندوق الاستثمارات العامة، بل امتدت إلى أندية أخرى. وجاءت الصفقات التاريخية امتدادا للصفقة التي أبرمها النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، عندما تعاقد مع اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.
البداية اتحادية
كان الاتحاد أول المتحركين صيفا، ونجح في التعاقد مع الفرنسيين كريم بنزيما ونجولو كانتي، ثم التوقيع مع البرتغالي جواو جوتا، قبل أن يتعاقد مع البرازيلي فابينيو، ويزيد من قوة تعاقداته وحراسة مرماه بالتعاقد مع الحارس الدولي عبدالله المعيوف، قادما من الهلال في صفقة مفاجئة للغاية.
تحرك الزعيم
تحرك الهلال خلال الانتقالات الصيفية من أجل تعويض غيابه عن التعاقدات في الموسم الماضي، لمنعه من التسجيل فترتين، حيث تعاقد مع البرتغالي روبين نفيز، والسنغالي كاليدو كوليبالي، والصربيين ميلينكوفيتش سافيتش وألكسندر ميتروفيتش، والبرازيليين نيمار جونيور ومالكوم فليب، والمغربي ياسين بونو، والمدافع الدولي حسان تمبكتي بصفقة شهدت لغطا كبيرا، والحارس الشاب محمد الربيعي.
رد نصراوي
لم يقف النصر مكتوف الأيدي، بل ذهب هو الآخر للرد على منافسيه بإبرام صفقات لا تقل قيمة عن صفقات الأندية الأخرى. فبالإضافة إلى تعاقده مع البرتغالي الكبير كريستيانو رونالدو، تعاقد مع مواطنه أوتافيو أدميلسون، والإسباني إيميريك لابورت، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي أليكس تيليس، والإيفواري سيكو فوفانا.
ترميم الأهلي
لأنه كان بحاجة لترميم صفوفه بعد عودته إلى دوري الكبار، رممت إدارة الأهلي صفوفه بالتعاقد مع السنغالي إدوارد ميندي، والجزائري رياض محرز، والبرزيليين روبيرتو فيرمينيو وروجيرو إيبانيز، والفرنس آلان سانت ماكسيميان، والتركي مريح أديميرال، والإيفواري فرانك كيسيه، والشاب الإسباني جابرييل فيجا الذي تعتبر صفقته مدوية، بعد التنافس مع نابولي الإيطالي وبرشلونة الإسباني، بالإضافة إلى الخماسي المحلي: سميحان النابت، وفهد الرشيدي، وعبدالله عطيف، وبسام الحريجي، والمهاجم الدولي فراس البريكان الذي كان انتقاله للراقي مفاجئا للغاية، ولا سيما أنه جدد عقده مع ناديه السابق الفتح حتى 2028، لكنه كسر عقده بعد ذلك.
مفاجأة الكوماندوز
لم تقتصر الصفقات الخيالية على الأندية التي استحوذ صندوق الاستثمارات العامة على ما نسبته 75 % منها، بل كان للأندية الأخرى نصيب في إبرام صفقات كبرى، ومنها تعاقد الاتفاق مع الإنجليزي الشهير جوردان هندرسون، والفرنسي موسى ديمبلي، والهولندي فينالدوم، والإسكتلندي جاك هندري.
أقل التعاقدات
يعد الشباب الأقل تعاقدا بصفقات قوية، إذ اقتصر تعاقده مع البلجيكي كاراسكو، والكولومبي جوستافو كويلار، والسنغالي حبيب ديالو، والمغربي رومان سايس، بالإضافة للواعد نواف الصعدي، قادما من أبها.
صفقات رائعة
تعد صفقة توقيع الوحدة مع المغربي الدولي جواد الياميق، والنيجيري أودوين إيغالو أبرز تعاقدات فرسان مكة. بينما كان توقيع ضمك مع المصري الدولي طارق حامد واحدا من أبرز التعاقدات الصيفية، وحضور البولندي غجيغوش كريتشوفياك إلى أبها كان أبرز صفقات زعيم الجنوب. أما الفتح فنجح في التوقيع مع البلجيكي جايسون ديناير، بينما تعاقد الفيحاء مع الزامبي الدولي فاشون ساكالا، والإيفواري الدولي جيسلان كونان. وكان تعاقد الأخدود مع الكاميروني ليندر توامبا أبرز تعاقدات الضيف الجديد. بدوره، تعاقد الرياض مع الإسباني خوانمي في أبرز صفقاته الصيفية، على الرغم من أنه كسب خدمات عدد من اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي، وكذلك اللاعبون المحليون.
- بنزيما أشعل سوق الانتقالات بتوقيعه للاتحاد.
- الهلال عوض الغياب بـ7 صفقات عالمية.
- النصر رد بـ7 تعاقدات مرعبة في صفوفه.
- الأهلي رمم خطوطه بـ8 أجانب عالميين.
- قائد ليفربول يقود الاتفاق في صفقة مدوية.
- البريكان كسر عقده للانتقال للأهلي.
- صفقة تمبكتي أثارت الوسط الرياضي.
- توقيع المعيوف للاتحاد أبرز المفاجآت.
- الشباب الأقل تعاقدا وتحركا خلال الصيف.

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