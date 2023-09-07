الجماهير تلامس الـ400 ألف

الجماهير تلامس الـ400 ألف
التاريخ
9/7/2023 11:14:41 PM
(MENAFN- Al Watan) خرجت الجولات الـ5 الماضية من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم، التي سبقت فترة التوقف الحالية، بأرقام مثيرة ومميزة على صعيد الدوري، وكذلك على صعيد اللاعبين الذين أثروا الجولات الماضية بإبداعاتهم.
وكانت الانتصارات حاضرة بنسبة وصلت إلى 78% من عدد المواجهات الـ45 الماضية، وسط حضور طاغٍ للبطاقات الملونة، وكثافة جماهيرية كبرى شارفت على الـ400 ألف مشجع، مع تألق كبير للهدافين، إذ حضر الهاتريك 4 مرات في سابقة فريدة بتاريخ دوري المحترفين.
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