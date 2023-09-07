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غودوين يكمل أجانب الأخدود

9/7/2023 11:14:40 PM
(MENAFN- Al Watan) أنهت إدارة نادي الأخدود وبشكل رسمي إجراءات التعاقد مع الجناح الدولي النيجيري سافيور غودوين، حيث نجح المارد الجنوبي من شراء المدة المتبقية من عقده من ناديه الحالي نادي كاسا بيا البرتغالي.
وهذه المحطة الرابعة للاعب فقد لعب لنادي أوستند ونادي روزلار وكاسا البرتغالي، وبذلك يغلق المارد الأخدودي تعاقداته الأجنبية بعد الحارس البرازيلي باولو والمدافعين بوركا وسولومون وتناسي والإسباني أليكس والمهاجم الكاميروني توامبا.
وعلى صعيد متصل علمت "الوطن" من مصادرها، أن إدارة النادي رفضت وبشكل قاطع عدد من العروض التي قدمت لعدد من نجوم الفريق في الوقت الحالي أبرزهم حسين الزبداني وعيد المولد.

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