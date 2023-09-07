غودوين يكمل أجانب الأخدود

غودوين يكمل أجانب الأخدود
التاريخ
9/7/2023 11:14:40 PM
(MENAFN- Al Watan) أنهت إدارة نادي الأخدود وبشكل رسمي إجراءات التعاقد مع الجناح الدولي النيجيري سافيور غودوين، حيث نجح المارد الجنوبي من شراء المدة المتبقية من عقده من ناديه الحالي نادي كاسا بيا البرتغالي.
وهذه المحطة الرابعة للاعب فقد لعب لنادي أوستند ونادي روزلار وكاسا البرتغالي، وبذلك يغلق المارد الأخدودي تعاقداته الأجنبية بعد الحارس البرازيلي باولو والمدافعين بوركا وسولومون وتناسي والإسباني أليكس والمهاجم الكاميروني توامبا.
وعلى صعيد متصل علمت "الوطن" من مصادرها، أن إدارة النادي رفضت وبشكل قاطع عدد من العروض التي قدمت لعدد من نجوم الفريق في الوقت الحالي أبرزهم حسين الزبداني وعيد المولد.
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