“المصرية للتأمين التعاونى” تضمن تمويلات لصالح البنك الأهلى بقيمة 200 مليون جنيه
التاريخ
9/7/2023 11:14:32 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
اتفقت الجمعية المصرية للتأمين التعاونى على ضمان مخاطر عدم السداد لتمويلات ممنوحة من البنك الأهلى المصرى لصالح عملائه من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة بقيمة 200 مليون جنيه.
وقال مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاونى، إن التمويلات التى ستضمنها الجمعية لصالح عملاء البنك الأهلى ستكون عبر فروعه المنتشرة بالقاهرة الكبرى ومناطق الدلتا ومنطقتى شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر.
وأضاف أبو العزم، أن التمويلات الممنوحة من البنك الأهلى والمقدر قيمتها بـ200 مليون جنيه تأتى ضمن برنامج تمويلات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وأوضح أن الجمعية ستضمن مخاطر عدم السداد للقروض الممنوحة من البنك الأهلى المصرى، وكذا الحريق والسطو والأخطار الإضافية وذلك وفقا لطبيعة كل مشروع.
وقال إن تمويلات البنك الأهلى التى تم الاتفاق عليها تشمل كافة المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية التى تعمل فى كافة القطاعات الاقتصادية بما فيها المشروعات السياحية والثروة الحيوانية والزراعية.
وأشار أبو العزم، إلى أن الفئات المستفيدة من التمويلات متعددة وأبرزها المشروعات الخاصة بالمرأة والمنشآت الفردية أو الشركات أو الأفراد أصحاب المشروعات أو ذوى المهن الحرة.
يذكر أن الجمعية المصرية للتأمين التعاونى قامت بصرف تعويضات لصالح البنك الأهلى المصرى منفردا فى الفترة من يناير 2023 وحتى منتصف يوليو الماضى بقيمة 54 مليون جنيه.
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