وقال مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاونى، إن التمويلات التى ستضمنها الجمعية لصالح عملاء البنك الأهلى ستكون عبر فروعه المنتشرة بالقاهرة الكبرى ومناطق الدلتا ومنطقتى شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر.

وأضاف أبو العزم، أن التمويلات الممنوحة من البنك الأهلى والمقدر قيمتها بـ200 مليون جنيه تأتى ضمن برنامج تمويلات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وأوضح أن الجمعية ستضمن مخاطر عدم السداد للقروض الممنوحة من البنك الأهلى المصرى، وكذا الحريق والسطو والأخطار الإضافية وذلك وفقا لطبيعة كل مشروع.

وقال إن تمويلات البنك الأهلى التى تم الاتفاق عليها تشمل كافة المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية التى تعمل فى كافة القطاعات الاقتصادية بما فيها المشروعات السياحية والثروة الحيوانية والزراعية.

وأشار أبو العزم، إلى أن الفئات المستفيدة من التمويلات متعددة وأبرزها المشروعات الخاصة بالمرأة والمنشآت الفردية أو الشركات أو الأفراد أصحاب المشروعات أو ذوى المهن الحرة.

يذكر أن الجمعية المصرية للتأمين التعاونى قامت بصرف تعويضات لصالح البنك الأهلى المصرى منفردا فى الفترة من يناير 2023 وحتى منتصف يوليو الماضى بقيمة 54 مليون جنيه.