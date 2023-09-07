“الالتزام الدولية” تتعاون مع“Ecs” المصرية لتقديم التعليم بمجال الجرائم المالية
التاريخ
9/7/2023 11:14:31 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
عقدت جمعية الالتزام الدولية“ICA”، وهى جهة مهنية رائدة لمجتمع الالتزام الرقابى والجرائم المالية العالمى، شراكة مع الجمعية المصرية لمسئولى الالتزام“ECS” لتقديم التعليم والتدريب فى مجال الالتزام الرقابى والجرائم المالية فى مصر والمنطقة.
وتم تصميم مؤهلات ICA والتى وصل عدد المتخصصين والمستفيدين منها لأكثر من 170 ألف متخصص على مستوى العالم، لتزويد المهنيين فى هذا المجال بالمعرفة والمهارات والسلوك الذى يحتاجون إليه للكشف عن مخاطر الجرائم المالية والتخفيف من حدتها بشكل أكثر فعالية، والجمع بين أفضل الممارسات العالمية والمهارات العملية.
وستسمح هذه الشراكة الجديدة للمتخصصين فى الالتزام الرقابى والجرائم المالية على جميع المستويات فى مصر بالانضمام إلى مجتمع ملئ بصانعى التغيير.
وستشهد الشراكة بين ICA وECS تنظيم فعاليات التواصل والتعليم وندوات تبادل الخبرات فى مصر، وسيبدأ التعاون من خلال تقديم شهادة ICA فى مكافحة غسل الأموال“AML” وشهادة ICA فى الالتزام باللغتين العربية والإنجليزية لأعضاء جمعية ECS والمجتمع المهنى بالمنطقة.
شهادة ICA فى مكافحة غسل الأموال مناسبة لأى شخص يحتاج إلى اكتساب المعرفة الأساسية فى مكافحة غسل الأموال.
وتوفر شهادة ICA فى الالتزام فهما قويا لقضايا الالتزام الرقابى الأساسية، وشكل الدورة هو التعلم المختلط والدراسة الذاتية والدورات التدريبية، ولكن يمكن أيضا تقديمه كتدريب داخلى للشركات التى ترغب فى تدريب العديد من الموظفين، ولدى الشركات أيضا خيار تلقى التدريب والتعليم افتراضياً ويمكن تخصيصه وفقا لسياساتها وإجراءاتها.
وقال بيكا دير، رئيس جمعية ICA الدولية:“أتطلع إلى العمل عن كثب مع ECS لتعزيز تعليم الالتزام الرقابى والجرائم المالية فى مصر والمنطقة، ومن خلال الجمع بين معرفة ECS بالمشهد المحلى وخبرة ICA التى تمتد لعقدين من الزمن فى تقديم تعليم عالى الجودة للالتزام ومنع الجرائم المالية على مستوى العالم، أنا واثق من أن خبرتنا المشتركة ستحدث تأثيرا حقيقيا فى تقديم الحلول المناسبة للمؤسسات والمهنيين فى المنطقة”.
وقال مصطفى عيسى، رئيس جمعية ECS المصرية:“تهدف الشراكة إلى تعزيز دور مهنة الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحوكمة الشركات من خلال الاعتماد على المؤهلات المهنية المعترف بها دولياً والتى بدورها تساعد فى التعليم المستمر والتوعية ونقل الخبرات الدولية وأفضل الممارسات فى إدارة المخاطر”.
وأضاف عيسى:“يمثل التعاون مع ICA فرصة للتعليم المستمر، لتطوير القطاعات المالية المصرفية وغير المصرفية فى مصر، ومواكبة تطورات التكنولوجيا وزيادة الوعى بأهمية الالتزام ودوره فى الاستدامة واستقرار السوق”.
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