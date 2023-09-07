وتم تصميم مؤهلات ICA والتى وصل عدد المتخصصين والمستفيدين منها لأكثر من 170 ألف متخصص على مستوى العالم، لتزويد المهنيين فى هذا المجال بالمعرفة والمهارات والسلوك الذى يحتاجون إليه للكشف عن مخاطر الجرائم المالية والتخفيف من حدتها بشكل أكثر فعالية، والجمع بين أفضل الممارسات العالمية والمهارات العملية.

وستسمح هذه الشراكة الجديدة للمتخصصين فى الالتزام الرقابى والجرائم المالية على جميع المستويات فى مصر بالانضمام إلى مجتمع ملئ بصانعى التغيير.

وستشهد الشراكة بين ICA وECS تنظيم فعاليات التواصل والتعليم وندوات تبادل الخبرات فى مصر، وسيبدأ التعاون من خلال تقديم شهادة ICA فى مكافحة غسل الأموال“AML” وشهادة ICA فى الالتزام باللغتين العربية والإنجليزية لأعضاء جمعية ECS والمجتمع المهنى بالمنطقة.

شهادة ICA فى مكافحة غسل الأموال مناسبة لأى شخص يحتاج إلى اكتساب المعرفة الأساسية فى مكافحة غسل الأموال.

وتوفر شهادة ICA فى الالتزام فهما قويا لقضايا الالتزام الرقابى الأساسية، وشكل الدورة هو التعلم المختلط والدراسة الذاتية والدورات التدريبية، ولكن يمكن أيضا تقديمه كتدريب داخلى للشركات التى ترغب فى تدريب العديد من الموظفين، ولدى الشركات أيضا خيار تلقى التدريب والتعليم افتراضياً ويمكن تخصيصه وفقا لسياساتها وإجراءاتها.

وقال بيكا دير، رئيس جمعية ICA الدولية:“أتطلع إلى العمل عن كثب مع ECS لتعزيز تعليم الالتزام الرقابى والجرائم المالية فى مصر والمنطقة، ومن خلال الجمع بين معرفة ECS بالمشهد المحلى وخبرة ICA التى تمتد لعقدين من الزمن فى تقديم تعليم عالى الجودة للالتزام ومنع الجرائم المالية على مستوى العالم، أنا واثق من أن خبرتنا المشتركة ستحدث تأثيرا حقيقيا فى تقديم الحلول المناسبة للمؤسسات والمهنيين فى المنطقة”.

وقال مصطفى عيسى، رئيس جمعية ECS المصرية:“تهدف الشراكة إلى تعزيز دور مهنة الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحوكمة الشركات من خلال الاعتماد على المؤهلات المهنية المعترف بها دولياً والتى بدورها تساعد فى التعليم المستمر والتوعية ونقل الخبرات الدولية وأفضل الممارسات فى إدارة المخاطر”.

وأضاف عيسى:“يمثل التعاون مع ICA فرصة للتعليم المستمر، لتطوير القطاعات المالية المصرفية وغير المصرفية فى مصر، ومواكبة تطورات التكنولوجيا وزيادة الوعى بأهمية الالتزام ودوره فى الاستدامة واستقرار السوق”.